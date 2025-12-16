16 декабря 2025 02:50 Не уберегла сына, упустила внука, но не сломалась. О чем молчит Светлана Дружинина 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Скандалы

Семья

Кино

Отношения

Режиссер

Фильмы

Работа

Алла Пугачева

Театры

Брак

Актеры

Светлана Дружинина по праву получила титул самой влиятельной женщины советского кино. Десятилетия работы превратили ее из актрисы в режиссера культовых фильмов. На съемочной площадке она держала все под контролем, но в семейной жизни оказалось не все так гладко.

Как «девочка-каучук» попала в кино через цирк и театр

Будущий режиссер легендарных «Гардемаринов» родилась и выросла в московском районе Марьина Роща в семье шофера и воспитательницы детского сада. Еще до поступления Дружининой в школу началась Великая Отечественная война. Ее отец отправился на фронт, где пропал без вести, а мать вместе с дочкой эвакуировали в Волгоградскую область. «До сих пор помню бомбежки — узнаю их по звуку, запаху, по цвету. Мать брала меня с собой на работу: „Если убьют, так вместе“», — рассказывала Дружинина о тех временах.

Из-за наступления фашистских войск на Сталинград Дружинину с матерью снова эвакуировали вместе с воспитанниками местного детского дома. Всех разместили в бывшем помещичьем имении, где они оставались до окончания войны.

Фото: РИА «Новости»

Вернувшаяся в Москву юная школьница поступила в группу цирковых акробатов. Дружининой прочили большое будущее на арене и называли «девочка-каучук» за необычную пластику. Крест на цирковой карьере поставила мать. Она поняла, что вместо учебы в школе дочери предстоит провести большую часть жизни на гастролях. «Она меня из цирка забрала и заперла дома. В прямом смысле слова. Я билась в закрытую дверь, рыдала, но потом смирилась», — рассказывала артистка.

Цирковую арену сменила балетная сцена. Дружинина поступила в танцевальную школу при Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, откуда перевелась в хореографическое училище при Большом театре. Но и эта карьера у нее на задалась. Перед выпускным экзаменом Дружинина сильно травмировала локоть, от дальнейших танцев ей пришлось отказаться.

Фото: РИА «Новости»

В качестве утешительного приза ей доверили вести выпускной концерт своего курса, который транслировался в прямом эфире советского телевидения. Яркую и улыбающуюся девушку заметил режиссер Самсон Самсонов. Он искал актеров для своей картины «За витриной универмага».

Как Дружинина поссорилась с Рязановым и навлекла гнев Мордюковой

На съемочной площадке Дружинина почувствовала, что наконец нашла свое дело. Она живо интересовалась работой и операторов, и режиссера, но понимала, что в 18 лет снять свой фильм ей никто не даст. «Когда съемки закончились, мне подсказали, что идет дополнительный набор во ВГИК. Актрисой становиться я не собиралась, но в институт пошла», — рассказывала Дружинина. С первого же раза она попала на курс актера и педагога Бориса Бибикова и его жены Ольги Пыжовой. Дружинина училась вместе с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым. Между тем фильм с ее участием «За витриной универмага» шел в кинотеатрах. Яркая и необычная продавщица привлекла внимание режиссера Эльдара Рязанова. Он пришел во ВГИК и предложил Дружининой роль официантки в своей комедии «Дайте жалобную книгу».

Фото: РИА «Новости»

Студентка отказалась и привела на съемочную площадку свою подругу Татьяну Гаврилову, которая получила эту роль. «Она сыграла здорово, но Рязанов не забыл мой отказ. Я очень долго оставалась в его черном списке. Только под конец жизни Эльдар Александрович наладил отношения», — признавалась Дружинина. Своим настоящим «отцом в кино» она всегда считала режиссера Станислава Ростоцкого, который разглядел в ней дочь председателя колхоза Ларису для фильма «Дело было в Пенькове». Эта роль принесла Дружининой всесоюзную славу и привела к неприятному знакомству с Нонной Мордюковой. Ростоцкий доверил актрисе самостоятельно выбрать партнера на роль будущего мужа — тракториста Матвея. С каждым из 24 кандидатов Дружининой пришлось целоваться. Последним в этой гигантской очереди оказался Вячеслав Тихонов, которого быстро утвердили. Режиссер картины даже не догадывался, какие страсти разгорелись на съемочной площадке вне кадра. Дружинина рассказывала, что изображала чувства к трактористу, ломая себя, потому что, кроме раздражения, Тихонов у нее ничего не вызывал. При этом игравшая ее соперницу актриса Майя Менглет тихо ревновала ее партнера из-за безумной влюбленности.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Масла в огонь подлили сплетники, которые донесли Мордюковой, что у ее мужа любовный роман с Дружининой на съемочной площадке. Прямолинейная актриса пришла выяснять отношения с соперницей и быстро убедилась, что верить злым языкам нельзя. «Ничего у Славки со Светкой не было», — так отвечала Мордюкова всем, кто пытался распространять слухи о романе мужа. Второй раз Дружининой не повезло с актером на съемках фильма «Девчата», где она сыграла телефонистку Анфису. Игравший бригадира лесорубов Илью Ковригина актер Николай Рыбников схватил настоящую звездную болезнь и затерроризировал всю съемочную группу своими капризами. «После особенно тяжелого съемочного дня я просто не могла сдержать слез. Рыбников мог запросто устроить разнос из-за мелочи, причем на глазах у всей группы», — рассказывала Дружинина.

