Обида на мать, тайная дочь и одиночество. Как сложилась судьба Николая Цискаридзе

Вся жизнь Николая Цискаридзе проходит через сопротивление. Семья не одобрила его решение стать артистом балета, а на работе происходили нешуточные страсти с увольнениями и кислотой. О главной женщине в жизни танцора, тяжелой травме и причине одиночества — в материале 360.ru.

Какой национальности Цискаридзе Артист балета родом из Грузии. Его мать — учительница физики и математики в Тбилиси, личность отца неизвестна. Женщина родила единственного сына в 42 года и не планировала создавать семью. Мать-грузинка часто брала сына на концерты, няня-украинка прививала ему любовь к классической литературе. Отчим-армянин баловал пасынка. Все это оказало сильное влияние на формирование личности Цискаридзе.

Отношения с яркой и эксцентричной матерью складывались непросто. Она не одобрила его решение стать танцором, так как видела педагогом или юристом. Она умерла в 1994 году от инсульта, когда самому Цискаридзе исполнился 21 год. Около месяца из-за бюрократических проволочек урна с прахом стояла у сына дома. Как Цискаридзе выбрал балет В 1984 году втайне от семьи он поступил в Тбилисское хореографическое училище. Педагоги убедили семью не настаивать на отчислении, и Цискаридзе начал блестящую карьеру танцора. Через три года он перешел в Московское хореографическое училище. По окончании поступил в труппу Большого театра. Сначала танцевал в кордебалете, затем исполнял сольные партии в постановках Юрия Григоровича.

Моя любовь к [Фаине] Раневской, знаете, такая безоговорочная с детства. <…> Я хотел немножко быть на нее похожим. Все, что можно, я из ее ролей взял, из ее пластики, мимики. Потому что это интересно. Николай Цискаридзе

Из достижений — Цискаридзе стал первым исполнителем партии Германа в балете Ролана Пети «Пиковая дама», созданном специально для Большого театра. Кроме того, он выступал в Парижской национальной опере и на других мировых площадках. Тяжелая травма Цискаридзе В 2001 году Цискаридзе попал в автомобильную аварию и повредил колено. Благодаря высокому болевому порогу, передавшемуся по наследству от дяди, он восстановился всего за месяц. Ему пришлось оставить работу телеведущим программы «Взгляд» на Первом канале, но не балет, пик популярности пришелся именно на нулевые. Травма напомнила о себе спустя два года, после нового ЧП. В 2003 году артист разучивал в Париже балет Ролана Пети «Клавиго». Все шло хорошо, пока на генеральном прогоне Цискаридзе не поскользнулся и упал. Обследование показало, что он окончательно порвал уже поврежденную крестовидную связку.

«У меня оказалась одна из самых сложных травм для артиста балета, потому что крестообразная связка очень важна для этой профессии, кроме того я еще порвал все вокруг. Сложность и серьезность своей травмы я не понимал. Я порывался идти на сцену и танцевать. <…> Я поехал сделать снимок. К сожалению, снимок был неутешительный. Мне пришлось от всего отказаться», — рассказал он в своем блоге. Врачи провели Цискаридзе несколько операций и назначили курс антибиотиков. Предстояла долгая реабилитация сначала во французском городе Биаррице, затем в Москве и снова во Франции. Скандал в Большом театре: за что травили Цискаридзе Хотя Большой театр стал для артиста родным, он нещадно критиковал его. В ноябре 2011 года Цискаридзе обвинил администрацию в некомпетентности за результаты длившейся шесть лет реставрации: в закулисье вместо паркета положили кафельный пол, травмоопасный для балерин, гримерки на 14 человек каждая не оборудовали окнами, потолки в новых репетиционных залах настолько низкие, что танцовщицы на руках партнеров упирались головами в свод, на исторической сцене отсутствовали люки.

