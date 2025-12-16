Не уберегла сына, упустила внука, но не сломалась. О чем молчит Светлана Дружинина
Светлана Дружинина по праву получила титул самой влиятельной женщины советского кино. Десятилетия работы превратили ее из актрисы в режиссера культовых фильмов. На съемочной площадке она держала все под контролем, но в семейной жизни оказалось не все так гладко.
Как «девочка-каучук» попала в кино через цирк и театр
Будущий режиссер легендарных «Гардемаринов» родилась и выросла в московском районе Марьина Роща в семье шофера и воспитательницы детского сада. Еще до поступления Дружининой в школу началась Великая Отечественная война. Ее отец отправился на фронт, где пропал без вести, а мать вместе с дочкой эвакуировали в Волгоградскую область.
«До сих пор помню бомбежки — узнаю их по звуку, запаху, по цвету. Мать брала меня с собой на работу: „Если убьют, так вместе“», — рассказывала Дружинина о тех временах.
Из-за наступления фашистских войск на Сталинград Дружинину с матерью снова эвакуировали вместе с воспитанниками местного детского дома. Всех разместили в бывшем помещичьем имении, где они оставались до окончания войны.
Вернувшаяся в Москву юная школьница поступила в группу цирковых акробатов. Дружининой прочили большое будущее на арене и называли «девочка-каучук» за необычную пластику.
Крест на цирковой карьере поставила мать. Она поняла, что вместо учебы в школе дочери предстоит провести большую часть жизни на гастролях.
«Она меня из цирка забрала и заперла дома. В прямом смысле слова. Я билась в закрытую дверь, рыдала, но потом смирилась», — рассказывала артистка.
Цирковую арену сменила балетная сцена. Дружинина поступила в танцевальную школу при Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, откуда перевелась в хореографическое училище при Большом театре. Но и эта карьера у нее на задалась. Перед выпускным экзаменом Дружинина сильно травмировала локоть, от дальнейших танцев ей пришлось отказаться.
В качестве утешительного приза ей доверили вести выпускной концерт своего курса, который транслировался в прямом эфире советского телевидения. Яркую и улыбающуюся девушку заметил режиссер Самсон Самсонов. Он искал актеров для своей картины «За витриной универмага».
Как Дружинина поссорилась с Рязановым и навлекла гнев Мордюковой
На съемочной площадке Дружинина почувствовала, что наконец нашла свое дело. Она живо интересовалась работой и операторов, и режиссера, но понимала, что в 18 лет снять свой фильм ей никто не даст.
«Когда съемки закончились, мне подсказали, что идет дополнительный набор во ВГИК. Актрисой становиться я не собиралась, но в институт пошла», — рассказывала Дружинина.
С первого же раза она попала на курс актера и педагога Бориса Бибикова и его жены Ольги Пыжовой. Дружинина училась вместе с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым.
Между тем фильм с ее участием «За витриной универмага» шел в кинотеатрах. Яркая и необычная продавщица привлекла внимание режиссера Эльдара Рязанова. Он пришел во ВГИК и предложил Дружининой роль официантки в своей комедии «Дайте жалобную книгу».
Студентка отказалась и привела на съемочную площадку свою подругу Татьяну Гаврилову, которая получила эту роль.
«Она сыграла здорово, но Рязанов не забыл мой отказ. Я очень долго оставалась в его черном списке. Только под конец жизни Эльдар Александрович наладил отношения», — признавалась Дружинина.
Своим настоящим «отцом в кино» она всегда считала режиссера Станислава Ростоцкого, который разглядел в ней дочь председателя колхоза Ларису для фильма «Дело было в Пенькове». Эта роль принесла Дружининой всесоюзную славу и привела к неприятному знакомству с Нонной Мордюковой.
Ростоцкий доверил актрисе самостоятельно выбрать партнера на роль будущего мужа — тракториста Матвея. С каждым из 24 кандидатов Дружининой пришлось целоваться. Последним в этой гигантской очереди оказался Вячеслав Тихонов, которого быстро утвердили.
Режиссер картины даже не догадывался, какие страсти разгорелись на съемочной площадке вне кадра. Дружинина рассказывала, что изображала чувства к трактористу, ломая себя, потому что, кроме раздражения, Тихонов у нее ничего не вызывал. При этом игравшая ее соперницу актриса Майя Менглет тихо ревновала ее партнера из-за безумной влюбленности.
