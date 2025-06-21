«Она была полководцем». Режиссер рассказал о последних ролях Талызиной
Актер Анкудинов рассказал о трюке Талызиной в спектакле «Волки и овцы»
Ушедшая из жизни народная артистка России Валентина Талызина очень любила петь, и идея включить музыкальные композиции в спектакль «Волки и овцы» в Театре Моссовета принадлежала ей. Об этом 360.ru рассказал актер Андрей Анкудинов.
Он пояснил, что Талызина поймала его на кинофестивале в Юрмале в 2017 году и предложила дополнить пьесу Островского песнями.
«Когда еще работа над спектаклем началась, она лежала в больнице и просила меня приехать с гитарой, чтобы репетировать. Мы с ней распевали песни, а другие пациенты собирались вокруг палаты», — рассказал Анкудинов.
Он подчеркнул, что всех задействованных в постановке артистов Талызина отбирала сама. Они стали ее семьей, над которой она взяла опеку.
«Я ее называл Кутузовым, потому что она Валентина Илларионовна, а он Михаил Илларионович. Но она еще, конечно, и полководец», — отметил собеседник 360.ru.
Анкудинов добавил, что к моменту премьеры у Талызиной начались проблемы с ногами. На сцене ее либо поддерживали, либо катали на коляске и кресле.
Но у нее был трюк, когда она на коленях быстро ползла под игравшего Беркутова актера с криком «Батюшка, спасай, видишь, я у тебя в ногах валяюсь!» Это вызывало настоящую бурю в зале. Она к этому специально готовилась.
Анкудинов подчеркнул, что свою любовь к пению Талызина проявила и в спектакле «Пиковая дама». Там она исполняла французские романсы в роли старой графини.
«Когда я приходил в театр, меня вызывали к Талызиной в гримерку, где она требовала новый анекдот или частушку. Также к ней часто приходили актеры, падали перед ней на колени и кричали „Великая!“. Это ей поднимало настроение», — добавил режиссер.
Подводя итог, он отметил, что, выходя на поклон и принимая море оваций, Талызина напоминала маленького ребенка, который впервые увидел цветы, настолько она была счастлива.
Народная артистка России Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета уход актрисы назвали главной потерей российского искусства. Похороны народной артистки РСФСР должны состояться во вторник на Ваганьковском кладбище.