Сегодня 19:05 Шутка вышла за грани. О чем жалеет россиянка, попросившая Тимберлейка найти ей мужа 0 0 0 Эксклюзив

Знаменитости

Концерты

Соцсети

Джастин Тимберлейк

Азербайджан

Артисты

Невинная шутка россиянки Кристины Лефтеровой, отправившейся на концерт Джастина Тимберлейка в Баку, обернулась для нее серьезным стрессом и даже проблемами с мобильной связью. Девушка показала во время выступления артиста плакат с надписью Justin help me get married («Джастин, помоги мне выйти замуж») и собственным номером телефона. Но звонить ей стал вовсе не исполнитель хита SexyBack.

Кристина Лефтерова, ролик с которой завирусился в Сети, рассказала 360.ru, что изначально вообще не собиралась лететь на концерт Тимберлейка. Все вышло случайно: она увидела пост у знакомой в соцсети за пару дней до события, которая предлагала выкупить тур, поскольку у нее самой не получалось отправиться в поездку из-за форс-мажора. Устраивать акцию с плакатом девушка тоже изначально не планировала. По ее словам, узнав, что ее билет подразумевает фан-зону, она стала думать, как привлечь к себе внимание и благодаря этому пробраться ближе к сцене. «Подумала, что надо рисовать плакат. Но не писать же „Джастин, я тебя люблю“. В итоге появилась идея с просьбой помочь выйти замуж. И уже в последний момент, в такси, моя подруга нарисовала на нем мой номер телефона», — рассказала Кристина.

Фото: 360.ru

По дороге на концерт Лефтерова и ее приятельница шутили, что, может быть, ей позвонит сам Джастин. Но главной целью было вовсе не знакомство, а просто совместная фотография с артистом. Эффект превзошел все ожидания. Тимберлейк действительно заметил плакат и прокомментировал его, отметив, что сам он уже женат и не сможет составить Кристине пару. Происходящее попало на камеру, и в считаные дни ролик разлетелся по Сети. В том числе и кадры с номером телефона Лефтеровой. «Теперь мне звонит весь Азербайджан. Шлют сообщения в мессенджеры. Когда их количество перевалило за три тысячи, мне заблокировали аккаунт. Но я держусь за свой номер и не хочу его менять. Если бы знала, что так получится, указала бы ссылку на соцсеть, а не телефон», — призналась девушка. По ее словам, послания с предложением выйти замуж сыпались буквально каждые 10 секунд. Этому поспособствовал и тот факт, что видео с плакатом показали по местным новостям.

«После этого начался стресс. Многие решили, что я специально приехала в Баку, поскольку мечтаю выйти замуж за азербайджанца», — отметила Кристина. Устроить личную жизнь поклоннице Джастина Тимберлейка это не помогло, однако приятные знакомства и даже несколько новых приятельниц-девушек у нее появилось. Кроме того, когда Лефтеровой удалось разблокировать мессенджер, она обнаружила, что с ней связывалась команда самого артиста с предложением бесплатно посетить его концерт в Турции. Однако воспользоваться им Кристина не смогла, поскольку в тот момент аккаунт еще был ей недоступен. «Я не расстраиваюсь, что не попала на этот концерт. Рада тому, что лично меня пригласили. Это было здорово», — отметила собеседница 360.ru.