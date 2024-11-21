Ненавидела конкурентов и всячески их убирала? Как в убийстве Талькова нашли след Пугачевой

По делу Игоря Талькова вновь дают показания. В середине ноября в качестве свидетеля выступила Наташа Королева, теперь в суде ждут Азизу, Игоря Николаева, Богдана Титомира, Лолиту Милявскую и еще нескольких звезд. И хотя СК заявил, что убийство раскрыто, в то, что к расправе над звездой причастен его директор Валерий Шляфман, верят все еще не все. Более того, есть теория о том, в случившемся была замешана Алла Пугачева.

Допрос Наташи Королевой по делу Талькова О допросе Наташи Королевой по делу против Шляфмана 13 ноября сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Петроградский районный суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана допрашивает свидетеля Наталию Владимировну Порывай», — написала она, выложив несколько фото и видео артистки из зала заседаний.

Фото: Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева / Telegram

Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года на сборном концерте во Дворце спорта «Юбилейный», поэтому свидетелями по делу выступают другие исполнители. Королева в момент убийства певца была на сцене и не знала о том, что произошло. Уже после, по ее словам, артистам сказали, что была стрельба, Тальков ранен и его увезла скорая. Также певица отметила, что версий убийства было очень много. «В нашем бизнесе эти версии разные, выдуманные, что я, имея опыт, никогда к ним не прислушиваюсь», — призналась она.

Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла. Наташа Королева

На заседание 13 ноября, к слову, должна явиться не только Королева, но и еще несколько ее звездных коллег. Среди них — Михаил Муромов и Александр Толмацкий. И хотя им послали повестки, СМС и ММС-уведомления, звонили и, как уточнила Лебедева, разве что почтовых голубей не направляли, в суд ни тот, ни другой не явился.

«Вызывали еще Игоря Николаева. Он теперь — наша любовь! Повестку получил, с судом связался тут же. Рекомендую всем последовать примеру Игоря Юрьевича и Наталии Владимировны!» — добавила она. Тут же Лебедева напомнила о том, что за неявку суд вправе оштрафовать очень занятых персон либо подвергнуть их приводу в суд.

Привод, конечно, хорошо, но давайте все-таки, уважаемые селебрити, найдем в себе силы и зайдем в ту дверь Она (дверь) находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 9/6. Дарья Лебедева

Также в суде ждут Лолиту Милявскую, Богдана Титомира и Олега Газманова. У последнего, правда, оказались некоторые проблемы с телефоном, но руководитель пресс-службы судов выразила надежду, что он все-таки сможет исполнить свой гражданский долг.

Когда и как убили Игоря Талькова По версии следователей (которой они придерживались много лет), во время концерта между гражданским мужем и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым и Игорем Тальковым вспыхнул конфликт. Причиной стала очередность выхода на сцену. Изначально планировалось, что завершать концерт будут в следующем порядке: сначала споет Азиза, затем Тальков, потом Олег Газманов.

Но Малахов посчитал, что его избранница должна выступить предпоследней. Просьбу уступить он озвучил сначала не лично Талькову, а его директору Валерию Шляфману. Тот разозлился, пошел в гримерку Талькова и там на повышенных тонах заявил, что все это оскорбительно.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

Певец, будучи довольно вспыльчивым человеком, сразу завелся и потребовал, чтобы Шляфман привел к нему Малахова. В итоге попытка переговоров привела к тому, что Тальков пытался ударить Малахова, кричал на него. Драку разняли охранники певца. Причем они вели себя довольно добродушно, убеждая представителя Азизы, что им делить нечего. «Ты спортсмен, и мы спортсмены», — сказал один из мужчин. И может быть, на этом все и закончилось бы, но скандал, по словам очевидцев, продолжил Шляфман. Он подскочил к Малахову с криком «Ну что, испугался?!», на что тот ответил, что это вовсе не так, и достал револьвер. Охрана тут же среагировала и попросила убрать оружие. Малахов даже сделал движение в сторону кармана, но директор Талькова продолжил кричать.