Она снималась в кино до 1965 года, пока не окончила режиссерские курсы ВГИКа.

Режиссерская карьера Дружининой: от мюзиклов до «Гардемаринов»

Постоянным местом работы Дружининой стала студия «Мосфильм». Там в 1973 году она представила свой первый полнометражный драматический фильм «Исполнение желаний».

Должность режиссера она получила из-за трагического стечения обстоятельств. Работавший над картиной изначально Наум Трахтенберг скоропостижно скончался, и автор сценария — писатель Вениамин Каверин — пригласил выпускницу ВГИКа для экранизации своего знаменитого романа.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look / www.globallookpress.com

Дружинина собрала на съемочной площадке по-настоящему звездный состав: Евгения Лебедева, Иннокентия Смоктуновского и Наталью Бондарчук. Она даже вела переговоры с Мариной Влади, но чиновники не допустили французскую актрису до съемок. После этого в творчестве Дружининой началась целая серия музыкальных фильмов. Режиссер умело балансировала между кино и несвойственным для него водевилем в «Сватовстве гусара», экспериментировала с мировой классикой в «Дульсинее Тобосской», выведя на первый план героиню, и сняла ностальгическую сказку «Принцесса цирка». Настоящий режиссерский триумф пришел к Дружининой после выхода многосерийного фильма «Гардемарины, вперед!». История трех учеников навигацкой школы в исполнении Евгения Харатьяна, Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова покорила советских зрителей. Поэтому продолжения приключений отважной троицы — «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины-3» — не заставили себя долго ждать.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Дружинина рассказывала, что после съемок первой части у нее сложились прекрасные отношения с Харатьяном, а также с певицей Кристиной Орбакайте, представшей сначала в роли Фике, а потом и Екатерины Великой. «Кристина — чудесный человек. Она играла Фике, когда стала жить с Володей Пресняковым, и Екатерину, когда вышла замуж за чеченца (бизнесмена Руслана Байсарова, — прим. ред.). Он ударил ее и разбил нос. Нам пришлось прибегнуть к некоторым процедурам, чтобы носик Кристины выглядел как у царицы», — рассказывала Дружинина. О матери своей любимой актрисы режиссер отзывалась холодно. Дружинина подчеркивала, что не приняла решение Аллы Пугачевой уехать из России.

«Она в свое время была достоянием страны. Но сама себя наказала, отказала себе в заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна», — отмечала Дружинина.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

После первых трех серий «Гардемаринов» режиссер взялась за масштабный проект «Тайны дворцовых переворотов». В течение 11 лет в свет вышли сразу восемь картин. В 2022 году Дружинина объявила, что окончательно закончила работу и больше снимать ничего не планирует. Последними ее фильмами стали «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Эту дилогию не приняли ни зрители, ни критики.

Личная жизнь Светланы Дружининой: крепкий брак, потеря сына и скандалы с внуком

Своего единственного супруга, Анатолия Мукасея, Дружинина встретила еще во время учебы во ВГИКе. Выпускник операторского факультета снимал для нее первый полнометражный фильм «Исполнение желаний», а также подарил идею «Гардемаринов». Многолетний брак никак не сказался на их чувствах. Дружинина отмечала, что часто слышала слухи, что у мужа роман с очередной актрисой, и только смеялась над этими россказнями. «Я знаю своего Толика. Стоит какой-нибудь поклоннице начать строить глазки, он моментально превращается в невидимку и сбегает под родное крыло», — рассказывала режиссер.

