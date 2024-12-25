Петросян исполнил мечту молодой жены
Петросян обрадовал жену билетами на «Щелкунчика»
Юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей супруги Татьяны Брухуновой, подарив ей билет на спектакль «Щелкунчик». Об этом супруга артиста рассказала в Instagram*.
«Сегодня чудо случилось! Мой муж — волшебник», — отметила Татьяна.
Шесть лет Брухунова хотела попасть в Мариинский театр на балет «Щелкунчик», а в этом году ее супруг сделал ей сюрприз.
Жена Петросяна призналась, что осталась в восторге от постановки и назвала ее «блестящей». По ее словам, она попала в настоящую сказку.
Минувшей осенью Татьяна Брухунова столкнулась с очередной волной хейта в соцсетях. Тогда женщина отметила, что на нее по непонятной причине обрушилась волна негативных комментариев.
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