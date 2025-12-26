26 декабря 2025 02:01 Она принесла России «Оскар». Почему жизнь Веры Алентовой пролилась слезами: главные тайны великой актрисы У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал 0 0 0 Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Ее судьба похожа на фильм со множеством жанров, от драмы до триллера. Вера Алентова родилась в адский год войны и прошла через лишения, чтобы принести России «Оскар». Но пока зрители аплодировали, сама актриса переживала и разрыв брака, и горькую правду об измене мужа. Почему жизнь Веры Алентовой считали трагедией и правда ли, что ее брак едва не разрушил чужой ребенок?

Дитя войны и нищеты Жизнь Веры Алентовой началась в эпицентре мирового пожара — 21 февраля 1942 года, в маленьком городке Котлас Архангельской области. В то время, когда страна истекала кровью на фронтах, маленькая Вера вела свою собственную борьбу за выживание. Это было время пронизывающего холода и постоянного чувства голода, когда бедность была единственным верным спутником и, по словам самой актрисы, «прекрасным воспитателем», заставлявшим детей взрослеть мгновенно. Ее мать рано осталась вдовой. Она кочевала по провинциальным театрам страны, от Узбекистана до Алтая, пытаясь прокормить ребенка. Нищета была их постоянным фоном: Вера вспоминала, как жила в театральных подсобках.

Страна жила тяжело. И знаете, что я вам скажу? Бедность — прекрасный воспитатель. Дети очень быстро взрослели. Вера Алентова

Фото: РИА «Новости»

Как Вера Алентова стала актрисой Едва достигнув совершеннолетия, Алентова отправилась в Москву. Судьба не сразу улыбнулась провинциалке: с первого раза поступить в театральный вуз не удалось. Не привыкшая отступать, Алентова осталась в Москве и посвятила следующий год подготовке — днем работала простым бухгалтером на комбинате. Терпение и труд окупились сполна: в 1961 году Веру приняли в заветную Школу-студию МХАТ. Студенческие годы стали для Алентовой стартовой площадкой к звездной карьере. Она попала на курс знаменитого педагога Василия Маркова. Преподаватели сразу приметили новенькую — усердную, одаренную, с яркой внешностью и характером. Именно в эти студенческие годы она встретила человека, который сыграет в ее судьбе решающую роль, однокурсника Владимира Меньшова. После обучения Алентова отправилась в Московский драматический театр имени Пушкина, где как раз набирали молодых актеров. Здесь она очень скоро заявила о себе. Уже в 1965 году ей доверили главную роль Райны Петковой в спектакле «Шоколадный солдатик». Личная жизнь Веры Алентовой: тайны, скандалы Свадьба Алентовой и Меньшова в 1963 году стала символом студенческого аскетизма: поездка на трамвае, два кольца, на которые едва хватило денег.

Фото: РИА «Новости»

Молодожены ютились порознь: она — в женском общежитии, он — в мужском. После выпуска судьба развела их по разным городам: в 1965-м, получив диплом, Вера осталась в Москве, а Владимира распределили в провинциальный театр Ставрополя. Начались первые испытания бытом и расстоянием для семейной пары. Рождение дочери Юлии в 1969 году лишь обострило конфликты. Быт, который актриса называла «тяжелым и банальным», буквально пожирал их любовь. Позже Меньшов иронизировал, что они «сидели друг у друга в печенках», а Вера признавалась, что просто устала от бесконечных обид. Похоронила себя при живом муже? В биографии этой пары есть темный период — четырехлетняя разлука, начавшаяся вскоре после рождения дочери. Решение уйти приняла именно Вера, уставшая от «бытового удушья» и бесконечных споров. Они не разводились официально, но жили абсолютно разными жизнями. Так началась четырехлетняя разлука, ставшая настоящим испытанием на прочность для обоих. Вера осталась в Москве, сосредоточившись на карьере и материнстве — маленькую Юлю она растила фактически в одиночку, хотя Меньшов помогал, чем мог.

Фото: РИА «Новости»

Тень другой женщины: роковой роман Владимира Меньшова Период разлуки не прошел для Меньшова в монашеском затворничестве. Слухи о его романе с журналисткой и актрисой Людмилой Туевой, которая была на девять лет моложе режиссера, гремели на всю Москву. Говорили, что страсть была настолько сильной, что Меньшов даже пришел к Алентовой за «благословением» на второй брак. Сама Вера Валентиновна вела себя с королевским достоинством: она разрешила мужу жениться и даже предложила пригласить его пассию в квартиру, когда та ждала внизу. Самым болезненным моментом стали сплетни о внебрачном сыне Александре, родившемся у Туевой в 1977 году. Меньшов в телеэфирах яростно отрицал это отцовство, называя рассказы «чушью», хотя однажды в шутку бросил фразу, что его сына зовут Николай, а не Александр. Алентова, знавшая о «похождениях» мужа, проявила мудрость, которую многие сочли бы за холодный расчет. Она приняла и простила его, когда он вернулся «с повинной». Москва слезам не верит. Как Алентова подарила России «Оскар» Дебют Алентовой на экране состоялся в ленте «Дни летные», где она сыграла простую учительницу. Потом была работа в военной драме «Звезды и солдаты», отмеченной призом французских кинокритиков. После этого артистка исчезла с экрана на долгих семь лет.

