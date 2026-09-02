Сегодня 04:10 Невыносимый гений Валентин Гафт: как острый язык и разбитое сердце уживались в одном актере Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Валентин Гафт совершенно заслуженно остался в памяти россиян великим актером. При этом многие коллеги его недолюбливали — красавица Неелова вспоминала поцелуй Гафта с отвращением, Рощин отзывался об артисте еще жестче. Он пережил гибель дочери, годами не знал о сыне и обзавелся квартирой в Москве благодаря Ельцину: какие еще тайны не хотел раскрывать о себе человек с невыносимо острым языком?

Мальчик из бандитского двора Юность Гафта прошла в скромной коммунальной квартире — рядом с Матросской тишиной, психбольницей и рынком. В мемуарах актер вспоминал это местечко как «весь мир в миниатюре». Жизнь в таком окружении была сурова. Особенно несладко приходилось мальчику из типичной семьи еврейских интеллигентов. С началом Великой Отечественной на фронт ушли отец и брат будущего актера. Сам Гафт чудом избежал гибели, его мать опоздала на эвакуационный поезд. Состав разбомбили фашисты. Улицы у Матросской Тишины не стали спокойнее и после великой Победы. Гафт старался не быть тихоней, он несколько раз участвовал в жестоких дворовых драках. В одном из таких уличных боев хрупкому интеллигенту вышибли сразу два передних зуба. Вместо них Гафту поставили золотые фиксы, с которыми он и отправился покорять МХАТ. Играл на сцене как урка Юный актер познавал азы искусства в группе с Табаковым и Урбанским. Его карьера в театре складывалась отвратительно: к тому моменту Гафт уже приобрел все свои черты, от жесткого характера, до острого языка. Молодого артиста считали неуживчивым, из театра Сатиры он ушел и вовсе со скандалом.

Фото: РИА «Новости»

В те годы этим заведением управлял Валентин Плучек. Игра Гафта ему так не понравилась, что режиссер устроил разнос актеру при всей группе. Плучек счел, что на сцене артист ведет себя как «урка». Валентин Гафт тут же уволился. Правда, затем вернулся — и вновь попал в неприятную ситуацию. Молодой артист переволновался на спектакле с Папановым, забыл слова и упал в оркестровую яму. Все это вело Гафта в родную гавань, великий «Современник». Позвала его Галина Волчек. В прессе поговаривали, что и в «Современнике» с Гафтом никогда не было легко. Он обладал феноменальным чутьем на фальшь, мог во время репетиций сорваться на партнера, или внезапно начать указывать режиссеру. Тем не менее, именно на подмостках этого театра Валентин Гафт расцвел. Он сыграл здесь свои лучшие роли в таких спектаклях как «Балалайкин и К°», «Ревизор», «Три сестры» и многих других. Почему Гафт едва не вылетел из кино Дебют Валентина Гафта в кино оказался настолько провальным, что чуть не поставил крест на его карьере. Крошечную роль в «Убийстве на улице Данте» артист взять не мог целыми днями, второй режиссер прямо на площадке заявил, что с выбором актера группа ошиблась.

Фото: РИА «Новости»

Играть в эпизодах Валентину Гафту пришлось следующие 20 лет. Он мог бы остаться в театре навсегда, но тут случились «Семнадцать мгновений весны». Легендарный фильм вынес актера на самую вершину. Затем ему повезло еще раз: Ширвиндт не смог сыграть в «Гараже» Рязанова, роль досталась Гафту. Исполнил он ее блистательно, фразы героя разошлись по всему Советскому Союзу. Закрепить статус звезды помогли роли в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты» и «Небеса обетованные». Злые языки говорили, что в каждой картине Гафт просто играет самого себя: умного, глубоко несчастного, невероятно харизматичного человека. Воры в законе и Гафт Вставленные в детстве золотые фиксы напомнили о себе спустя десятилетия. Юрий Кара пригласил Гафта сыграть криминального дельца в «Ворах в законе». Тот подошел к делу как профессионал и досконально изучил дела абхазского преступника Юрия Лакобы и вора Черкаса. Пообщался Валентин Гафт также с одним сочинским «предпринимателем». От него он принес в фильм легендарные фразы — «Утром я богат, а вечером бедный», «Все повязаны друг с другом». Съемки фильма сопровождались колоссальным давлением. Партийное руководство боялось, что экранный образ бандита сделает из него героя для молодежи. Картина и в самом деле пришлась преступникам по вкусу: Гафт сыграл настолько достоверно, что настоящие злоумышленники стали звать его на «сходки».

Фото: РИА «Новости»

Актера начали узнавать на улицах авторитетные бандиты. Они выражали ему искреннее уважение и настойчиво предлагали любую «помощь» и финансовую поддержку. Вряд ли интеллигентный Валентин Гафт хотя бы раз воспользовался такими услугами. Почему Марина Неелова с ужасом ждала поцелуев Гафта За внешним образом сурового и острого на язык гаера Валентин Гафт прятал робкую и достаточно застенчивую натуру. Иногда он делал это чрезмерно экспрессивно — на премьере «Трех сестер» от нрава артиста пострадала его партнерша, Марина Неелова. Целовать ее на репетициях актер отказывался наотрез, хотя трепетных чувств требовала роль. Гафт пообещал режиссеру, что поцелует Неелову «как надо» уже не премьере. «Гафт подходит ко мне, хватает, наклоняется — и мое лицо уходит в него. Я вижу все — Валины гланды, желудок… Потом он, как вантуз, чмокает и вытирает губы. „Вот так вот“, — говорит Валя, будто после этого поцелуя я должна уйти в декрет», — вспоминала позднее сцену Неелова. На следующих показах Гафт придумывал новые выходки. В конце-концов, актриса сама отказалась от неловкой сцены.

