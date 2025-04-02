Сегодня 06:13 «Накапливалось все». Овсиенко разошлась с мужем, которого много лет ждала из тюрьмы Овсиенко разошлась с гражданским мужем, которого шесть лет ждала из тюрьмы 0 0 0 Фото: Vladimir Andreev/URA.RU / www.globallookpress.com Знаменитости

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Певица Татьяна Овсиенко рассталась с гражданским мужем Александром Меркуловым, вместе с которым жила с 2017 года. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Малахов».

Приняли решение пожить отдельно Певица несколько лет ждала своего возлюбленного из тюрьмы и надеялась сыграть с ним свадьбу. «Сейчас у нас пауза в отношениях. <…> Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливалось все. <…> Пока приняли решение пожить отдельно», — рассказала Овсиенко.

Фото: РИА «Новости»

Певица призналась, что жалеет о несбывшихся планах: пара так и не сыграла свадьбу, хотя не раз обсуждала церемонию. Планам мешали тюремный срок Меркулова и гастроли Овсиенко. Еще одно разочарование — несостоявшееся материнство. У Татьяны есть лишь взрослый сын Игорь от первого брака. По словам певицы, она надеется сохранить с бывшим возлюбленным дружеские отношения.

Я живу реальной жизнью. Ну, сложится — хорошо. Пока пытаемся сохранить то дорогое чувство, которое мы называем дружбой. Удастся ли это — тоже не знаю. Татьяна Овсиенко певица

Что думает бывший возлюбленный Меркулов, в свою очередь, объяснил разрыв бытовыми проблемами и накопившимися претензиями друг к другу. «Они не глобального характера, но есть. И бывает, что иногда случаются паузы — хочется посмотреть со стороны, как будет дальше. Есть хорошая притча — история о том, как они друг друга любили, потом поругались, разошлись, сняли две однушки, но все равно смотрели на ту квартиру, где у них было счастье. Потому что там было солнце и радость. У нас 28 марта было 17 лет вместе», — рассказал мужчина. История отношений Пара познакомилась во время гастролей Овсиенко в Ялте. Тогда певица не знала, что Меркулов — член организованной преступной группы и находится в розыске. В 2011 году его задержали по подозрению в покушении на убийство бизнесмена Сергея Васильева. Позднее его признали виновным и отправили отбывать наказание в «Матросскую тишину».

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на это, Татьяна не отказалась от возлюбленного. Шесть лет она навещала его в тюрьме и отправляла письма. В мае 2017 года Меркулов вышел на свободу, и пара стала жить вместе. Ранее заметно помолодевшая Овсиенко пожаловалась, что из-за проблем со здоровьем не может посещать спортзал и носить туфли на каблуках. Певица рассказала, что как только становится на каблуки, у нее появляется страх.