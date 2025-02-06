Молодая жена Петросяна снова стала объектом сплетен. Что случилось на этот раз?

Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна, стала объектом пристального внимания прессы с момента первого совместного выхода пары в свет. Удивительно, но до 2018 года о молодой моднице практически ничего не было известно. Но теперь всплывают новые и неоднозначные подробности личной жизни Брухуновой, которые раньше оставались за кадром.

Татьяна сама начала раскрываться

Брухунова оказалась в центре внимания, когда выяснилось, что она не так проста, как казалась. История с разрушенным браком Евгения Петросяна и Елены Степаненко привлекла внимание всей страны и превратила Татьяну в объект обсуждений и сплетен.

Так, например, автор блога «Черный редактор» утверждает, что Петросян не был единственным пожилым мужчиной в жизни Татьяны.

Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, когда ей было всего 18 лет. Она стала важной помощницей директора Юрия Диктовича. Скоро в театре начали поговаривать о флирте между Татьяной и 73-летним директором. Сначала никто не воспринимал это всерьез.

Но вскоре Татьяна сама начала раскрываться: она вела онлайн-дневник, где откровенно писала о своих чувствах к Диктовичу и давала советы, как привлечь внимание зрелого мужчины. Девушка открыто говорила о своих чувствах к женатому любовнику в соцсетях, не боясь разоблачения. Он же делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Эти записи вызвали много обсуждений, но затем Татьяна их удалила.