«Игорь, он на ребят наставил пушку!» — заорал он.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / Global Look Press

Тальков снова вышел из себя, схватил газовый пистолет, выскочил в коридор и выстрелил. Все заволокло дымом. Малахова в этот момент повалили на пол. Вновь завязалась борьба. В итоге во время потасовки Талькова подстрелили. Пуля прошла через кисть и попала в сердце. Свидетели говорят, что в момент ранения Игорь успел сказать «Как больно!», сделал пару шагов и сполз на пол. К певцу бросилась администратор «Юбилейного» Ольга Антипова и, только прикоснувшись к нему, поняла, что он умирает. «Потому что теплая рука постепенно становилась холодной», — вспоминала она спустя годы.

Во Дворец спорта вызвали скорую, а пока ждали приезда медиков, окровавленного артиста перенесли в гримерку. Там ему пыталась оказать помощь сотрудница медпункта. Когда в «Юбилейный» приехали врачи, им оставалось лишь констатировать смерть Талькова.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

Малахова после этого объявили в розыск, но он в итоге явился в милицию сам. В дальнейшем криминалисты смогли установить, что выстрелить в Талькова мог только его концертный директор. А он, пока шло следствие, благополучно успел уехать в Израиль. Экстрадиции его добиться не вышло. В итоге дело закрыли в 1993 году. В 2018-м, после смерти матери Талькова, вдова артиста ходатайствовала о признании себя потерпевшей вместо свекрови и расследование возобновили. В 2024-м в СК заявили, что директора Талькова хотел выстрелить в Малахова, но попал в певца. Материалы дела направили в прокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Тальков мешал Пугачевой? По версии певца Игоря Наджиева, в убийстве певца может быть замешана Пугачева, стоявшая тогда на самой вершине айсберга тогдашнего отечественного шоу-бизнеса.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

Заправляла всеми и не выносила конкуренции, пояснил он. А Азиза с Тальковым пользовались огромной популярностью. Конечно, Алле Борисовне это пришлось не по вкусу. «Можно только догадываться, чьими руками все это могло быть организовано через бандитов», — заявил он в беседе с aif.ru.

Пугачева ненавидела конкурентов и всячески их убирала. К Вале Легкоступовой Алла Борисовна подсылала бандитов, после того как Паулс отдал ей свои песни, на которые рассчитывала Пугачева. Игорь Наджиев

Также артист вспомнил слова Талькова о Пугачевой. Он, по словам артиста, чувствовал, что ее всегда «мало волновала страна и она всегда думала только о себе одной». И песня «Звезда», которую Тальков посвятил ей, оказалась пророческой. «Он понял все про Пугачеву. Понял как никто другой. В 1991-м году он неслучайно написал песню „Звезда“. „Ты светишь себе, себе, и только, холодный свет не греет нисколько. Звезда“. Очень пророчески. Сейчас мы это все видим», — констатировал Наджиев. Версия с бизнесменом Исмаилом Таги-Заде Продюсер Марк Рудинштейн также придерживался версии о том, что убийство Талькова не было роковой случайностью.

А причастным к трагедии считал бизнесмена Исмаила Таги-Заде, продюсировавшего картину «Князь Серебряный». Певец сыграл в ней главную роль. Конфликт между ними произошел еще на съемочной площадке. Версии о том, почему это случилось, опять же разнятся. Есть теория, что Таги-Заде оскорбил супругу певца.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

По другой гипотезе, артисту не понравилось, что после смены режиссера изменился жанр картины. С этим он отказался соглашаться и не стал озвучивать свою роль.

Более того, на премьер фильма в Москве Тальков вышел на сцену, рухнул на колени и попросил у зрителей о двух вещах. Во-первых, простить его за то, что он снялся в этом «антирусском, антиправославном, кощунственном кино». А во-вторых, призвал отказаться от просмотра фильма. Так, по крайней мере, события тех дней описал Рудинштейн в книге «Бандитский „Кинотавр“». Именно после этого продюсер якобы решил отомстить Талькову и заказал его убийство Малахову, который состоял в одной из преступных группировок. Более того, была версия, что в певца за кулисами стрелял спрятавшийся там снайпер.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / Global Look Press

Зачем Шляфману было убивать Талькова? В начале июня этого года в Следственном комитете объявили о завершении расследования дела Талькова. В расправе над певцом официально обвинили его концертного директора Валерия Шляфмана. По данным следователей, во время конфликта за кулисами Шляфман стрелял в Малахова, но попал в Талькова. Сначала в СК полагали, что преступление было непредумышленным, но в 2021-м пришли к выводу, что в действиях директора артиста на самом деле был умысел.

