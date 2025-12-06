Сегодня 03:49 Наркотики, денатурат или любовь к мачехе. Отчего умер 26-летний сын Георгия Данелии 0 0 0 Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Единственный сын Георгия Данелии прожил всего 26 лет. Обстоятельства смерти перспективного поэта, художника и кинематографиста так и остались загадкой. 360.ru рассказал о недолгой жизни Николая Данелии.

Случайный ребенок: родители Николая Данелии Семью Данелии-младшего не назовешь образцовой. Актриса Любовь Соколова забеременела после случайной связи на вечеринке в возрасте 38 лет и не планировала связывать жизнь с отцом ребенка. Режиссер узнал, что она на сносях, от коллег, поехал и честно объявил, что участвовать в жизни отпрыска не желает.

Интересно Николай Данелия родился 3 августа 1959 года. У него есть старшая сестра по отцу Светлана — дочь от его первой жены, режиссера Ирины Гинзбург. Николай Данелия родился 3 августа 1959 года. У него есть старшая сестра по отцу Светлана — дочь от его первой жены, режиссера Ирины Гинзбург.

Судьбу союза решила мать Данелии-старшего. Узнав обо всем, она забрала Соколову с ребенком из роддома, привезла к себе и поставила сына перед фактом — деваться некуда, нужно воспитывать. Так и прожили 26 лет в гражданском браке. Близости и тепла в этой семье не было: супруги жили в разных комнатах, Данелия ей изменял. Соколова одной из первых узнала о его романе с писательницей Викторией Токаревой, но не ушла. Совместного сына режиссер официально признал, только когда тот пошел в шестой класс. Художник и поэт Николай Данелия В такой напряженной атмосфере вырос Николай. Современники называли его экзальтированным, ранимым и эмоциональным парнем с тонкой душевной организацией.

Фото: Скриншот из программы «Прощание» на ТВЦ / RuTube

«Его мучил комплекс неполноценности из-за того, что у родителей странно складывались отношения. Когда они вместе жили, Коля просил: „Пап, возьми маму под руку, пойдемте на бульвар. Погуляем все вместе, как люди“. Он всю свою короткую жизнь хотел родителей соединить», — рассказала третья жена его отца, актриса Галина Юрская (Данелия). Данелия-старший впервые снял сына в фильме «Сережа» в роли Леньки — новорожденного брата главного героя. Затем взял сыном Травкиных в «Тридцать три». Парень успел сыграть Генри в «Карл Маркс: молодые годы» Льва Кулиджанова и мальчика с собакой в «Джентльменах удачи» Александра Серого. Наследнику фамилии больше нравилась режиссура, поэтому он пошел во ВГИК. Правда, окончил его со второго раза: в 1977 году поступил в мастерскую Юрия Озерова и через два года ушел, а затем в 1981 году восстановился — в мастерскую Марлена Хуциева.

Фото: РИА «Новости»

В 1983 году выпустил две собственные короткометражки: «Моментальный снимок» с Александром Панкратовым-Черным и «Человечек». В 1986 году вышла еще одна — «Эй, Семенов». Кроме кинематографа, Данелия-младший любил рисовать на фантастические сюжеты, особенно пастелью. Он также писал стихи — лирические, с тоской и надрывом. Сын признавался в любви третьей жене Данелии От отца Данелия-младший унаследовал не только таланты, но и любвеобильность. Он успел трижды побывать в браке, разные женщины родили от него двух дочерей.

Фото: Любовь Соколова, мать Николая Данелии / РИА «Новости»

Соколова признала внучкой только одну, хотя когда-то сама оказалась в похожей ситуации. Маргарита унаследовала ее квартиру и дачу. Алена, внешне больше похожая на бабушку, осталась за бортом, и даже знаменитый дедушка отказывался с ней общаться. Большой любовью Данелии-младшего стала третья жена его отца. Они познакомились во ВГИКе, когда Юрская училась на курсе старше и даже не думала уводить режиссера из семьи. Дальше признаний дело не зашло.

У нас с Колей не было никаких отношений, кроме дружеских. <...> Это не воспринималось мною серьезно. Хотя, если честно говорить, я всегда боялась одна оставаться дома, потому что думала: "Сейчас придет Коля, и неизвестно, что произойдет дальше". Галина Юрская (Данелия) Актриса

Юрская встретилась с Данелией-старшим, когда он уже снял «Я шагаю по Москве». Мужчину не смущала разница в возрасте и наличие семьи — режиссер заявился к Соколовой и объявил, что встретил другую. Сын, который должен был заступиться за мать, встал на обратную сторону. «Она заплакала. Коля вышел на кухню и сказал: „Мама, ну чего ты плачешь? Галка — вот такая женщина! Вот такая баба! Папе будет хорошо с ней“. Она говорит: „Дурак ты, дурак!“ Заплакала и ушла», — рассказала третья жена Данелии. Позднее женщинам приходилось общаться. Вынудили обстоятельства, в том числе трагическая смерть парня. Причина смерти Николая Данелии Сын Данелии умер 6 декабря 1985 года в квартире неподалеку от ВГИКа, которую после замужества уступила Юрская. С ним нашли тело 25-летнего знакомого из Тбилиси, заместителя директора студии «Грузия-фильм». В тот день Соколова связалась с соперницей и спросила о сыне, так как он позвонил и сказал только: «Мама, помоги».

Фото: Георгий Данелия с женой. Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Что было на самом деле, мы не знаем, потому что люди, которые занимались расследованием, сказали: „Вам не надо видеть то, что там произошло, и не надо знать то, что произошло“. Они берегли очень психику Георгия Николаевича», — рассказала Юрская. Отсутствие ясности породило слухи, вплоть до проделок сектантов. По мнению Юрской, парни обмывали сдачу фильма в Госкино и добавили к алкоголю денатурат. «Коля не был наркоманом. Однажды было дело, что он ехал с друзьями в Питер, у ребят из его окружения нашли наркотики. Он взял вину на себя, будучи уверенным, что отец его вытащит. Данелия в результате его чудом спас. Ради этого Колю даже в сумасшедший дом положили», — рассказала она.

Фото: РИА «Новости»

Однако бывшая любовница Данелии-старшего, писательница Токарева, озвучила другую версию. По ее мнению, сына режиссера сгубил не паленый алкоголь. «Знаю, что Николай был наркоманом и погиб он от передоза. В перестройку многие мажоры подсели на наркотики», — заявила Токарева. Режиссер умер 4 апреля 2019 года от острой сердечной и дыхательной недостаточности, так и не оправившись после ухода сына. Соколова пережила наследника на 16 лет и скончалась 6 июня 2001 года от сердечного приступа. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с Данелией-младшим.