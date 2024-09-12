Пойманный пьяным за рулем Джастин Тимберлейк отделается штрафом

Риск серьезного наказания за управление автомобилем в пьяном виде напугал американского певца Джастина Тимберлейка. Он согласился на сделку со следствием, в ходе которой признал вину. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представляющего интересы исполнителя адвоката Эдварда Берка.

Собеседник журналистов пояснил, что признание вины вывело Тимберлейка из-под риска уголовного преследования, которое предусматривало тюремное заключение.

Источники издания уточнили, что обвинение за пьяную езду с певца сняли, но оставили статью о нарушении правил дорожного движения, по которой ему грозит только штраф в размере от 300 до 500 долларов.

Конкретную сумму установит судья в ходе разбирательства, которое назначили на ближайшую пятницу, 13 сентября. Но даже после выплаты штрафа вернуть водительские права Тимберлейк не сможет, так как после задержания он отказался подышать в алкотестер. По законам штата Нью-Йорк это автоматически приостанавливает действие прав на год.

Джастина Тимберлейка поймали пьяным за рулем автомобиля в округе Саффолк 18 июня. В полиции заявили, что исполнитель отправился в поездку после вечеринки с друзьями в местном отеле. Когда его остановили правоохранители, певец начал качать права и на него надели наручники.