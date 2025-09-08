Сегодня 23:59 Два брака, бездетность и смерть от опухоли. Непростая судьба актрисы Надежды Румянцевой 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

СССР

Кино

Фильмы

Брак

Актеры

Онкология

Артисты

Хрупкая и озорная Надежда Румянцева, чья внешность не вписывалась в кинематографические каноны, полюбилась зрителям веселыми и энергичными героинями, которым все было по плечу. Очаровательной «королеве бензоколонки», перевоспитавшей двух лоботрясов из «Неподдающихся» и проснувшейся знаменитой на весь СССР после роли Тоси Кислициной в «Девчатах», 9 сентября могло бы исполниться 95 лет. О жизни и творческом пути звезды советского кино — в материале 360.ru.

Краткая биография Надежды Румянцевой Надежда Румянцева родилась в сентябре 1930 года в смоленской деревне Потапово в семье домохозяйки и железнодорожника. Спустя год после ее рождения родители в поисках лучшей доли переехали в поселок Жаворонок под Москвой, где отцу дали небольшой дом около станции. Здесь и прошли детские годы будущей актрисы. С ранних лет Надежда росла бесстрашной и отчаянной, никогда не унывала. Даже мать и отец звали ее сорванцом. В школе пела в хоре, занималась гимнастикой, участвовала в художественной самодеятельности. Когда началась война, отец ушел на фронт. В семье за старшего остался ее брат Владимир. Сама Надежда организовала из одноклассников театральную агитбригаду и устраивала концерты для раненых.

Фото: РИА «Новости»

Это было тяжелое время. Румянцевы еле сводили концы с концами, пережили страшный голод. Но им повезло — глава семьи вернулся с войны живым, пусть и инвалидом.

Позже Румянцева признавалась, что полностью оправдывает свое имя, хотя поначалу оно ей и не нравилось.

Никогда не скажу: «Безнадега! Жить не хочется…» Всегда отношусь ко всему с интересом и надеждой на то, что плохое обязательно кончится… У меня была сестра, она рано умерла, и ее звали Надежда. Все отговаривали мою маму еще раз давать это имя своему ребенку. Но так она переживала, что погибла дочь, и назвали меня в ее честь. Надежда Румянцева

Роли Надежды Румянцевой в театре и кино После окончания школы Румянцева поступила в студию при Центральном детском театре. Здесь на первом курсе сыграла главную роль в постановке «Я хочу домой» по пьесе Сергея Михалкова. Вскоре стала вольнослушательницей ГИТИСа. В кино дебютировала в картине Николая Лебедева «Навстречу жизни», причем подошла к роли со всей ответственностью. Училась работать на токарном станке, чтобы сниматься без дублеров. И даже соврала режиссеру, что умеет управлять моторной лодкой, за что и поплатилась. Лодка перевернулась, актриса упала в ледяную воду Балтийского залива и попала в больницу с переохлаждением. После съемок Румянцева перешла на учебу во ВГИК. За это время она успела сняться в нескольких картинах, в том числе у Эльдара Рязанова и Сергея Гурова в комедии «Весенние голоса».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Вскоре Румянцеву заметил директор «Мосфильма» Иван Пырьев, заказавший специально под нее сценарий. И в 1958 году актрису пригласили на съемки «Неподдающихся», где она снялась со своим бывшим возлюбленным Юрием Беловым. Когда фильм вышел в прокат, Румянцева стала всесоюзной любимицей. Но многим зрителям она полюбилась в роли Тоси Кислициной из «Девчат». Актрисе было 30 лет, а ее героине — 18. Фильм оценили не только в СССР, но и за рубежом. В западной прессе артистку называли «русской Джульеттой Мазиной» и «Чарли Чаплиным в юбке». Румянцеву несколько раз приглашали на съемки в Голливуд, но она об этом не знала. Чиновники отказывались от ее имени.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Всего в фильмографии Румянцевой 143 работы в 142 проектах. Артистка не только играла в кино, но и занималась озвучиванием фильмов. Ее голосом говорили рабыня Изаура, Джейн Эйр, Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». Румянцева почти перестала сниматься после 1967 года. В 1991 году ее удостоили звания народной артистки РСФСР. Одни из ее последних киноработ — комедии «Чудная долина» и «Нечаянная радость».

Личная жизнь Надежды Румянцевой Первым избранником актрисы оказался сокурсник Владимир Шурупов, но брак распался, так как Румянцева не захотела после окончания учебы поехать за ним в провинцию. Зато отказалась от карьеры ради второго мужа. Им стал дипломат Вилли Хштоян. Румянцева сопровождала супруга в многочисленных зарубежных командировках. На кино времени не оставалось. Актриса Наталья Кустинская называла решение Румянцевой правильным.

У Нади такой роскошный муж, что я бы на ее месте поступила так же. Надя, когда уехала с ним за границу, создала свой актерский центр, организовывала концерты, ставила спектакли. И карьеру сделала. Ведь ее за «Девчат» назвали русской Джульеттой Мазиной. А это настоящее признание. Наталья Кустинская

Румянцева была счастлива с Хштояном, но совместных детей у пары не было. Они воспитывали его дочь Карину от первого брака. Сначала муж не разрешал ей рожать, чтобы не травмировать маленькую дочь, а потом уже сама артистка не смогла забеременеть. Как признавался сам Хштоян, он винил в этом себя. Не надо было ждать, а заводить детей сразу. Супруги прожили вместе более 40 лет. В жизни Румянцевой был только супруг, но это не мешало тысячам мужчин признаваться ей в любви. Один из поклонников упорно писал ей из тюрьмы, а после освобождения захотел встретиться. Ситуацию пришлось разруливать мужу-дипломату: он пригласил бывшего сидельца в ресторан, где попросил не разрушать семью.

От чего умерла Надежда Румянцева После возвращения в Россию супруги приобрели небольшой земельный участок недалеко от столицы, где построили дом. В 1996 году к ним ворвались грабители, один из которых сильно избил Румянцеву, в том числе ударил по голове. У артистки после этого начались сильные головные боли, она даже теряла сознание. После этого происшествия актриса упала с лестницы и снова ударилась головой.

Фото: РИА «Новости»

Проведенное обследование показало, что у Румянцевой неоперабельная опухоль в мозге. Она долго не признавалась мужу в болезни, не желая его расстраивать. Надежды Васильевны не стало 8 апреля 2008 года. Вдовец актрисы скончался в мае 2025 года в возрасте 93 лет, пережив супругу на 17 лет.