Мужа Бейонсе предложили казнить за изнасилование на глазах у Дидди. Жертве было 13 лет

Не успел интернет немного успокоиться и перестать обсуждать дело Пи Дидди, как нашелся повод заговорить о нем снова. Причиной стал иск против его коллеги по цеху Джей Зи. Одного из самых богатых рэперов обвинили в том, что он якобы изнасиловал 13-летнюю девочку в 2000-м. Происходило все на вечеринке у Дидди, а если точнее — то прямо у него на глазах. Также за этим наблюдала неназванная женщина-селебрити.

Кто такой Джей Зи: биография, музыка, бизнес Джей Зи (настоящее имя Шон Картер) — американский рэпер, композитор и продюсер. Очень популярный, очень богатый. В 2019-м стал первым рэпером в списке миллиардеров Forbes, а в 2023-м его состояние оценили в 2,5 миллиарда долларов. На вторую строчку этого рейтинга тогда попал оскандалившийся рэпер Пи Дидди с примерно одним миллиардом долларов. Помимо этого, Джей Зи входит в список самых высокооплачиваемых артистов, занимая в нем третью позицию.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Картера неоднократно награждали «Грэмми», American Music Awards и BET Awards. Но шоу-бизнес, конечно, не единственный, да и не первостепенный источник доходов Картера. В числе его активов — венчурный фонд Marcy Venture Partners, частная коллекция изобразительного искусства, развлекательная компания Roc Nation. С последней сотрудничают Рианна, и Канье Уэст, Мэрайя Кэри и другие звезды. Целых семь лет Шон был единоличным владельцем бренда шампанского Armand de Brignac, пока в 2021-м не продал 50% акций Moet Hennessy. Известно, что рэпер также инвестировал в производство коньяка, Uber и стриминговый сервис Tidal. Путь ко всему этому он начинал из неблагополучной многодетной семьи с отцом-наркоманом, который довольно быстро бросил их.

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Чтобы мать не тянула все на себе в одиночку, Шон достаточно рано начал пытаться зарабатывать, в том числе торгуя наркотиками. Этот бизнес музыкант не оставлял и во время учебы в колледже, которая, правда, была недолгой — Trenton Central High School рэпер бросил на втором курсе. Решение завязать с преступной торговлей пришло к Картеру только, когда одного из его друзей посадили за решетку.

Но надо сказать, что колледж хотя и был очень недолгим эпизодом в жизни Джей Зи, но сыграл в ней определенную роль. Именно там он завел дружбу с одним из самых легендарных рэперов The Notorious B.I.G и уже ставшим достаточно известным Busta Rhymes.

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С этого и стартовала карьера Шона в музыке. Избрав этот путь, Картер хотел независимости, поэтому в 1995-м вместе с друзьями создал звукозаписывающую компанию Roc-a-Fella Records. Тогда же вышли и его первый сольный рэп-сингл In My Lifetime и клип на этот трек. В 1996-м увидел свет его дебютный альбом Jay-Z Reasonable Doubt, ставший весьма успешным. После музыкант выпускал по альбому три года подряд. И каждый из них стал платиновым, как впрочем и все последующие. Последний альбом «4:44» Джей Зи выпустил в 2017 году. Джей Зи и Бейонсе

Отношения Джей Зи и Бейонсе начались с работы над треками Excuse Me Miss и '03 Bonnie&Clyde в 2002 году. В СМИ периодически появлялись вбросы о том, что они вот-вот и отправятся под венец, в определенный момент им даже пришлось публично опровергать слухи о своей помолвке.

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Поженилась пара в итоге весной 2008 года в Нью-Йорке. Причем тайно — все ради того, чтобы об этом не прознали таблоиды. В итоге о свадьбе написали лишь в конце апреля, хотя церемония была 4-го числа. А еще через четыре месяца Бейонсе наконец показала свое обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью пять миллионов долларов. В январе 2012 года Бейонсе родила Джей Зи дочь. Девочку назвали Блю Айви Картер. А в 2017 году на свет появились двойняшки — Сэр и Руми Картер. Через месяц после родов певица опубликовала знаменитое фото с двумя младенцами на руках, набравшее более 10 миллионов лайков.

Фото: HFPA Photographer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Она выглядела великолепно, хотя во время беременности ее здоровье довольно сильно ухудшилось. В день, когда родились Сэр и Руми, Бейонсе весила почти 100 килограммов, страдала от отеков и сильного токсикоза. «Мое здоровье и здоровье близнецов были под угрозой, поэтому пришлось делать экстренное кесарево сечение», — делилась позже Бейонсе.

Более того, после кесарева детям и их звездной матери пришлось долго лежать в отделении интенсивной терапии. В итоге, к счастью, все завершилось благополучно.

