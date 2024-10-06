Умер игравший депутата Наливкина актер

В октябре «Коммерсант» сообщил о том, что создателям сериала грозит до 15 лет лишения свободы за изготовление взрывчатки. Продюсер проекта назвал ужесточение обвинения необоснованным и подтвердил, что при съемках команда задействовала только пиротехнику и пейнтбольные ружья.
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