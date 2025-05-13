Сегодня 05:51 Нина Гребешкова и ее 94 года счастья. Она не играла главных ролей, но стала главной в жизни Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ушла из жизни Нина Гребешкова — актриса, чьи роли в фильмах Гайдая стали классикой советского кино. Она прожила 94 года, оставив после себя десятки запоминающихся образов и историю любви длиною в жизнь. Как скромная московская девочка стала «королевой эпизода», почему Гайдай не давал ей главных ролей и что значила для нее фраза «Без тебя я погибну» — в материале 360.ru.

Московское детство в тени войны Нина Павловна Гребешкова появилась на свет 29 ноября 1930 года в Москве, в простой рабочей семье. Ее отец, Павел Александрович Гребешков, трудился маляром, а мать, Екатерина Ивановна, зарабатывала на жизнь шитьем. Детство будущей актрисы пришлось на тяжелые военные годы. Несмотря на трудности военного времени, Нине повезло с учителями — ее обучали преподаватели Фрунзенской академии. Благодаря этому после возвращения в Москву из эвакуации она смогла без проблем продолжить образование. В те годы Гребешкова мечтала стать учительницей. «Хочу сеять разумное, доброе, вечное», — говорила она. Случайный совет, изменивший судьбу Судьбоносный поворот произошел в старших классах, когда на дне рождения у подруги Нина познакомилась с ее отцом — известным поэтом Владимиром Луговским. Услышав о ее мечте преподавать, Луговской неожиданно предложил ей стать артисткой. Таким образом она тоже могла бы нести «разумное, доброе, вечное».

Фото: РИА «Новости»

Сначала Нина категорически отвергла эту идею. Однако поэт настоял, чтобы после школы она попробовала поступить во ВГИК — институт, о котором скромная московская школьница до того момента даже не слышала. Так случайное знакомство определило ее дальнейшую судьбу, приведя в мир кино. Первая роль — и весь переулок заговорил Нина Гребешкова поступила во ВГИК в 1949 году, попав в мастерскую Владимира Белокурова. Ее кинодебют случился еще на первом курсе — в 1950 году она сыграла эпизодическую роль девочки с куклой в фильме «Смелые люди».

Весь мой Гагаринский переулок сразу начал считать меня звездой.

После окончания института в 1954 году Гребешкова получила первую значительную роль в драме Ивана Пырьева «Испытание верности». В том же году она стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала до 1990 года.

Фото: РИА «Новости»

Театральная сцена, однако, оставалась в тени ее кинокарьеры — настоящую известность Нине Павловне принесли работы в кино, особенно в фильмах ее мужа Леонида Гайдая. Он вошел — она почувствовала его кожей Судьбоносная встреча Нины Гребешковой с Леонидом Гайдаем произошла еще в 1949 году во ВГИКе, где она училась на актерском факультете, а он — на режиссерском. Разница в возрасте составляла восемь лет — Гайдай, прошедший войну и получивший ранение в ногу, казался юной Нине взрослым и опытным человеком.

Он пришел после фронта — раненый, длинный, худой. Не могу сказать, что сразу в него влюбилась. Вот репетируем: сижу спиной к двери. Ребята заходят — один, второй. Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей.

Их роман развивался постепенно. Гайдай, будучи старостой курса, пригласил Нину участвовать в своей дипломной работе — отрывке из «Отца Горио», где она играла француженку. А после репетиций он регулярно провожал ее домой в Гагаринский переулок. «Путь был длинный, на улице холод, ноги отваливаются от усталости. Но Леня никогда не жаловался», — рассказывала Гребешкова. Сорок лет терпения и одна фраза: «Без тебя погибну» Свадьба состоялась в 1953 году и была более чем скромной — молодые отмечали в узком кругу, а жить сначала пришлось в комнате у родителей Нины. Материальное положение улучшилось лишь после того, как Гайдай начал успешно снимать кино — в конце 1950-х семья получила отдельную трехкомнатную квартиру.

В 1958 году у супругов родилась дочь Оксана, которая впоследствии стала экономистом. Их брак продлился 40 лет — до самой смерти Гайдая в 1993 году. Эти отношения нельзя было назвать простыми — замкнутый и погруженный в работу режиссер оставлял жене все бытовые заботы.

«Лень, все. Устала. Больше не могу. Все на мне. Ты занимаешься творчеством, тем, что тебе интересно. А я, как вол, везу весь дом. Я уезжаю к маме». Он молчал, молчал… А потом тихо так говорит: «Ну как же ты не понимаешь: если ты уйдешь — я погибну…»

Несмотря на трудности, она до конца оставалась верной спутницей великого режиссера, совмещая актерскую карьеру, заботу о семье и поддержку мужа в его творческих поисках. Королева, довольная малым Нина Гребешкова стала настоящей «королевой эпизода» в фильмах своего мужа, хотя главных ролей у Леонида Гайдая она так и не получила.

