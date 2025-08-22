Сегодня 15:34 Обзывал Россию, нарвался на отмену и уехал за рубеж. Как жил автор хита «Фантазер» перед смертью Певец Ярослав Евдокимов умер от рака легких 0 0 0 Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Белоруссия

Песни

Артисты

На 79-м году жизни скончался народный артист Белоруссии, заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Секрет успеха, карьерный путь и причины «отмены» певца в России — в материале 360.ru.

Биография Ярослава Евдокимова Ярослав родился 22 ноября 1946 года в Ровно на Украине. Его мать Анастасияю Очеретович и отца Александра Евдокимова репрессировали. Будущий артист провел детство в селе Корысть. В 1955 году мать забрала Ярослава в Норильск, где он окончил музыкальную школу и поступил в училище по классу контрабаса. Парня забрали в армию, после службы в училище он уже не вернулся. С 1964 года осваивал рабочую специальность в Корецком профтехе, в 1975 году отправился на прослушивание в белорусскую филармонию. «Я в Минске целую неделю кружил у филармонии, все стеснялся зайти. Я вообще человек стеснительный, а тут — храм искусства! Но в конце концов осмелел, зашел к художественному руководителю: так и так, мол, хочу к вам — работать, значит… „А что вы умеете?“ — спрашивает. Пою, говорю, немножко», — вспоминал Евдокимов в интервью, опубликованном в книге журналиста Романа Ерохина «Интонация вздоха». Прослушивание закончилось успехом. Так начался звездный путь Евдокимова.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Карьера Ярослава Евдокимова Позже Ярослав закончил Минское музыкальное училище имени Глинки, параллельно он выступал с ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а затем в качестве солиста Гостелерадио БССР. В 1980 году поучаствовал в правительственном концерте, на котором присутствовал первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Петр Машеров. Его так растрогало исполнение Евдокимова, что он присвоил ему звание заслуженного артиста БССР. В 1985 году Ярослав выступил с песней «Майский вальс» на фестивале «Песня — 85». Исполнение Евдокимова признали каноническим. В 1989 году появилась композиция «Фантазер» — она стала визитной карточкой звезды эстрады.

Фото: РИА «Новости»

В начале 2020-х песня пережила вторую волну популярности, Евдокимов стал активно гастролировать и завоевал любовь молодого поколения. «Они хотят „Колодец“, „Фантазер“. Ни с того ни с сего на мои концерты поперла молодая публика, а я не знаю, что с ней делать! Я уже взрослый человек, а они мне кричат „Фантазер“, и мне порой приходится петь ее по пять-шесть раз за концерт», — сетовал Ярослав в интервью Белорусскому радио. В 2023 году певец пожаловался, что «годы-скороходы быстротечны». Одновременно с этим он делился секретом своего успеха и оптимизма. «Проснулись. Солнце светит. Улыбнулись — спасибо за все!» — подписал один из своих роликов артист. Но певец в последние годы жизни сам уничтожил свою карьеру. Концерты Евдокимова начали отменять 2023 году. Одной из причин могло стать интервью, в котором артист называл Россию «уродливой страной». В итоге популярный певец уехал за границу. Известно, что исполнитель лечился от рака легких в Европе, перед смертью успел совершить путешествие по итальянским городам. Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник утверждает, что смерть настигла Евдокимова Минске.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com

Причины смерти Евдокимова До последний дней артист вел активный образ жизни. Его не стало 22 августа, о чем сообщила супруга Евдокимова Ирина Крапивницкая. «Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Крапивницая в интервью Msk1 рассказала, что Ярослав очень быстро угас, хотя у него оставались планы на будущее.

Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел. Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Ирина Крапивницкая жена Ярослава Евдокимова

Поклонники выразили соболезнования семье покойного. «Мои соболезнования, Ирина. Очень жаль. Ярослав был искренним и мудрым, чутким и талантливым, светлым и добрым. Большая потеря для всех ценителей его творчества»; «Не хочу в это верить! Такой классный! Еще одна легенда ушла! Светлая вам память, Ярослав!»; «Огромная потеря для всего человечества! Очень жаль. Прекрасный и талантливый человек! Красивый, душевный артист, великий талант!».

Фото: РИА «Новости»

Причиной смерти артиста стал рак легких, рассказала Telegram-каналу Shot вдова. «Похороны и прощание пройдут в Минске. Там у певца живет дочь», — написали авторы поста.