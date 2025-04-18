Сегодня 05:34 Неизвестный Вицин. Йог, художник и спаситель бездомных животных Григорию Вицину исполнилось бы 108 лет 18 апреля 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Великий советский актер Георгий Вицин 18 апреля отпраздновал бы свой 108-й день рождения. Он навсегда остался в памяти зрителей как гениальный комик, создавший образы Труса, Бальзаминова и Хмыря. За обаянием его экранных «неудачников» скрывался человек невероятной душевной глубины и скромности. Как складывалась жизнь артиста вне съемочной площадки и почему он выбрал путь затворничества, отказавшись от всех привилегий славы, — в материале 360.ru.

Юный театрал Судьба Георгия Вицина с самого начала была насыщена тайнами и неожиданными поворотами. Будущий великий актер появился на свет в разгар революционного 1917 года в тихом финском городке Териоки, который сегодня мы знаем как Зеленогорск под Санкт-Петербургом. Однако в официальных советских документах значилась совершенно иная дата — 23 апреля 1918 года. Эта путаница возникла не случайно: мать Георгия, Мария Матвеевна, сознательно «омолодила» сына на целый год, чтобы устроить его в «лесную» школу-интернат, куда принимали детей строго определенного возраста. С фамилией актера тоже вышла неразбериха: изначально она писалась как «Вицен» — в честь прадеда-поляка Степана Вицена, но в советских документах по ошибке паспортистки фамилия превратилась в «Вицин». Сам Георгий Михайлович никогда не стремился исправлять эти несоответствия, возможно, видя в них своеобразную защиту от излишнего внимания.

Фото: РИА «Новости»

Детство будущего артиста нельзя назвать безоблачным. Его отец, Михаил, вернулся с полей Первой мировой войны тяжело больным — отравленный газами, он медленно угасал на глазах у семьи. После его смерти все заботы легли на хрупкие плечи матери. Чтобы прокормить сына, она перепробовала множество профессий, пока не устроилась билетершей в Колонный зал Дома Союзов — одну из самых престижных концертных площадок Москвы. Именно здесь, сидя на свободных местах во время маминых смен, маленький Гоша впервые прикоснулся к волшебному миру театра. Против робости — сцена Театр для Вицина стал не просто увлечением, а настоящим спасением, островком свободы в мире, который казался ему слишком строгим и несправедливым. В 12 лет он впервые вышел на школьную сцену в образе шамана — этот танец, исполненный с неистовой страстью, стал его первым актерским триумфом. Именно тогда Георгий понял: сцена — это то место, где даже самый робкий человек может обрести уверенность и силу. Однако путь к профессиональному признанию оказался тернистым и полным разочарований. В 1933 году юноша поступил в Театральное училище при Малом театре, но был отчислен с унизительной формулировкой «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Неудача не сломила его — следующей попыткой стало училище при Театре Вахтангова, где он продержался всего год. Казалось, мечте о сцене не суждено сбыться, но судьба приготовила неожиданный поворот: в 1935 году Вицин оказался в студии МХАТа 2-го, где его наставницей стала легендарная Серафима Бирман.

Фото: РИА «Новости»

В театр «на Вицина» Судьбоносным в карьере Вицина стал Театр имени Ермоловой, куда он попал еще будучи студентом. Здесь, в атмосфере творческого поиска и экспериментов, раскрылся его уникальный талант. Особенно он любил две свои роли тех времен: Аркашку Счастливцева в «Лесе» Островского и старика Морозо в «Укрощении укротителя». Эти роли, столь разные по характеру и возрасту, демонстрировали невероятный диапазон молодого актера. Театралы специально приходили «на Вицина», и если в афише значилось другое имя, нередко сдавали билеты обратно.

Казалось, перед ним открывается блестящая театральная карьера, но сам Георгий Михайлович чувствовал себя в театре как в золотой клетке. Его угнетала жесткая дисциплина, необходимость ежевечерне выходить на сцену, даже если душа к этому не лежала. Личная жизнь актера в этот период тоже напоминала театральную драму. Девятнадцатилетний Вицин без памяти влюбился в приму театра Дину Тополеву — жену своего наставника Николая Хмелева. Хмелев, человек редкого благородства, не стал мстить молодому сопернику — он просто развелся с женой, сохранив к Вицину профессиональное уважение.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Широкий экран В кинематограф Вицин пришел уже сложившимся театральным актером, но первые годы довольствовался лишь эпизодическими ролями, часто даже без упоминания в титрах. Все изменилось в 1954 году, когда ему предложили главную роль в спортивной комедии «Запасной игрок». Его Вася Веснушкин — трогательный, неуклюжий, но бесконечно обаятельный — покорил зрителей всех возрастов. Коронный образ мастера Затем последовала череда удачных работ: лирическая комедия «Она вас любит» и, конечно, сотрудничество с Леонидом Гайдаем, подарившее ему всенародную славу. Тогда Вицин создал совершенно новый для советского кино образ интеллигента-чудака. Его Трус из знаменитой троицы (вместе с Никулиным и Моргуновым) стал настоящей визитной карточкой актера. Вицин не просто исполнял режиссерский замысел — он делал это точно и без лишних слов, иногда предугадывая, что от него хотел руководитель картины. Но иногда придумывал для своего персонажа новые трюки и находки. Именно он придумал начать биться в конвульсиях от страха в эпизоде «Кавказской пленницы», когда троица перекрывала дорогу. Он подсказал сделать раскачивающимся шприц в ягодице Бывалого и сымпровизировал возглас «Поберегись!», когда Трусом вышибают дверь и он улетает в окно. Эти моменты, рожденные импровизацией на съемочной площадке, стали золотыми кадрами советского кинематографа.