При этом в официальную версию верят не все. В частности, певец и композитор Юрий Лоза уверен, что Шляфману было невыгодно убивать Талькова, ведь он зарабатывал на его гастролях.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

«Как говорил Высоцкий устами своего героя капитана Жеглова в фильме „Место встречи изменить нельзя“, „ищи, кому это выгодно“», — подчеркнул Лоза в разговоре с aif.ru. При этом своих догадок (в отличие от Наджиева) исполнитель хита «Плот» озвучивать не стал, вернувшись к фигуре Шляфмана и его отъезду в Израиль. По его словам, бегство это было связано не со страхом уголовного преследования, а с тем, что его просто ничего не держало в России. «Что теперь там накрутили спустя столько лет, я не знаю. Как правило, во многих преступлениях стараются сделать виноватым того, с кого уже невозможно спросить», — отрезал Лоза.

В разные годы в причастности к убийству Талькова подозревали КГБ и одну из националистических организаций — якобы ее участники хотели расправиться с артистом, а потом создать из него образ патриота, пострадавшего за правду.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

Что до версии с КГБ — приверженцы этой теории считали, что гэбэшники видели в певце «врага государства». Сам Тальков прекрасно знал, как к нему относятся, и был убежден, что его всегда хотели дискредитировать. «И обрубить мне гастроли, потому что аудитории я собирал большие… Им [коммунистам] надо было как-то немножечко меня подсадить», — говорил он. Показания Азизы по делу Талькова Певица Азиза — возлюбленная Игоря Малахова — тяжело переживала случившееся, но не сомневалась в том, что ее совесть чиста. «Убили Игоря и очень сильно ранили меня: выводами, разговорами, обсуждениями» — признавалась артистка. Вскоре она должна дать показания в Петроградском суде. С представителем пресс-службы городских судов связалась сама, заявив, что готова явиться на заседание.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

«К сожалению, пока среди наших селебрити, с которыми столкнулся суд, количество таких, как Азиза и Николаев (он тоже наша любовь, вы помните), проигрывает тем, кто ставит суду условия своей явки, чтобы они исполнили свой гражданский долг. Но мы все равно пока верим в Олега Газманова, Богдана Титомира и Лолиту. Верим и ждем!» — сообщила Дарья Лебедева. Правда, дату, когда Азизу вызовут в суд, она не озвучила. Известный музыкальный критик и биограф Аллы Пугачевой Сергей Соседов при этом отмечает, что ни Наташа Королева, ни Лолита, ни другие звезды не могли видеть разборок за кулисами, потому что не вмешивались в них, а прятались. Ну, или были в тот момент на сцене.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

«А вы что, побежите при звуках выстрелов в коридор с криками: кто тут разбирается? Что тут происходит? Какое безобразие? Да вы что? Все испугались, все попрятались. <…> Кто там что видел? Да все в шоке были!» — констатировал он.

Что кто мог там предотвратить? Да, Наташа Королева там была, и Лолита, ну и что? Ну, шум они услышали. И что, Наташа пошла разнимать всех? Чтобы огрести самой? Она что, дура совсем? Нет, конечно. И Азиза, что она видела, будучи в шоке сама? Причем в шоке страшенном Сергей Соседов

По мнению критика, убил Талькова не Шляфман, а Малахов. Это было время флибустьерства, вседозволенности. Но трагедия 6 октября в «Юбилейном» многих отрезвила, добавил он. Говоря про Шляфмана, Соседов, как и Лоза, выразил уверенность в его невиновности. «Это очевидно. Были проведены экспертизы. Все это может подтвердить Андрей Шамо, писатель и в прошлом член бандитских группировок», — резюмировал Соседов.