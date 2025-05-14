Умер муж звезды «Девчат» Надежды Румянцевой

В Москве скончался супруг актрисы Надежды Румянцевой советский дипломат Вилли Хштоян. Ему было 93 года. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, тело 93-летнего мужчины нашли в его квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт. Погибшего Хштояна обнаружила его дочь Карина, которая приехала навестить отца.

Причиной смерти дипломата стали последствия хронических заболеваний и деменции.

Вилли Хштоян был председателем Министерства внешней торговли СССР и занимал должность представителя СССР в Египте и Малайзии. В 1967 году дипломат женился на народной артистке Надежде Румянцевой, которая была известная благодаря ролям в фильмах «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Супруги прожили вместе 42 года, до смерти актрисы.

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