Фото: РИА «Новости»

В 1978 году Владимир Меньшов начал снимать фильм, который перевернул жизнь и его, и Алентовой. Режиссер задумал мелодраму «Москва слезам не верит» о судьбе простой провинциалки, добившейся успеха. На главную роль Катерины Тихомировой он поначалу вовсе не планировал брать жену: в идеале Меньшов видел в образе Кати одну из кинодив тех лет, Ирину Купченко или Маргариту Терехову. Алентова фактически сыграла саму себя — женщину, которая одна поднимает ребенка и пробивается к успеху своим трудом. На съемочной площадке никаких поблажек из-за родственных связей ей не было: муж ставил жене самые строгие требования, добиваясь максимальной правды в кадре. «Москва слезам не верит» имела оглушительный успех — ее посмотрели миллионы зрителей, цитаты из фильма ушли в народ. Лента покорила и Запад: в 1981 году Меньшов получил премию «Оскар» за лучший иностранный фильм. Забавно, но Меньшов с Алентовой известие об «Оскаре» почитали сначала первоапрельской шуткой.

Как я для себя определила, там заложен генетический код. Наш. Нации. Не национальности. Это фильм про каждого зрителя. Там представлены все слои общества и все возрасты и каждый узнает свою маму, свою сестру, брата. Вера Алентова

Фото: РИА «Новости»

Карьера Веры Алентовой в кино Алентова стала звездой. Режиссеры наперебой звали ее в новые проекты. В 1984 году она сыграла манипулятивную Светлану в «Времени желаний», а в 1987-м — жесткую завуча Валендру в драме «Завтра была война». В 1995 году Меньшов заставил ее перевоплотиться сразу в нескольких эксцентричных героинь в комедии «Ширли-мырли», включая американку и цыганку, а в 2000-м она шокировала публику откровенной ролью Сони в «Зависти богов», вдохновленной «Последним танго в Париже». В нулевые годы актриса не сбавляла обороты. Она нашла отклик у нового поколения зрителей, снявшись в популярном сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Этот проект позиционировали как «русский "Секс в большом городе"», и Алентова в роли опытной подруги героинь доказала, что по-прежнему актуальна и интересна публике. Были в ее фильмографии и другие заметные работы — мелодрама «И все-таки я люблю…», приключенческая лента «Дорога без конца». Даже за три года до смерти, уже в возрасте за 80, Вера Валентиновна вышла на съемочную площадку фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, сыграв эксцентричную богиню Иштар.

Фото: РИА «Новости»

Трагедия Веры Алентовой Алентова не желала мириться с возрастом. Пластику актриса делала четыре раза, первые опыты прошли удачно. Однако один визит к «модному» врачу в другом городе обернулся кошмаром: хирург без спроса вколол ей в лицо ее собственный жир, пообещав эффект омоложения. Результат был чудовищным: черты лица деформировались, нижняя часть утяжелилась, и актрисе стало «страшно смотреться в зеркало». Ей пришлось два года скрываться от публики, выдумывая легенду о кисте на челюсти, чтобы не объяснять коллегам причины «ужаса» на лице. Лишь спустя годы ей удалось частично вернуть прежний облик, но психологическая травма осталась навсегда. Королева сцены: театральная карьера Веры Алентовой Если кино было для Алентовой вспышкой славы, то Театр имени Пушкина стал ее настоящим домом на долгие 60 лет. В последние годы жизни она блистала в ролях, которые подчеркивали ее достоинство: Джудит Блисс в «Апельсинах & лимонах», Генриетта Карловна в «Семейке Краузе» и Бернадетта в «Две дамочки в сторону севера». Одной из ее последних триумфальных работ стала главная роль в спектакле «Мадам Рубинштейн», приуроченном к ее 80-летию. Смерть настигла Веру Алентову 25 декабря 2025 года при обстоятельствах, достойных финальной сцены высокой драмы. Она пришла в театр, чтобы проститься со своим старым другом и коллегой Анатолием Лобоцким. Сердце артистки не выдержало эмоционального удара.