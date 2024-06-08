Расследование убийства Талькова завершили

Следователи завершили расследование дела об убийстве известного певца Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Главк СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом», — заявили в ведомстве.

Следствие установило, что 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым, Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера Малахова.

Следователи провели значительный объем следственных действий, допросили свыше 150 свидетелей, среди которых — артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия

Криминалисты изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ростовской области по горячим следам раскрыли убийство восьмилетней девочки.