Умерла артистка Валентина Талызина

Народная артистка Валентина Талызина ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета.

Талызина сыграла более 40 главных ролей в театре, а также воплотила свыше 100 образов в кино.

«Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству», — подчеркнули в пресс-службе.

Артистка также обладала широкой эрудицией и глубокими знаниями в области литературы и создала ряд поэтических программ, с которыми выступала как в России, так и за рубежом. Талызина работала на радио, участвовала в радиоспектаклях, читала стихи и прозу.

Ранее на 89-м году жизни скончался композитор Евгений Дога. Он написал музыку к ряду фильмов, в том числе вальс к известной советской драме «Мой ласковый и нежный зверь».