Фото: РИА «Новости»

Как ни парадоксально, сам Вицин относился к своей головокружительной популярности с ироничной отстраненностью. Его жизненным девизом было «Проживи незаметно», и он последовательно воплощал этот принцип в жизнь, одеваясь нарочито невзрачно и избегая публичных мероприятий. Две семьи как одна До конца 1940-х актер жил с Диной Тополевой, но официального брака они не заключали. А уже в конце этого десятилетия Вицин встретил свою вторую и последнюю любовь — театрального костюмера Тамару Мичурину, племянницу знаменитого селекционера. Их знакомство, похожее на сцену из лирической комедии, произошло на Пасху. «Девочки, я зашел похристосоваться!» — с этими словами молодой актер вошел в реквизиторскую, где девушки накрывали праздничный стол. Три пасхальных поцелуя в щечку, стук яиц — и между ними пробежала искра, которую оба пронесли через всю жизнь. В 1949 году они официально оформили отношения.

Фото: РИА «Новости»

К тому времени Тополевой было уже под 50, ее красота увяла, ролей в театре стало значительно меньше, родственников не осталось, детей не появилось, и после ухода гражданского мужа она стала часто болеть. Поэтому Вицин не смог просто забыть о Тополевой. С молчаливого согласия Тамары Мичуриной он продолжал заботиться о бывшей возлюбленной — приносил продукты, лекарства, подолгу разговаривал с ней. Между тем, в октябре 1954 года в семье актера и его жены Тамары родилась дочь Наташа. Удивительно, но между двумя женщинами Вицина не было вражды — напротив, они подружились, и дом Тополевой стал для маленькой Наташи вторым домом. «Он выстроил совершенно потрясающую систему взаимоотношений. Наташа была вхожа в Динин дом, где ее очень любили. У него как бы было две семьи, и он содержал их обе», — вспоминали друзья семьи. «Кино больше не возродится» В 1990-е годы Вицин практически прекратил сниматься, объясняя это тем, что «отечественное кино больше не возродится» и ему пора отдохнуть. Его мир теперь ограничивался квартирой, заполненной книгами, на которые он никогда не жалел денег и читал с упоением, регулярными занятиями йогой и заботой о бездомных животных. Каждое утро в строго определенное время он выходил кормить голубей и воробьев у своего подъезда. Однажды подобрал на улице полузамерзшего щенка, которого выходил и назвал Мальчиком. Эта собака стала его верным спутником на 12 лет и пережила хозяина всего на сорок дней. Осенью 2001 года у актера случился сердечный приступ во время концерта. В больницу к артисту никто не приходил, а сам он стеснялся своей беспомощности и стыдился просить о помощи нянечек. Позже жена отговорилась, что Георгий Михайлович сам не разрешал ей навещать его, просил присматривать за Мальчиком.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Подробности нахождения великого актера в больнице тут же попали в прессу. Поклонники Вицина и просто неравнодушные к его судьбе люди стали предлагать свою помощь. Когда о ситуации узнал Никита Михалков, он срочно перевел его в клинику при Минздраве, но состояние актера было плохим настолько, что помочь уже было невозможно. Вицин ушел 22 октября 2001 года, так и не попрощавшись с близкими. Его последние дни, по воспоминаниям врачей, были наполнены мужеством и даже попытками шутить, но от этих шуток у окружающих наворачивались слезы. «Отверг это время» Георгий Вицин оставил после себя не только галерею незабываемых ролей, но и уникальный пример человеческого достоинства и скромности. В эпоху, когда актеры часто измеряют свою значимость количеством поклонников и громкостью славы, он сознательно выбирал тень вместо софитов. Его Трус, Бальзаминов, Хмырь из «Джентльменов удачи» — это не просто персонажи, а целые эпохи в истории отечественного кино. Но главное — Вицин доказал, что можно быть настоящей звездой, оставаясь при этом скромным, порядочным человеком.

Вицин не понадобился этому времени. Он его сам отверг, отринул. Такое время не нужно было Вицину с его философией, с его скромностью, с его умением боготворить самые основы человеческой морали и души, по которым надо жить дальше, и оформлены они десятью заповедями Христа. Вот он жил по законам Иисуса Христа… Леонид Куравлев Актер

Как точно подметил Леонид Куравлев, он жил без пафоса и показухи, но с бесконечной добротой и состраданием ко всему живому. Памятник на могиле актера на Ваганьковском кладбище появился лишь через три года после смерти — простая гранитная плита с датами жизни. Таким он и был — без помпезности, без пафосных надписей, но навсегда оставшийся в сердцах миллионов зрителей. Его жизнь и творчество стали настоящим уроком человечности в мире, где так часто торжествует показуха и самолюбование.