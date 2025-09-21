Сегодня 07:01 20 лет лжи, нищета 90-х и спасение на корпоративе. Невероятная история любви Ольги Остроумовой и Валентина Гафта 0 0 0 Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Что заставляет женщину после 20 лет лжи уйти от мужа-изменщика в никуда? Как актриса, некогда известная всей стране, оказывается на грани того, чтобы мыть полы, лишь бы прокормить детей? И почему ее спасением стало унизительное приглашение выступить на корпоративе? История Ольги Остроумовой — это готовый сценарий для фильма о том, как сила духа и умение любить побеждают любые обстоятельства.

Самый важный спектакль Большая история будущей актрисы началась в маленьком городке Бугуруслан Оренбургской области. Именно там 21 сентября 1947 году родилась девочка Оля, чья жизнь сложилась как захватывающий роман. Ее детство было теплым и уютным, наполненным семейным теплом. Отец преподавал физику, мама заботилась о доме и детях, а дедушка был уважаемым священником. Воспоминания о том времени навсегда остались для нее самыми светлыми: совместные чаепития на веранде, игра духового оркестра по воскресеньям. Однажды мама повела девочек в театр на постановку, где играла ее подруга. Десятилетняя Оля замерла от восторга, ощутив настоящий праздник в душе. В тот миг и родилась ее мечта — стать актрисой.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Родители не стали отговаривать дочь от смелой цели, и окончив школу в 1966 году, Ольга отправилась покорять Москву. Юная провинциалка с трудом отыскала ГИТИС и едва не опоздала на прослушивание, но судьба была к ней благосклонна. Мечта сбылась — она поступила с первого раза. Но настоящие испытания были еще впереди, и ждали ее не на сцене, а в жизни. За фасадом кинематографической сказки Ее кинодебют в фильме «Доживем до понедельника» сразу же полюбился зрителям. Однако настоящая всесоюзная слава настигла ее после роли отважной Жени Комельковой в военной драме «…А зори здесь тихие». Эта работа стала визитной карточкой, определившей ее путь в кинематографе. Интересно, что сначала она не хотела сниматься.

Даже не хотела брать в руки этот сценарий. Сыграла до «Зорь» в каком-то слабеньком фильме и решила: не буду больше в кино сниматься, не хочу, все. Но смотрю, Андрюша Мартынов, мой однокурсник, ходит весь такой задумчивый. Мы служили вместе в Московском театре юного зрителя. Говорит, мол, предложили роль такую интересную, но там пробуется и Вячеслав Тихонов, и другие известные, куда я полезу… А мне так хочется сыграть. Оказывается, речь шла как раз про «А зори здесь тихие». Я не читала на тот момент и Васильевскую повесть, по которой снята картина. Открыла после этого диалога сценарий и думаю: о, это я что-то с жиру бешусь. Таких ролей не пропускают. Ольга Остроумова актриса

Параллельно с кино развивалась и ее театральная карьера. После окончания ГИТИСа она пришла в ТЮЗ, а затем перешла в Театр на Малой Бронной, где царила творческая атмосфера эпохи Анатолия Эфроса. В личной жизни актрисы наступил период, казалось бы, полного счастья. Она страстно влюбилась в режиссера Михаила Левитина, ради которого ушла от первого мужа. Для Ольги началась настоящая сказка — свадьба, рождение дочери Оли и сына Миши. Она полностью посвятила себя семье, создав для мужа идеальные условия для творчества. Остроумова стала его опорой и вдохновением, временно отошла от работы в театре и кино. Она искренне верила в их семью и будущее. Однако за внешним благополучием скрывалась жестокая правда. Пока Ольга растила детей, муж создал целую систему обмана — его бесконечные измены прикрывались «творческими поездками» и «ночными репетициями».

Фото: Кадр из фильма «А зори здесь тихие…» / РИА «Новости»

Правда открывалась постепенно, через маленькие намеки и странные находки. Актриса не хотела верить очевидному, но факты были неумолимы. Осознание многолетнего предательства стало тяжелейшим ударом. После 20 лет жизни во лжи она нашла в себе силы разорвать этот порочный круг. Решение о разводе далось нелегко, но было единственным способом сохранить себя. Этот поступок потребовал огромной внутренней силы. Казалось, хуже уже быть не может. Но за крахом семьи последовала и профессиональная пустота. Она осталась одна с двумя детьми в эпоху, когда рушилась вся страна. Эпоха выживания Наступили суровые 90-е. Кинематограф замер, театры массово увольняли актеров. Ольга Остроумова, некогда любимая миллионами, осталась без работы. Она оказалась одна с детьми на руках и без средств к существованию.