Масла в огонь подлили сплетники, которые донесли Мордюковой, что у ее мужа любовный роман с Дружининой на съемочной площадке. Прямолинейная актриса пришла выяснять отношения с соперницей и быстро убедилась, что верить злым языкам нельзя.
«Ничего у Славки со Светкой не было», — так отвечала Мордюкова всем, кто пытался распространять слухи о романе мужа.
Второй раз Дружининой не повезло с актером на съемках фильма «Девчата», где она сыграла телефонистку Анфису. Игравший бригадира лесорубов Илью Ковригина актер Николай Рыбников схватил настоящую звездную болезнь и затерроризировал всю съемочную группу своими капризами.
«После особенно тяжелого съемочного дня я просто не могла сдержать слез. Рыбников мог запросто устроить разнос из-за мелочи, причем на глазах у всей группы», — рассказывала Дружинина.
Она снималась в кино до 1965 года, пока не окончила режиссерские курсы ВГИКа.
Режиссерская карьера Дружининой: от мюзиклов до «Гардемаринов»
Постоянным местом работы Дружининой стала студия «Мосфильм». Там в 1973 году она представила свой первый полнометражный драматический фильм «Исполнение желаний».
Должность режиссера она получила из-за трагического стечения обстоятельств. Работавший над картиной изначально Наум Трахтенберг скоропостижно скончался, и автор сценария — писатель Вениамин Каверин — пригласил выпускницу ВГИКа для экранизации своего знаменитого романа.
Дружинина собрала на съемочной площадке по-настоящему звездный состав: Евгения Лебедева, Иннокентия Смоктуновского и Наталью Бондарчук. Она даже вела переговоры с Мариной Влади, но чиновники не допустили французскую актрису до съемок.
После этого в творчестве Дружининой началась целая серия музыкальных фильмов. Режиссер умело балансировала между кино и несвойственным для него водевилем в «Сватовстве гусара», экспериментировала с мировой классикой в «Дульсинее Тобосской», выведя на первый план героиню, и сняла ностальгическую сказку «Принцесса цирка».
Настоящий режиссерский триумф пришел к Дружининой после выхода многосерийного фильма «Гардемарины, вперед!». История трех учеников навигацкой школы в исполнении Евгения Харатьяна, Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова покорила советских зрителей. Поэтому продолжения приключений отважной троицы — «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины-3» — не заставили себя долго ждать.
Дружинина рассказывала, что после съемок первой части у нее сложились прекрасные отношения с Харатьяном, а также с певицей Кристиной Орбакайте, представшей сначала в роли Фике, а потом и Екатерины Великой.
«Кристина — чудесный человек. Она играла Фике, когда стала жить с Володей Пресняковым, и Екатерину, когда вышла замуж за чеченца (бизнесмена Руслана Байсарова, — прим. ред.). Он ударил ее и разбил нос. Нам пришлось прибегнуть к некоторым процедурам, чтобы носик Кристины выглядел как у царицы», — рассказывала Дружинина.
О матери своей любимой актрисы режиссер отзывалась холодно. Дружинина подчеркивала, что не приняла решение Аллы Пугачевой уехать из России.
«Она в свое время была достоянием страны. Но сама себя наказала, отказала себе в заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна», — отмечала Дружинина.
После первых трех серий «Гардемаринов» режиссер взялась за масштабный проект «Тайны дворцовых переворотов». В течение 11 лет в свет вышли сразу восемь картин.
В 2022 году Дружинина объявила, что окончательно закончила работу и больше снимать ничего не планирует. Последними ее фильмами стали «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Эту дилогию не приняли ни зрители, ни критики.
Личная жизнь Светланы Дружининой: крепкий брак, потеря сына и скандалы с внуком
Своего единственного супруга, Анатолия Мукасея, Дружинина встретила еще во время учебы во ВГИКе. Выпускник операторского факультета снимал для нее первый полнометражный фильм «Исполнение желаний», а также подарил идею «Гардемаринов».
Многолетний брак никак не сказался на их чувствах. Дружинина отмечала, что часто слышала слухи, что у мужа роман с очередной актрисой, и только смеялась над этими россказнями.
«Я знаю своего Толика. Стоит какой-нибудь поклоннице начать строить глазки, он моментально превращается в невидимку и сбегает под родное крыло», — рассказывала режиссер.
Старшего сына Дружинина назвала в честь супруга — Анатолием. Он родился через год после премьеры фильма «Дело было в Пенькове» и с самого детства показал себя как будущего художника.
Во время учебы на режиссерских курсах ВГИКа старший сын разрисовывал все эскизы с раскадровками, которые его мать приготовила, чтобы показать преподавателям.
