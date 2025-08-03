Лекция о советской актрисе Любови Соколовой прошла в губернском колледже в Химках

Открыла встречу муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Любовь Соколова внесла весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Ее роли стали частью нашей общей памяти, нашей души. Очень важно помнить таких выдающихся людей, ведь они формируют наш культурный код и вдохновляют новые поколения на творчество и добрые поступки», — отметила Инна Монастырская.

Гостям рассказали о жизни и творческом пути Любови Соколовой, а также показали отрывки из фильмов «Москва слезам не верит», «Офицеры» и «Доживем до понедельника». Лекторы обратили внимание на манеру исполнения роли, психологизм и искренность актрисы. Участники узнали малоизвестные факты в биографии Любови Соколовой и о том, как она работала в театре и кино.

Почетным гостем стал ветеран боевых действий, член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк. Он поблагодарил сотрудников колледжа за активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и подчеркнул, что единство и поддержка важны не только на фронте, но и в мирной жизни.

«Воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении очень важно. Особенно сейчас, когда наши бойцы защищают интересы страны в зоне СВО. Такие встречи помогают молодежи понять, что любовь к Родине начинается с уважения к ее истории, культуре и людям, которые ее создавали», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Творческий вечер стал частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что в рамках инициативы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.