Фото: hotoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Денег не хватало на самое необходимое. Бывшая звезда экрана стояла на пороге нищеты и серьезно задумалась об уходе из профессии. Готова была мыть полы или торговать на рынке — лишь бы прокормить детей. В самый отчаянный момент пришло унизительное предложение. Ее пригласили выступить на корпоративе. Именно это унизительное, на первый взгляд, приглашение стало тем самым счастливым случаем, который изменил все. Потому что на том корпоративе должен был быть Валентин Гафт. Неожиданное приглашение в новую жизнь Ольга согласилась на корпоратив лишь потому, что узнала: там будет Валентин Гафт. Как выяснилось, и его заманили аналогично — сказав, что будет Остроумова. Их первое знакомство состоялось еще на съемках «Гаража», где они оба снимались. Тогда между ними возникло притяжение, но оба были несвободны.

Фото: Russian Look/Кадр из фильма «Гараж» / www.globallookpress.com

После того вечера Гафт проводил Ольгу домой через пустую Москву. Вдвоем они шли и много говорили, открывая друг другу свои боли. Ольга внезапно поняла, что он такой же одинокий и несчастный человек. Жизнь Гафта тоже была непростой — несколько браков, сложные отношения, одиночество. Но после нескольких встреч Валентин неожиданно пропал на целых четыре месяца. Мужчину одолевали сомнения в возможности этих отношений.

Фото: РИА «Новости»

Его пугала разница в возрасте 12 лет и мысли о возможных корыстных побуждениях Ольги. Решающими стали слова актера Игоря Кваши: «Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься». Все решилось, когда Гафт оказался в больнице. Ольга пришла к нему, и в больничной палате они поговорили откровенно. После свадьбы началась обычная семейная жизнь, полная взаимной поддержки. Когда у Гафта умерла дочь, Ольга три года почти не отходила от него, помогая пережить горе. Он же полюбил ее детей и внуков как родных. Их брак стал настоящим убежищем для двух одиноких сердец.

Фото: РИА «Новости»

Она нашла силы не только пережить личную драму и построить новую семью, но и вернуться к своему главному призванию — театру, который стал ее отдушиной и спасением. «Спектакли, которые поражают» Театр имени Моссовета стал для Остроумовой настоящим творческим домом. Здесь она сыграла свои знаковые роли, включая Анфису в «Вдовьем пароходе» и главную роль в «Мадам Бовари», за которую получила премию Станиславского. Однако и здесь ее ждало серьезное испытание — творческий кризис. Актриса признавалась, что институт театра начал казаться ей притворством, возникали мысли, что она ошиблась с выбором пути. Спасение пришло с неожиданной стороны — фестиваля театров малых городов. Увидев, как люди в крохотных городках из ничего создают спектакли, она все переосмыслила.

Когда я первый раз увидела, как люди в крохотных городочках из ничего буквально сами шьют костюмы, сами мастерят декорации… Никаких субсидий там и в помине нет, естественно. Получают гроши, но на выходе — спектакли, которые поражают. Тут я и подумала: о, дорогая моя, что-то ты неправильно в этой жизни понимаешь. Они меня воскресили, вернули на путь истины. Ольга Остроумова актриса

Бабушка с характером Свою невероятную энергию Ольга черпает в простых вещах — на даче с яблонями и вишнями. По ее словам, отдых — это перемена занятия. «Устаешь от театра, от людей, потому что все время вращаешься, улыбаешься. А на даче я ценю уединение. Не одиночество, а именно уединение», — объяснила актриса. Артистка, по ее словам, не усердствует с косметическими процедурами и средствами, а предпочитает минималистичный уход за собой ввиду экономии времени.

Фото: Ольга Остроумова с одним из внуков / РИА «Новости»

«Времени нет ни на массажи, ни на что-то подобное. Умываюсь по утрам, потом мажусь кремом каким-то увлажняющим. Вот и весь уход», — поделилась Остроумова. Главная ее роль сегодня — бабушка пяти внуков. Она с теплотой наблюдает, как проявляются характеры внуков — одну из внучек она уже видит будущей актрисой.

По-моему, должна стать актрисой. Ей 14 будет. Пока рано выбирать учебное заведение, но она по характеру такая. Все время что-то представляет, играет. Прям игрунья вся. Ольга Остроумова актриса

Не забывают в семье и ушедшего в 2020 году Валентина Гафта. На новогоднем празднике одна из внучек актрисы даже приготовила для него подарок, ведь ему «было бы приятно». Несгибаемая Остроумова Путь девочки из Бугуруслана к народному признанию оказался долгим и тернистым. Ольга Остроумова доказала, что даже самые тяжелые удары судьбы можно пережить с достоинством. Ее история учит важной истине — счастье можно обрести в любом возрасте. А главные роли в жизни разыгрываются не на сцене, а в личных отношениях и в кругу близких.