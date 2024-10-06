Умер игравший депутата Наливкина актер

Из жизни ушел актер Андрей Неретин, получивший известность благодаря роли вымышленного депутата Гордумы Уссурийска Виталия Наливкина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, артист скончался во сне. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Неретин перенес инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава.

Шуточный сериал с «депутатом» Наливкиным перестали снимать, когда против его создателей возбудили уголовное дело. Авторы скетч-шоу проходили по статье о хулиганстве с применением взрывного устройства.

В октябре «Коммерсант» сообщил о том, что создателям сериала грозит до 15 лет лишения свободы за изготовление взрывчатки. Продюсер проекта назвал ужесточение обвинения необоснованным и подтвердил, что при съемках команда задействовала только пиротехнику и пейнтбольные ружья.