Фото: Wiese/face to face / Global Look Press

Но вместе с тем не лишним будет сказать, что младших детей у пары могло все-таки не быть: в 2016-м союз Джей Ди и Бейонсе был на грани краха. Тогда же у нее вышел альбом Lemonade, в котором она пела в том числе об изменах мужа. А в 2018-м в интервью Vogue королева R’n’B, говоря о своем браке, призналась, что прошла через ад и вернулась обратно, но благодарна за каждый полученный шрам. Сенсацией, правда, ее слова ни для кого не стали — в СМИ много мусолили тему неверности Джей Зи, а в 2017-м рэпер и сам покаялся в этом. Скандалы с Джей Зи: связь с Дидди и иск от Джейн Доу В этом году Джей Зи и его супруга успели уже дважды угодить в крупные скандалы. И оба связаны с нашумевшим делом Пи Дидди (Шона Комбса) и его белыми вечеринками, которые посещала пара. На фоне судебного процесса против рэпера, осенью соцсети гудели конспирологическими теориями, в том числе о том, что все трое могут быть к убийствам певицы Алии и рэперши Лизы Лопес (Left Eye).

Исполнительниц, по мнению пользователей, убрали, чтобы они не мешали славе Бейонсе. В TikTok и Instagram* вирусились сотни видео под трек She Knows J. Cole, в котором фигурируют имена Алии и Left Eye, а само название песни и последние строчки припева отсылают к девичьей фамилии Бейонсе — Knowles.

Фото: Planet Photos/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

А что же они? Несмотря на волну хейта — реакции не было никакой. Ни Джей Зи, ни Бейонсе пока так и не комментировали дело Дидди и свое участие в его знаменитых и, как оказалось, развратных White Party. И, может быть, им дальше удавалось бы отмалчиваться, если бы не анонимный иск, который подали против Джей Зи в начала декабря.

В нем женщина под псевдонимом Джейн Доу заявила, что рэпер изнасиловал ее, когда ей было 13 лет на вечеринке по случаю вручения наград MTV Video Music Awards в 2000 году. Организатором этой пати был Комбс.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам Доу, она очень хотела попасть на церемонию без билета. Провернуть это попыталась через водителей лимузинов. И один из них якобы пригласил на вечеринку после шоу, отметив, что она «подходит Дидди». Там ее сначала заставили подписать документ о неразглашении — среди гостей было множество звезд, употреблявших наркотики. Потом девушка выпила, ей стало плохо и она удалилась в одну из комнат, чтобы прийти в себя. Но следом за ней вошли Джей Зи и Пи Дидди. После чего Картер изнасиловал ее, а его приятель и еще одна женщина, имя которой не в иске не называется, наблюдали за половым актом.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / Global Look Press

Подал иск адвокат Тони Базби, представляющий более сотни других заявителей по делу Комбса. Причем изначально это произошло в октябре, тогда ответчиком был только Пи Дидди, но в декабре заявление подали еще раз, чтобы в ответчиках значился не только Комбс, но и Картер. Перед повторной подачей иска адвокат, по данным NBC News, направил Джей Зи запрос о посредничестве для разрешения этого вопроса, тот медлить с ответом не стал и выкатил встречный иск против Базби.

Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Через несколько дней после этого адвокаты рэпера потребовали раскрыть личность Джейн Доу, обвинившей его в изнасиловании, поскольку анонимность мешает объективно рассмотреть дело. Также юристы подали ходатайство об отклонении иска, если настоящее имя Доу так и останется тайной. Сам Джей Зи обвинения в изнасиловании отвергает. Также он дал Доу совет подать не гражданскую, а уголовную жалобу. «Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен под стражу, не так ли? Эти предполагаемые жертвы заслужили бы настоящего правосудия, если бы это было так», — подчеркнул Картер в интервью NBC News. А в беседе с CNN он посетовал, что теперь эту тему ему придется обсуждать с его детьми, ведь друзья старшей дочери наверняка увидят всю эту грязь в СМИ и начнут интересоваться природой этих претензий. «Я оплакиваю еще одну потерю невинности. Дети не должны испытывать такого в юном возрасте», — добавил музыкант. Дидди и Джей Зи предложили казнить

Бейонсе ситуацию вокруг мужа пока не комментирует. При этом в Instragram* певицу вот уже несколько дней атакуют комментаторы, которые требуют ответить, знала ли она об этом.

Фото: Recording Academy / Grammys / Global Look Press

А в бывшем Twitter уже предложили казнить обоих рэперов, если окажется, что они действительно виновны в преступлениях, в которых их обвиняют. «Что касается обвинений в изнасиловании детей против Diddy и Jay Z, я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если будут признаны виновными», — заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. Также конгрессвумен добавила, что совершение насилия над детьми должно иметь только самые суровые последствия и призвала к ликвидации американской индустрии торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации. При этом адвокат Джей Зи Алекс Спиро убежден, что женщина, которая решила обвинить его клиента в изнасиловании, пытается получить компенсацию, достигнув «вымогательского» досудебного соглашения.

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