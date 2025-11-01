«Не всегда овечья шкура не жмет». Зачем Хазанов заговорил об обмане Пугачевой?
Художественный руководитель театра «Эстрады» Геннадий Хазанов, распродавший все имущество в России, набросился с критикой на певицу Аллу Пугачеву. Пользователи Сети предположили, что таким образом артист эстрады пытается отвлечь внимание от собственной персоны.
Что сказал Хазанов о Пугачевой
Журналисты задали худруку вопрос о сотрудничестве с Примадонной. Хазанов ответил, что «не ко времени этот разговор». Ответ артиста процитировал «Регнум».
«Алла Пугачева конкретно сидящего напротив вас человека, который на тот момент уже находился в должности художественного руководителя театра „Эстрады“… Это был, наверно 2002 или 2003 год… я могу ошибиться тут. Она меня обманула! Она конкретно меня обманула! Поэтому у меня с Алой Борисовной свои отношения! Бог ей судья. Не всегда так получается, что овечья шкура не жмет. Иногда конкретно так поджимает», — заявил Хазанов.
Почему Хазанов ополчился на Примадонну
В Сети сразу же предположили, что подставляя не самую любимую в России певицу, супругу иноагента Максима Галкина*, Хазанов пытается отвлечь внимание публики от собственной персоны.
Волну людского негодования вызвал в том числе тот факт, что распродавший российское имущество артист продолжает работать и зарабатывать в стране.
При этом еще в 2023 году он обнародовал неоднозначный ролик, в котором назвал патриотизм рабством, а россиян сравнил с животными. После этого Хазанова неоднократно призывали запретить и лишить многочисленных званий и титулов, в том числе народного артиста РСФСР.
Также многие считают, что он не должен руководить театром, поскольку большую часть времени живет в совсем не дружественной Прибалтике. Единственная дочка артиста Алиса вовсе собирает спектаклями деньги на помощь Украине, рассказывая европейцам о жуткой жизни в «мордоре».
Бегство Хазанова из России
Хазанов избавился от недвижимости в Москве и Подмосковье. Ранее сообщалось, что он продал:
- дом в Подмосковье;
- квартиру площадью 114 квадратных метров на улице Серафимовича в районе Якиманка за около 102 миллиона рублей;
- квартиру площадью 246 квадратных метров на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 миллионов рублей;
- квартиру площадью 255 квадратных метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе за 232 миллиона рублей.
С началом СВО Хазанов уехал с женой из России, хотя и раньше большую часть года проживал за границей — в Израиле и Великобритании. Несмотря на бегство и осуждение спецоперации, артист продолжает получать зарплату в театре, участвовать в телепроектах и выступать на концертах.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.