Молодая жена Петросяна снова стала объектом сплетен. Что случилось на этот раз?
Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна, стала объектом пристального внимания прессы с момента первого совместного выхода пары в свет. Удивительно, но до 2018 года о молодой моднице практически ничего не было известно. Но теперь всплывают новые и неоднозначные подробности личной жизни Брухуновой, которые раньше оставались за кадром.
Татьяна сама начала раскрываться
Брухунова оказалась в центре внимания, когда выяснилось, что она не так проста, как казалась. История с разрушенным браком Евгения Петросяна и Елены Степаненко привлекла внимание всей страны и превратила Татьяну в объект обсуждений и сплетен.
Так, например, автор блога «Черный редактор» утверждает, что Петросян не был единственным пожилым мужчиной в жизни Татьяны.
Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, когда ей было всего 18 лет. Она стала важной помощницей директора Юрия Диктовича. Скоро в театре начали поговаривать о флирте между Татьяной и 73-летним директором. Сначала никто не воспринимал это всерьез.
Но вскоре Татьяна сама начала раскрываться: она вела онлайн-дневник, где откровенно писала о своих чувствах к Диктовичу и давала советы, как привлечь внимание зрелого мужчины. Девушка открыто говорила о своих чувствах к женатому любовнику в соцсетях, не боясь разоблачения. Он же делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Эти записи вызвали много обсуждений, но затем Татьяна их удалила.
В 2012 году отношения с Дитковичем закончились. Поговаривали, что он ревновал ее к Петросяну, но не мешал им общаться, наблюдая со стороны.
Через год сердце Казановы не выдержало. Когда Юрий Диктович умер, поведение Брухуновой на его похоронах потрясло всех. Татьяна, его бывшая возлюбленная, устроила настоящую истерику. Она так рыдала и бросалась на гроб, что даже вдова и дочь директора театра были в шоке. Никто не мог понять, что между ними было и какую роль Татьяна играла в его жизни.
Позже Татьяна получила его должность и номер телефона — все, к чему она так долго стремилась, отметила автор дзен-канала «Обсудим звезд с Малиновской».
Птица высокого полета
Татьяна Брухунова успешно руководила Театром эстрадных миниатюр, особенно под покровительством Евгения Петросяна.
Ее личный блог завоевал популярность среди любителей театра. Татьяна подробно рассказывала о премьерах, делилась своими впечатлениями о режиссерских находках, актерской игре и атмосфере постановок. Ее рецензии стали настоящими путеводителями в мир искусства.
В дальнейшем у нее закрутился роман с Петросяном, и юморист развелся с женой Еленой Степаненко после 33 лет брака.
Живет на широкую ногу
Сегодня молодая жена Евгения Вагановича живет на широкую ногу. Она предпочитает только самое лучшее: элитные квартиры, бизнес-класс в путешествиях, отдых на Мальдивах и дорогую одежду. Татьяна Брухунова никогда не наденет что-то небрендовое и не возьмет дешевую сумочку — только люкс.
У модной Брухуновой есть много дорогих сумочек от известных брендов, таких как Louis Vuitton, Dior и Bottega Veneta. До знакомства с Петросяном девушка, вероятно, могла только мечтать о таких вещах.
Кстати, из-за них она недавно угодила в новый скандал. Женщина высмеяла россиянок за покупку дешевых копий сумок и нарядов, но получила жесткий ответ. Оторопевшей от критики Татьяне пришлось массово блокировать неугодных ей подписчиков.
В декабре прошлого года Петросян исполнил еще одну мечту молодой жены — купил ей билеты на «Щелкунчика». Супруга нежно назвала его «волшебником».