«Он мог часами просиживать за альбомом, и мы отдали его в хорошую художественную школу», — рассказывала Дружинина.
Творчески одаренный сын режиссера и оператора вырос в очень проблемного подростка. К выпускному в школе Мукасей-младший постоянно оказывался в сомнительных компаниях, где употребляли не только алкоголь. Узнав об увлечениях сына, родители занялись им всерьез.
«Мы с мужем тогда впервые по-настоящему поняли, что значит быть одной командой. В кино можно переснять сцену. В жизни только бороться, кадр за кадром, день за днем», — делилась Дружинина.
Она отмечала, что успокоилась только тогда, когда у сына появилась невеста — чемпионка по синхронному плаванию Ирина Муравьева-Моисеенко. В 1987 году у пары родился сын Даниил.
Увидев, что старший сын наконец взялся за ум, Дружинина решила привлечь его к своей работе над первой частью «Гардемаринов». Она видела в Анатолии внебрачного сына аристократа Никиту Оленева. Но до съемок дело не дошло.
В 1987 году сын Дружининой скончался в 28 лет. По официальной версии, причиной смерти стала дорожная авария. Из-за того, что родители отказывались комментировать гибель сына, а также его полубогемный образ жизни, появились слухи, что Мукасей-младший покончил с собой после употребления наркотиков.
В 2001 году скоропостижно скончалась его вдова Муравьева-Моисеенко. Дружинина вместе с мужем взяли опекунство над внуком. Избалованный бабушкой и дедушкой юноша после окончания школы сменил несколько вузов, откуда постоянно вылетал.
Дружинина привлекла внука к работе над проектом «Тайны дворцовых переворотов», сняв его в эпизодической роли, а после доверив монтаж нескольких серий.
«У нас вся семья работает вместе. Я — режиссер, муж и сын — операторы, внук — монтажер. Я очень рада, что Даниил делает успехи, у него много талантов, которые еще не раскрылись», — подчеркивала она.
Но внук оказался настоящим бунтарем. Даниил Мукасей неоднократно попадал в руки правоохранителей, о чем тут же сообщал в социальных сетях,
«Я счастлив и благодарен существованию, что остался без отца и без матери. А после жил в основном в семейных конфликтах, досмотрах и паранойе, несмотря на то что был накормлен, напоен и трудоустроен. Эта совокупность фактов на данный момент трансформировалась для меня в подарок, благодарность, бунт и любовь к одиночеству», — рассказывал молодой человек.
На какое-то время он уехал в Индию, где жил на деньги, которые ему присылала бабушка, и на доход от сдачи квартиры, доставшейся ему от матери. Когда Даниил захотел продать недвижимость, Дружинина воспротивилась, понимая, что внук просадит все деньги.
В итоге бунтарь шантажом добился своего и через некоторое время снова остался с пустыми руками. Пойти к родным, чтобы покаяться лично, Даниил не захотел. Вместо этого он отправился на ток-шоу, где объявил, что готов снова общаться с бабушкой и дедушкой, если ему оплатят билеты до Индии и дадут денег на первое время.
У Дружининой есть еще один сын — Михаил. Он пошел по стопам родителей и стал оператором и кинопродюсером. От первых двух браков у Михаила Мукасея есть сын и дочь.
Его третьей супругой стала волейболистка Екатерина Гамова. Знакомство произошло во время съемок рекламного ролика, где спортсменка исполнила одну из ролей. Пара сыграла свадьбу в 2012 году и через семь лет подарила Дружининой еще одного внука.
В последние годы отношения между родственниками сильно охладели из-за поведения Гамовой в социальных сетях, где она неустанно критиковала проведение спецоперации. Дружинина, поддержавшая освобождение народных республик Донбасса и регионов Новороссии, принять позицию невестки не смогла. Последней каплей стала очередная публикация Гамовой, в которой она заявила, что муж придерживается ее взглядов.
Чем сейчас занимается Светлана Дружинина
Последние годы режиссер «Гардемаринов» живет вместе с мужем в своем загородном доме в поселке «Журналист».
Из-за почтенного возраста Дружининой многие Telegram-каналы и СМИ неоднократно сообщали о ее госпитализации. Но в свойственной ей манере она всегда опровергала эти сообщения.
«Кто пишет? Скажите им, пусть заткнутся», — заявила Дружинина, комментируя очередное сообщение о своем попадании в больницу.
Режиссер неоднократно подчеркивала, что переживет всех журналистов, которые хоронили ее уже несколько раз.