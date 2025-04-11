Актриса Олеся Судзиловская дебютирует как певица на музыкальной премии в Москве

Известная актриса театра и кино, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская собирается впервые выступить в качестве певицы 12 апреля на одной из музыкальных премий. В интервью ИА НСН она поделилась своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего события.

Артистка отметила, что ее вдохновителем стал Михаил Гуцериев, который написал для нее песню. Он предложил звезде исполнить композицию, и она почувствовала, что это именно то, чего ей не хватало.

«Я поняла, что я хочу это даже не спеть, а сыграть», — сказала Судзиловская.

Ранее у актрисы уже был опыт вокального звучания, но теперь она хочет попробовать себя в новом амплуа.

Судзиловская также назвала своих любимых рок-исполнителей. Среди них оказались Саша Иванов, группа «Алиса» и другие музыканты. Актриса призналась, что всегда была неравнодушна к року.