Это сейчас стараются своих жен протащить. А Леня был очень скромным человеком. Как-то стеснялся, мол, неудобно.

Именно ее небольшие, но яркие роли запомнились миллионам зрителей. В «Кавказской пленнице» (1966) она блистательно сыграла врача психиатрической больницы с ее знаменитой фразой: «А где у нас Наполеон?» В «Бриллиантовой руке» (1968) Гребешкова создала трогательный образ Надежды Горбунковой, жены незадачливого Семена Семеновича.

Фото: РИА «Новости»

В экранизации «12 стульев» (1971) актриса удивительно перевоплотилась сразу в двух персонажей — скромную машинистку Мусик и надменную царицу Тамару. А в киноальманахе «Не может быть!» (1975) она сыграла Анну Горбушкину, чей муж (роль Михаила Светина) ревновал ее даже к собственному брату. Последней совместной работой супругов стала комедия «На Дерибасовской хорошая погода…», где Гребешкова появилась в крошечном эпизоде без указания в титрах. Всего артистка сыграла у Гайдая в 11 проектах, так часто он снимал лишь своего любимчика Георгия Вицина. Когда за кадром было важнее, чем в кадре Хотя Нина Гребешкова наиболее известна по работам в фильмах мужа, ее талант проявился и в других значимых картинах советского и российского кино. Особое место в ее фильмографии занимают работы с Георгием Данелией — в трагикомедии «Слезы капали» (1982) она сыграла жену главного героя в исполнении Евгения Леонова, а в лирической драме «Настя» (1993) создала образ секретаря префекта.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В 1964 году актриса появилась в культовой детской картине «Сказка о потерянном времени», где сыграла одну из злых волшебниц. Эта роль продемонстрировала ее способность создавать запоминающиеся характеры даже в сказочных образах. В поздний период творчества Гребешкова снялась в нескольких заметных современных проектах. В спортивной драме «Легенда № 17» она исполнила камео в эпизоде с хоккейным матчем. А в 2020 году, в возрасте 89 лет, появилась во втором сезоне сериала «Содержанки», где сыграла бабушку одного из персонажей. Эта работа стала ее последним появлением на экране. Легкомыслие как формула выживания Нина Гребешкова запомнилась современникам не только как талантливая актриса, но и как человек удивительной скромности и самоиронии. Она никогда не стремилась к славе, с юмором воспринимая свои эпизодические роли в фильмах мужа.

Помню, однажды он мне сказал: я придумал для тебя большую роль. Это была роль врача-психиатра в «Кавказской пленнице»: «А где у нас Наполеон?» Ну, думаю, ничего себе большая! Но я не обижалась.

Ее отношения с Гайдаем раскрывали глубокую внутреннюю силу. Она сумела пронести через 40 лет брака преданность и понимание. «Жить с ним было нелегко. Трудный человек. Не такой, как все. И эту „особенность“ нужно было любить и уважать», — признавалась Гребешкова. Коллеги всегда отмечали ее удивительную жизнерадостность. Эта удивительная способность находить светлые стороны в любых обстоятельствах стала ее визитной карточкой и заслужила искреннюю любовь окружающих. «Я вообще очень веселый, можно даже сказать, легкомысленный человек, и это меня спасало по жизни», — говорила о себе актриса. Даже в преклонном возрасте она сохраняла ясный ум и чувство юмора, шутя, что должна «довести внучку до пенсии». Тишина после бури После смерти Леонида Гайдая в 1993 году Нина Гребешкова сознательно отошла от публичной жизни, предпочитая тихие семейные радости. «Для меня он жив, просто вышел ненадолго», — говорила она о муже, сохраняя верность его памяти все последующие годы. Основной заботой актрисы стало воспитание внучки Ольги, которая в итоге, как и мать Оксана, выбрала профессию экономиста.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Летом 2024 года 93-летняя актриса попала в больницу после падения в своем доме, но быстро опровергла слухи о серьезных проблемах со здоровьем. Последние годы она провела на любимой даче в Звенигороде, где с удовольствием занималась садом и общалась с кошками. «Я сплю столько, сколько мне надо, ем то, что хочу. Делаю только то, что мне нравится», — так описывала она свой распорядок дня в интервью. Последний выход Нина Гребешкова скончалась 10 мая 2025 года на 95-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Фото: РИА «Новости»

Прощание с легендой советского кино состоится 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. По решению семьи церемония пройдет в узком кругу — только родные и самые близкие друзья. Счастливый финал без громких слов Нина Гребешкова сыграла более 80 ролей, но главным делом своей жизни считала 40 лет брака с Леонидом Гайдаем. Ее любимая фраза — «Я была счастливым человеком» — стала лучшим эпилогом к судьбе, где сочетались преданность семье, легкий юмор и безграничная любовь к кино. Даже в эпизодах она оставалась незабываемой — настоящей «королевой второго плана».