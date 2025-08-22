Умер автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Певец Ярослав Евдокимов ушел из жизни. О смерти артиста сообщила его вдова Ирина в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!» — написала супруга.
Он поблагодарила подписчиков за добрые слова и пожелания, которые поддерживали Ярослава, давали ему веру и силы.
Евдокимов родился в ноябре 1946 года в Ровно, значительная часть его жизни прошла в Белоруссии. В 1989 году появилась песня «Фантазер», которая стала его визитной карточкой.