Старшего сына Дружинина назвала в честь супруга — Анатолием. Он родился через год после премьеры фильма «Дело было в Пенькове» и с самого детства показал себя как будущего художника.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look / www.globallookpress.com

Во время учебы на режиссерских курсах ВГИКа старший сын разрисовывал все эскизы с раскадровками, которые его мать приготовила, чтобы показать преподавателям. «Он мог часами просиживать за альбомом, и мы отдали его в хорошую художественную школу», — рассказывала Дружинина. Творчески одаренный сын режиссера и оператора вырос в очень проблемного подростка. К выпускному в школе Мукасей-младший постоянно оказывался в сомнительных компаниях, где употребляли не только алкоголь. Узнав об увлечениях сына, родители занялись им всерьез. «Мы с мужем тогда впервые по-настоящему поняли, что значит быть одной командой. В кино можно переснять сцену. В жизни только бороться, кадр за кадром, день за днем», — делилась Дружинина.

Она отмечала, что успокоилась только тогда, когда у сына появилась невеста — чемпионка по синхронному плаванию Ирина Муравьева-Моисеенко. В 1987 году у пары родился сын Даниил.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Увидев, что старший сын наконец взялся за ум, Дружинина решила привлечь его к своей работе над первой частью «Гардемаринов». Она видела в Анатолии внебрачного сына аристократа Никиту Оленева. Но до съемок дело не дошло. В 1987 году сын Дружининой скончался в 28 лет. По официальной версии, причиной смерти стала дорожная авария. Из-за того, что родители отказывались комментировать гибель сына, а также его полубогемный образ жизни, появились слухи, что Мукасей-младший покончил с собой после употребления наркотиков. В 2001 году скоропостижно скончалась его вдова Муравьева-Моисеенко. Дружинина вместе с мужем взяли опекунство над внуком. Избалованный бабушкой и дедушкой юноша после окончания школы сменил несколько вузов, откуда постоянно вылетал.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Дружинина привлекла внука к работе над проектом «Тайны дворцовых переворотов», сняв его в эпизодической роли, а после доверив монтаж нескольких серий. «У нас вся семья работает вместе. Я — режиссер, муж и сын — операторы, внук — монтажер. Я очень рада, что Даниил делает успехи, у него много талантов, которые еще не раскрылись», — подчеркивала она. Но внук оказался настоящим бунтарем. Даниил Мукасей неоднократно попадал в руки правоохранителей, о чем тут же сообщал в социальных сетях, «Я счастлив и благодарен существованию, что остался без отца и без матери. А после жил в основном в семейных конфликтах, досмотрах и паранойе, несмотря на то что был накормлен, напоен и трудоустроен. Эта совокупность фактов на данный момент трансформировалась для меня в подарок, благодарность, бунт и любовь к одиночеству», — рассказывал молодой человек. На какое-то время он уехал в Индию, где жил на деньги, которые ему присылала бабушка, и на доход от сдачи квартиры, доставшейся ему от матери. Когда Даниил захотел продать недвижимость, Дружинина воспротивилась, понимая, что внук просадит все деньги.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В итоге бунтарь шантажом добился своего и через некоторое время снова остался с пустыми руками. Пойти к родным, чтобы покаяться лично, Даниил не захотел. Вместо этого он отправился на ток-шоу, где объявил, что готов снова общаться с бабушкой и дедушкой, если ему оплатят билеты до Индии и дадут денег на первое время. У Дружининой есть еще один сын — Михаил. Он пошел по стопам родителей и стал оператором и кинопродюсером. От первых двух браков у Михаила Мукасея есть сын и дочь. Его третьей супругой стала волейболистка Екатерина Гамова. Знакомство произошло во время съемок рекламного ролика, где спортсменка исполнила одну из ролей. Пара сыграла свадьбу в 2012 году и через семь лет подарила Дружининой еще одного внука. В последние годы отношения между родственниками сильно охладели из-за поведения Гамовой в социальных сетях, где она неустанно критиковала проведение спецоперации. Дружинина, поддержавшая освобождение народных республик Донбасса и регионов Новороссии, принять позицию невестки не смогла. Последней каплей стала очередная публикация Гамовой, в которой она заявила, что муж придерживается ее взглядов.

Чем сейчас занимается Светлана Дружинина

Последние годы режиссер «Гардемаринов» живет вместе с мужем в своем загородном доме в поселке «Журналист».

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Из-за почтенного возраста Дружининой многие Telegram-каналы и СМИ неоднократно сообщали о ее госпитализации. Но в свойственной ей манере она всегда опровергала эти сообщения. «Кто пишет? Скажите им, пусть заткнутся», — заявила Дружинина, комментируя очередное сообщение о своем попадании в больницу. Режиссер неоднократно подчеркивала, что переживет всех журналистов, которые хоронили ее уже несколько раз.