Обещала не сосать микрофон и сменить имя: Инстасамка начинает новую жизнь?

Эпатажная певица и блогер Инстасамка (Дарья Еропкина) внезапно призналась в желании кардинально поменять жизнь и перестать быть «королевой хайпа». Подробно о пути рэперши от бесконечных скандалов и провокаций к дружбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — в материале 360.ru.

Интервью Собчак Исполнительница хита «За деньги да» дала большое интервью журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала, что допускала в прошлом много шибок, но теперь хочет очистить репутацию. «Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю его в памяти всех людей», — отметила она. Затронули во время беседы и тему гипотетического отъезда из страны. Певица при этом расчувствовалась и даже пустила слезу, представив, что могла бы навсегда уехать в Европу без возможности вернуться домой.

Смотрю назад и понимаю, как мне стыдно! Я бы не делала этого сейчас. Меня можно было просто брать в оборот, спасибо Богу, что со мной ничего не случилось! Инстасамка

Несмотря на желание «очиститься», рэперша пообещала фанатам выпустить еще один альбом в старом образе. В его записи примут участие как российские, так и, возможно, зарубежные артисты. Только после выпуска альбома Инстасамка распрощается с эпатажным образом и возьмет новый псевдоним, который будет начинаться с буквы М. Рэперша также сообщила, что у нее, вопреки репутации богатой звезды, возникали трудности с деньгами, когда она жила в ОАЭ. По ее словам, в Дубае ей приходилось есть с мужем макароны с водой, в то время как в Москве она могла позволить себе любые продукты. Все деньги в Эмиратах уходили на аренду квартиры, квартплату, аренду автомобиля и на творчество с клипами, уточнила исполнительница. Безбедная жизнь началась только после выхода клипа и трека «За деньги да». Звезда добавила, что вернулась после этого в Россию, потому что ей хотелось находиться и писать музыку на родине.

Фото: INSTASAMKA / Telegram

Скандалы с Инстасамкой За свою карьеру Инстасамка много раз эпатировала публику самыми разными способами, в том числе и внешностью. Изначально миловидная девушка накачала себе губы, вставила импланты в грудь и ягодицы, а также намеренно делала агрессивно броский макияж. В 2019 году рэперша заявила в соцсетях, что неизвестные обнесли ее квартиру. В погоне за популярностью исполнительница инсценировала ограбление: разбросала по комнатам одежду и безделушки, а также разбила плазменный телевизор.

Через несколько месяцев Инстасамка опубликовала другую утку — она сообщила, что ее возлюбленный Олег Moneyken попал в страшную аварию. Чтобы фанаты поверили в фейк, блогеры разлили бутафорскую кровь и сфотографировали разбитую иномарку. Позже оказалось, что исполнительница просто разыграла спектакль ради хайпа и даже подкупила водителя кареты скорой помощи, чтобы событие казалось естественным.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2020 году рэперша пообещала записать совместный фит с певицей Кристиной Си. Песня действительно вышла, но в совершенно другом варианте. В композиции не было строк Си, потому что Инстасамка их самовольно вычеркнула. Огня в скандал вокруг рэперши тогда добавил и слив домашнего порно с ее участием. В Сети не исключили, что Инстасамка сама все подстроила, чтобы еще больше пропиариться, пусть даже и таким нездоровым способом. В январе 2021 года поклонники увидели еще одну скандальную грань Инстасамки — певица жестко обошлась с курьером. Она не только оскорбила мужчину, но и на камеру облила его содержимым пепельницы якобы за несоблюдение коронавирусных мер и отсутствие перчаток. После этого случая компания «Яндекс.Еда» окончательно заблокировала аккаунт рэперши в приложении.

Через месяц исполнительница повторила свою выходку, но уже с визажистами. За опоздание она выбросила их чемоданы с косметикой на кафельный пол. При этом происходящее тоже попало на видео. В свое оправдание Инстасамка заявила, что является «самой высокооплачиваемой рэп-исполнительницей в России» и не потерпит неуважения к своей персоне.

Фото: INSTASAMKA / Telegram

За черный пиар рэпершу критиковали и обвиняли в мошенничестве Саша Кэт, Дима Ричман, Лиза Мадрид. В ответ на это Инстасамка заявляла, что у нее на каждого есть компромат, и она не побоится его опубликовать в случае ссор. В 2021 году общественники призвали привлечь рэпершу к уголовной ответственности за провокационные песни, но критика только подстегнула рейтинги.

Инстасамка и Мизулина Полной неожиданностью для россиян стало появление скандальной певицы в Общественной палате летом 2025 года. Она пришла по приглашению на заседание и подняла на встрече вопрос защиты прав несовершеннолетних в Сети. Многие выступили против появления исполнительницы и попросили не допускать ее дальнейшего участия в официальных мероприятиях палаты. Осудила визит в ОП и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Как и все, считаю этот перформанс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась», — отметила она в своем Telegram-канале.

При этом в 2023 году Инстасамка опубликовала совместное фото с Мизулиной и писала, что та — ее Bestie (лучшая подружка). Сама глава ЛБИ сообщила, что договаривалась с рэпершей не публиковать фото без согласования.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Помимо Инстасамки, Мизулина встречалась в «мирном, добром формате» и с другими блогерами и исполнителями. «Как оказалось, большинство из этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны, многие из них очень юные, молодые граждане, которые нарушают закон, но не понимают, что они это делают», — объяснила она. В интервью Собчак Инстасамка призналась, что обсуждала с главой ЛБИ свое творчество, потому что та якобы является «главой района».

Приезжаем, разговариваем. Нам показывают, какие к нам есть претензии. Там были распечатанные песни мои и какие-то там были подчеркнутые строчки. Инстасамка

Она добавила, что приходила к Мизулиной, чтобы показать, как она удалила некоторые материалы из старых треков и продолжает этот процесс. «Все были такие добрые, знаешь, такие учительницы, но в то же время пальчиком мне там пригрозили и сказали: я надеюсь, что мы пришли к соглашению общему», — уточнила певица. Под занавес Еропкина призналась, что на встрече с Мизулиной пообещала больше не сосать микрофон на сцене.