Не увидели и половины того, что было. Допустим, в зрительном зале между ложами есть барьеры, а за барьерами стоят колонны. На этих колоннах сзади был орнамент из гипса, который был покрыт сусальным золотом, и рамка тоже была из сусального золота. Теперь там из пластмассы сделана форма золотого цвета, приклеенная на клей ПВА. Николай Цискаридзе

Раздражало Цискаридзе и то, что Большой театр выезжал на зарубежные гастроли в период отпусков, выступая перед туристами. Однажды вся труппа вместе с оркестром отправилась в Гонконг ради корпоратива. Обидевшись на публичную критику, руководство не пригласило Цискаридзе на гала-представление, сделало выговор и начало собирать подписи за его отставку. Артист утверждал, что ему объяснили — на этой сцене надеяться больше не на что.

В 2013 году на художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина вылили кислоту. Хотя под суд пошли танцор Павел Дмитриченко, его сосед по даче Юрий Заруцкий и сообщник Андрей Липатов, сам пострадавший и некоторые другие деятели культуры заявили о причастности Цискаридзе. По их мнению, он претендовал на высокую должность. Цискаридзе получил еще два дисциплинарных взыскания и мог быть уволенным по статье, но суд отменил одно из них. Из Большого театра уйти все-таки пришлось — с артистом просто не продлили контракт. Назначение ректором в Вагановское училище Осенью 2023 года министр культуры Владимир Мединский вопреки уставу учебного заведения представил Цискаридзе коллективу Академии русского балета имени Вагановой как исполняющего обязанности ректора. Его предшественница Вера Дорофеева перешла в Михайловский театр, а действующая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина заняла пост художественного руководителя. Недовольные этими кадровыми решениями представители академии и балетной труппы Мариинки пожаловались в Минкультуры. Несмотря на сопротивление, через год Цискаридзе 227 голосами против 17 избрался ректором.

На назначении Цискаридзе, по информации журналистки Ксении Собчак, настоял лично глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов по просьбе жены Екатерины Игнатовой, которая давно покровительствовала артисту и защищала в конфликте в руководством Большого театра. Кроме того, это было выгодно худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву. «Когда Мариинка с легкой руки Гергиева увлеклась оперой и вывела ее на мировую арену, Вагановское училище стало брать на себя первостепенную роль в балетных постановках. Это Гергиева никак не могло устроить. Назначение Цискаридзе для него дало возможность подмять под себя политику Вагановского», — объяснила она. Личная жизнь Цискаридзе официально не был женат, о его романах тоже ничего неизвестно. В интервью он называл своими детьми учеников, из которых взращивал артистов балета, и крестницу — дочь названной сестры Нателлы. «Ответственность во мне такое вызвала отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что я так устал за эти четыре года, там умирало много моих близких, я так не хочу ни за что дома отвечать, потому что мне и так хватает», — объяснил он свое одиночество.

Артист часто вспоминает мать. Он признал, что не ценил ее при жизни. После смерти Цискаридзе не страдал, так как она подготовила сына к своему раннему уходу. Где сейчас Цискаридзе Завершив танцевальную карьеру, Цискаридзе закрепился в должности ректора и председателя Ученого совета Вагановского училища. Он принял участие в многочисленных телешоу, от «Танцев со звездами» до «Короля танца», в 2022 году заменил Максима Галкина* в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Внешне Цискаридзе сильно изменился. Он признался в интервью журналистам, что со временем поддерживать себя в форме стало слишком трудно.

«До 40 лет я не полнел, а сейчас от воздуха жирею. Это трагично. <…> Я свою дань физической культуре за 30 лет отдал на наивысшем уровне. Все! Теперь я лишний раз даже ресницей не пошевелю», — сказал он.

В 2025 году он решился на эксперимент и под псевдонимом Максим Николаев вышел на сцену МХТ имени Чехова. Художественный руководитель — директор театра Константин Хабенский пригласил Цискаридзе на роль короля Франции Людовика Великого в спектакле «Кабала святош».