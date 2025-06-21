«Она была полководцем». Режиссер рассказал о последних ролях Талызиной

Ушедшая из жизни народная артистка России Валентина Талызина очень любила петь, и идея включить музыкальные композиции в спектакль «Волки и овцы» в Театре Моссовета принадлежала ей. Об этом 360.ru рассказал актер Андрей Анкудинов.

Он пояснил, что Талызина поймала его на кинофестивале в Юрмале в 2017 году и предложила дополнить пьесу Островского песнями.

«Когда еще работа над спектаклем началась, она лежала в больнице и просила меня приехать с гитарой, чтобы репетировать. Мы с ней распевали песни, а другие пациенты собирались вокруг палаты», — рассказал Анкудинов.

Он подчеркнул, что всех задействованных в постановке артистов Талызина отбирала сама. Они стали ее семьей, над которой она взяла опеку.

«Я ее называл Кутузовым, потому что она Валентина Илларионовна, а он Михаил Илларионович. Но она еще, конечно, и полководец», — отметил собеседник 360.ru.