«Больше, чем обида». Дружинина рассказала, как Рязанов мстил ей за отказ сняться в фильме | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 11:19 «Больше, чем обида». Дружинина рассказала, как Рязанов мстил ей за отказ сняться в фильме Актриса Дружинина заявила, что отказалась сниматься в фильме режиссера Рязанова Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Создательница фильмов о гардемаринах и актриса Светлана Дружинина заявила, что режиссер Эльдар Рязанов включил ее в свой черный список после отказа от предложения сняться в его фильме. Об этом она рассказала в интервью порталу PROZvezd.

Дружинина уточнила, что речь шла о роли официантки Клавы в комедии «Дайте жалобную книгу».

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«Я отказалась. Вместо себя привела свою подругу, и она сыграла здорово! Но Эльдар Рязанов не забыл мой отказ. Вплоть до конца своей жизни я была занесена Рязановым в черный список. Он не снимал меня, игнорировал, не разговаривал со мной», — поделилась актриса.

Она заявила, что режиссер не предлагал ей сниматься и не разговаривал после этого. Артистка предположила, что Рязанов был обижен, но позже она поняла, что он мстил ей.

«Я думала, что у него просто скверный характер, но, когда узнала, что даже в "Кинопанораме", которую он вел, я — нежелательная персона, поняла, что это больше, чем обида. Это уже месть. Только под конец жизни Эльдар Александрович наладил с нами отношения», — заключила Дружинина.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал, как продюсер Никита Михалков помог семье Рязанова, несмотря на разногласия. По его словам, из-за этого супруге режиссера Эмме пришлось нарушить завещание мужа.