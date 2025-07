Шутка вышла за грани. О чем жалеет россиянка, попросившая Тимберлейка найти ей мужа

Невинная шутка россиянки Кристины Лефтеровой, отправившейся на концерт Джастина Тимберлейка в Баку, обернулась для нее серьезным стрессом и даже проблемами с мобильной связью. Девушка показала во время выступления артиста плакат с надписью Justin help me get married («Джастин, помоги мне выйти замуж») и собственным номером телефона. Но звонить ей стал вовсе не исполнитель хита SexyBack.