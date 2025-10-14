Сегодня 10:26 «Никто не знает, что я пережила». Как на Любовь Успенскую обрушились все несчастья мира 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

В 71 год королева шансона Любовь Успенская продолжает активно выступать на сцене и пока не собирается уходить. В жизни артистки было множество взлетов и падений. Как сейчас живет певица — в материале 360.ru.

Популярность Любови Успенской Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве, там же окончила музыкальное училище. В 1978-м переехала в Италию, позже — в США, выступала в ресторанах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В Америке певица прожила более 20 лет, у нее есть гражданство Соединенных Штатов. В 1993 году Успенская перебралась в Россию, выпустила клипы на песни «Гусарская рулетка» и «Кабриолет». Артистка участвовала в концерте для российского ТВ, что принесло ей широкую известность. Удостоена 16 премий «Шансон года». Личная жизнь Любови Успенской Певица была замуж четыре раза. Первым ее избранником стал Виктор Шумилович, за которого она вышла заму в 18 лет. Вскоре после свадьбы артистка родила близнецов, но они не выжили. Второй супруг Успенской — Юрий. Этот брак продлился шесть лет. Затем Любовь была замужем за Владимиром Францем и прожила с ним три года. Четвертый муж — Александр Плаксин. Пара была вместе с 1987 по 2021 год, в браке родилась дочь Татьяна.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы Успенской с дочерью Долгое время Успенская конфликтовала с дочерью, в том числе из-за употребления последней наркотиков. Сейчас Любовь и Татьяна наладили отношения и даже вместе выступают на концертах. «Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне денег и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению и реабилитации», — рассказывала артистка. Она напомнила, что ее дочь пережила страшную аварию, впала в депрессию, а на прямых эфирах ей подливали наркотики. В сентябре Успенская призналась, что выгнала из дома возлюбленного дочери — бизнесмена Никиту Плотникова. «Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — заявила Успенская.

Фото: РИА «Новости»

Отношение Любови Успенской к СВО Успенская поддерживает специальную операцию и выступает с концертами перед военными в Донбассе.

Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать и уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Любовь Успенская певица

Конфликт Успенской с Киркоровым В декабре 2023 года поп-король Филипп Киркоров подал против Успенской иск о защите чести и достоинства. Артист обратился в суд после того, как певица назвала его женоненавистником. Киркоров потребовал компенсацию морального ущерба в размере 10 миллионов рублей. В июле 2024-го московский суд частично удовлетворил иск певца и взыскал с Успенской 280 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Обида Успенской на Пугачеву В интервью Надежде Стрелец Любовь Успенская призналась, что обижена на народную артистку Аллу Пугачеву — та не хотела видеть ее на телевидении. По словам Успенской, Примадонна ее ценила, но не доказывала этого в нужные моменты. «Когда были „Рождественские встречи“, она не приглашала меня. Приглашала Наталью Медведеву — певицу, эмигрантку, жену Эдуарда Лимонова, а до этого она была женой моего мужа. Ее она пригласила, а мне сказала: „Все, у нас уже нет эфирного времени“», — сетовала певица. Как сейчас живет Успенская Любовь Успенская продолжает заниматься творчеством. По словам артистки, она не собирается уходить на пенсию и планирует «умереть на сцене». При этом исполнительница заявила, что не хочет носить статус королевы шансона. «Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона!» — сказала она. В марте 2024-го Успенская получила гражданство России.