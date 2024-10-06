«Не выкарабкался». Создатель проекта о Наливкине назвал возможную причину смерти актера
Продюсер Клочков назвал сыгравшего Наливкина актера «уникальным персонажем»
Актер Андрей Неретин, сыгравший полюбившегося россиянам депутата из Уссурийска Виталия Наливкина, за два дня до смерти узнал о закрытии проекта. Известие об этом шокировало артиста и подтолкнуло к запою, рассказал 360.ru создатель роликов, продюсер Андрей Клочков.
Снова возникли проблемы с алкоголем
«Эта новость стала, конечно, большим стрессом для нашего товарища председателя, который всецело отдавался этому проекту. Это и послужило той причиной, из-за которой он сорвался в плане алкоголя, переживал очень сильно», — объяснил он.
Клочков отметил, что незадолго до смерти Неретин прошел курс лечения в Санкт-Петербурге: ему заменили тазобедренный сустав и поправили здоровье. Актер также бросил пить, чтобы в дальнейшем снова «встать в строй».
«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», — заявил продюсер.
После решения о прекращении выпусков роликов про Наливкина состояние Неретина ухудшилось, его госпитализировали. Спустя сутки создатели скетчей узнали о смерти актера.
«Нам позвонили из больницы, сказали, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению. Для нас это очень печальная новость и очень неожиданная. Была надежда, что он оклемается», — подчеркнул Клочков.
Он назвал Неретина талантливым человеком, который даже без актерского образование смог завоевать место в сердцах многих россиян.
«Уникальный был персонаж, конечно, единственный в своем роде. Вроде и не профессионал по части актерского мастерства, а как людям запомнился», — добавил продюсер.
Причины закрытия скетч-шоу
Команда не хотела закрывать проект, но на этот шаг пришлось пойти из-за «закручивающихся гаек» — против создателей роликов возбудили еще одно уголовное дело, заявил Клочков.
В скандальном выпуске «депутат» Наливкин использовал бутафорский гранатомет. Эффект взрыва создали с помощью пиротехники, но группу авторов заподозрили в хулиганских действиях. Продюсер напомнил, что съемочной группе вменяют не только применение взрывчатых веществ, но и их незаконное изготовление.
«Это такая тяжелая статья уголовная, от 10 до 15 лет, хотят нас обвинить в этом. Мы, конечно, всеми силами откусываемся от этого, у нас адвокаты работают хорошие. И мы два дня назад объявили о том, что мы не можем продолжать наш проект и объявили это через нашего актера, видео есть в интернете», — заключил Клочков.
Ранее возможной причиной смерти Неретина назвали оторвавшийся тромб. По данным прессы, актер умер во сне.