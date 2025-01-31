Помолодевшая Татьяна Овсиенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Заметно помолодевшая певица Татьяна Овсиенко пожаловалась, что из-за проблем со здоровьем не может посещать спортзал и носить туфли на каблуках. Об этом артистка рассказала Ura.ru .

«Я очень хочу, чтобы меня вернули на каблуки. Я их за собой таскаю. Ребята из моего коллектива не дадут соврать, что я все время беру их с собой», — призналась она.

Певица добавила, что как только становиться на каблуки, то у нее появляется страх. Ей пришлось отказаться от такой обуви из-за последствий старых травм, которых у нее было немало.

В начале своей артистической карьеры Овсиенко попала в серьезное ДТП и травмировала позвоночник. Врачи опасались, что она останется инвалидом и не сможет самостоятельно ходить.

Овсиенко также призналась, что хочет снова ходить в тренажерный зал, но пока не может заниматься из-за ноги.

Прошлой весной продюсер Сергей Дворцов предположил, что Овсиенко увлеклась алкоголем, который исполнители часто употребляют перед выступлениями.