Из гимнастки в телезвезду. Почему Олеся Судзиловская променяла спорт на кино

Судьбу Олеси Судзиловской решил случай. Вместо карьеры в большом спорте она стала одной из самых узнаваемых актрис России. Личная жизнь звезды тоже наладилась благодаря настоящей авантюре. Как гимнастка, не мечтавшая о сцене, покорила кинематограф, почему ушла от известного актера и в чем главный секрет ее красоты — в материале 360.ru.

Как спортсменка попала в кино Олеся родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде в семье инженеров. С детства она увлекалась художественной гимнастикой и не проявляла никакого интереса к творчеству. Тренировки занимали огромное место в ее жизни. Судзиловская даже стала кандидатом в мастера спорта. Все круто изменилось в 14 лет, когда в школу к девушке наведались ассистенты режиссера Владимира Потапова, которые подбирали актрису на роль Насти в фантастический фильм «Посредник». Претенденток было много, но выбор пал именно на Олесю.

На пробах перед нами поставили задачу заплакать в кадре. Удивительно, но я первой справилась с заданием. Олеся Судзиловская

После успешных съемок в «Посреднике» Судзиловская определилась с профессией и поступила в Школу-студию МХАТ. Окончив ее в 1997 году, артистка стала работать в Театре имени Владимира Маяковского. Настоящая слава пришла в нулевых — после культовых картин «Ландыш серебристый», «Мама, не горюй» и «Мусорщик». На сегодняшний день в фильмографии знаменитости больше 80 фильмов и сериалов, и список растет. В начале 2024 года Олеся получила звание заслуженной артистки России.

Фото: Соцсети Олеси Судзиловской

История знакомства Олеси Судзиловской с мужем Судзиловская всегда пользовалась успехом у противоположного пола. Ее первым избранником стал коллега по цеху Даниил Спиваковский, с которым звезда познакомилась после окончания института и прожила пять лет в гражданском браке. До ЗАГСа пара так и не добралась. О причинах разрыва актриса никогда не говорила публично, но поклонники предполагали, что она так и не дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца. Олеся тяжело переживала разрыв с Даниилом и несколько лет после этого не верила в новое чувство. Но время лечит, и в начале нулевых ее сердце смог завоевать состоятельный бизнесмен Сергей Дзебань. Ради знакомства с красоткой он провернул целую авантюру.

Фото: Соцсети Олеси Судзиловской

У Дзебаня и Судзиловской был общий знакомый — Гоша Куценко. Предприниматель попросил познакомить его с Олесей, которая заочно ему очень понравилась. Актер согласился помочь приятелю. Куценко предложил Олесе встретиться с ним и сказал, что пришлет за ней водителя. Однако роль шофера исполнил Сергей, который получил шанс пообщаться с девушкой и смог ее заинтересовать. В 2009 году Судзиловская вышла за Дзебаня замуж. У супругов двое сыновей — Артем и Майк.

Секрет красоты и молодости Олеси Судзиловской

На сегодняшний день заслуженной артистке России 51 год, но выглядит она значительно моложе, чем говорят цифры в паспорте. Всего четыре года назад, в 2021-м, она снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim и появилась на обложке ноябрьского номера. Регулярно появляются слухи о пластических операциях, которые якобы делала Олеся, однако никаких подтверждений этому нет. Кроме того, если сравнивать ранние фотографии знаменитости со сделанными совсем недавно снимками, становится понятно, что никаких существенных метаморфоз во внешности Судзиловской не происходило.

Фото: Соцсети Олеси Судзиловской

По словам пластического хирурга, врача-косметолога Мадины Байрамуковой, секрет неувядающей красоты Олеси кроется в тщательном уходе и жесткой самодисциплине. Об этом эксперт рассказала в беседе со «Страстями». «Все очень органично, естественно, красиво, ухоженно и очень холено. Она создает впечатление человека, который на протяжении долгих лет, с младых ногтей, регулярно уделяет много времени уходу за собой», — пояснила медик.