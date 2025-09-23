Вдова Градского проиграла в суде его третьей жене

Бывшая супруга композитора Александра Градского Ольга выиграла многолетнюю судебную тяжбу, оставив его вдову, Марину Коташенко, без желанных миллионов. Об этом aif.ru рассказал сын композитора Даниил.

Несколько лет Ольга Градская с детьми Марией и Даниилом судились с Коташенко за право на свою долю в многомиллионном наследстве музыканта. После развода в 2001 году они не поделили совместно нажитое имущество, так как композитор пообещал, что она получит свою долю без проблем. Градский с Ольгой прожили в браке более 20 лет и женщина была уверена, что ее часть имущества является неприкосновенной, пояснил Даниил.

Апелляционный суд полностью удовлетворил требования Ольги Градской. Даниил также высказался о вероятной реакции Коташенко на проигрыш в суде, отметив, что она может быть какой угодно.

«Она, вероятно, удивлена. Она, наверное, считала себя самой главной. Мне это немного напоминает сказку „О рыбаке и рыбке“, кто хочет все, тот остается с чем-то не очень значительным», — добавил он.

Сын композитора также отметил, что Коташенко может обжаловать решение в кассационной инстанции, но вряд ли сможет доказать свою позицию.

Даниил добавил, что отец женился на Коташенко за месяц до смерти. И вдова, в отличие от его матери, не может иметь внушительной доли наследства, так как капитал композитор нажил в браке именно с Ольгой Градской. Кроме того, у Коташенко украли порядка 100 миллионов рублей после смерти музыканта, которые должны были войти в наследственную массу.

Прошлой осенью адвокат Коташенко Лариса Широкова заявляла, что Ольга Градская вправе обжаловать решение суда, отклонившего ее исковые требования по наследству композитора.