Фото: РИА «Новости»

Ядовитое перо Валентин Гафт прославился на всю страну не только ролями, но и своим ядовитым поэтическим талантом. Его эпиграммы были невероятно точными, горькими и подчас наносили звездным коллегам глубочайшие душевные обиды. Никто из бомонда не мог чувствовать себя в безопасности, если попадал в поле зрения Гафта. Острое перо актера не щадило ни друзей, ни мэтров. Над друзьями он подшучивал с любовью, людям не столь близким доставалось серьезнее. «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», — такую открытку как-то прислал Армену Джигарханяну Гафт. В адрес близкого друга Олега Табакова Гафт тоже отпустил весьма двусмысленную шпильку: «Чеканна поступь. Речь тверда У Лелика, у Табакова. Горит, горит его звезда На пиджаке у Михалкова». Михаилу Боярскому за его постоянный образ Д’Артаньяна досталось еще жестче: «Ты Д’Артаньяна не тревожь, он дворянин, а ты — плебей». Актрисе Ие Саввиной Гафт посвятил строки: «Глазки серо-голубые, каждый добрый — вместе злые». При этом шутки в свою сторону Гафт не терпел. Однажды актер сорвал со стены театра газету, где заметил карикатуру на себя.

Фото: РИА «Новости»

Как Гафту помог Борис Ельцин Долгое время один из самых известных актеров страны жил в удивительно скромных условиях. У Валентина Гафта была лишь крошечная 18-метровая однокомнатная квартира. Его избранница Остроумова ютилась с двумя детьми в отдельном жилье. Все изменил один случайный разговор на высшем уровне. Наина Ельцина, супруга первого президента России, посетила один из важных государственных концертов. За кулисами она разговорилась с любимыми артистами и между делом поинтересовалась их жилищными условиями. Вскоре в ситуацию вмешался Ельцин. Он распорядился выделить актеру роскошные апартаменты в центре Москвы. Впрочем, сам Гафт еще долго ворчал на «шумный район» и жалел о тихом пристанище в Кунцеве. Три музы Гафта В любви Валентин Гафт долгое время не находил удачи. Его первой супругой стала невероятная Елена Иззергина, одна из самых красивых женщин СССР. О ее красоте слагали легенды. Все закончилось изменой. Гафт переживал разрыв очень трудно, но позднее и сам признавал, что заводил романы на стороне.

Фото: РИА «Новости»

Хождение по мукам продолжилось для артиста и во втором браке. Избранницей актера стала Инна Елисеева — девушка из очень обеспеченной семьи. В ЗАГС Елисеева затащила Гафта чуть ли не силой: заявила о своей беременности и пригрозила выброситься из окна. В 1973 году у них родилась дочь Ольга. Семейная жизнь превратилась в ад с первых дней. Елисеева обладала деспотичным, скандальным характером и постоянно помыкала мужем. И лишь с Ольгой Остроумовой великий актер обрел семью, о которой мечтал. Познакомился он с ней еще на съемках «Гаража», но тогда оба были несвободны. Роман вспыхнул лишь годы спустя, когда Остроумова пережила тяжелый развод с режиссером Михаилом Левитиным.

Фото: РИА «Новости»

Страшная трагедия дочери Единственная дочь Гафта покончила с собой в 2002 году. Артист винил во всем ее мать, Инну Елисееву. Он считал, что та превратила жизнь девочки в пытку — третировала устраивала скандалы, оскорбляла и даже принудительно сдала ее в психиатрическую клинику. Тяжелейший конфликт длился годами. Гафт купил дочери квартиру, но мать не дала ей в нее переехать. После очередного скандала девушка не выдержала. Валентин Гафт никогда не простил Елисееву. Он запретил ей появляться даже на похоронах.

Уверен, во всем виновата бывшая жена. Мы часто встречались с Оленькой, и она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила. Валентин Гафт

Тайный наследник в Бразилии Еще до брака с Елисеевой у Гафта был короткий и страстный роман с художницей Еленой Никитиной. Актер поступил некрасиво и разорвал отношения, как только узнал о беременности партнерши. О том, что та родила, Гафт узнал случайно. Вскоре Никитина эмигрировала в Бразилию, уехал и мальчик, сын артиста. Их первая личная встреча состоялась лишь спустя четыре десятилетия. Вадиму исполнилось 42 года, когда он прилетел в Москву и встретился с отцом на съемочной площадке. Гафт не мог сдержать слез, обнимая взрослого сына. Актер признал наследника, успел познакомиться со своим бразильским внуком, названным в его честь Валентином, и поддерживал с ними теплые отношения до самого конца.

Фото: РИА «Новости»