Цискаридзе рассказал, что в МХТ его пригласил Хабенский

Народный артист РФ, известный балетный танцор Николай Цискаридзе вернулся на сцену Московского Художественного театра имени Чехова в спектакле «Кабала святош». Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете» .

По его словам, в МХТ его пригласил сценарист Константин Хабенский. Цискаридзе признался, что не хотел идти по «актерской дорожке», но «Кабала святош» — одно из тех произведений, от участия в котором он не мог отказаться, написало радио Sputnik.

«Там есть фраза, которая стала своеобразным маяком моей жизни: «Когда появляется гений, серость всегда объединяется против него, идет свиньей». Я зарекся никогда не идти по актерской дорожке, но был ряд обстоятельств, при которых я не мог отказаться от этого», — объяснил артист.

Параллельно Цискаридзе готовится к выпускным вечерам Академии Вагановой. Впервые с 1919 года в этом заведении женский класс выпускает педагог-мужчина. По словам Цискаридзе, решение взять на обучение девушек было не столько его капризом, сколько необходимостью.

Артист добавил, что преподавать трудно и довольно часто он сталкивался со «сложными людьми», на которых не работает метод кнута и пряника. От таких учеников Цискаридзе пытается избавиться.