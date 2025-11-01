«Не всегда овечья шкура не жмет». Зачем Хазанов заговорил об обмане Пугачевой?

Художественный руководитель театра «Эстрады» Геннадий Хазанов, распродавший все имущество в России, набросился с критикой на певицу Аллу Пугачеву. Пользователи Сети предположили, что таким образом артист эстрады пытается отвлечь внимание от собственной персоны.

«Алла Пугачева конкретно сидящего напротив вас человека, который на тот момент уже находился в должности художественного руководителя театра „Эстрады“… Это был, наверно 2002 или 2003 год… я могу ошибиться тут. Она меня обманула! Она конкретно меня обманула! Поэтому у меня с Алой Борисовной свои отношения! Бог ей судья. Не всегда так получается, что овечья шкура не жмет. Иногда конкретно так поджимает», — заявил Хазанов.

Журналисты задали худруку вопрос о сотрудничестве с Примадонной. Хазанов ответил, что «не ко времени этот разговор». Ответ артиста процитировал «Регнум» .

Почему Хазанов ополчился на Примадонну

В Сети сразу же предположили, что подставляя не самую любимую в России певицу, супругу иноагента Максима Галкина*, Хазанов пытается отвлечь внимание публики от собственной персоны.

Волну людского негодования вызвал в том числе тот факт, что распродавший российское имущество артист продолжает работать и зарабатывать в стране.

При этом еще в 2023 году он обнародовал неоднозначный ролик, в котором назвал патриотизм рабством, а россиян сравнил с животными. После этого Хазанова неоднократно призывали запретить и лишить многочисленных званий и титулов, в том числе народного артиста РСФСР.

Также многие считают, что он не должен руководить театром, поскольку большую часть времени живет в совсем не дружественной Прибалтике. Единственная дочка артиста Алиса вовсе собирает спектаклями деньги на помощь Украине, рассказывая европейцам о жуткой жизни в «мордоре».