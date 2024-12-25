Петросян исполнил мечту молодой жены

Юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей супруги Татьяны Брухуновой, подарив ей билет на спектакль «Щелкунчик». Об этом супруга артиста рассказала в Instagram*.

«Сегодня чудо случилось! Мой муж — волшебник», — отметила Татьяна.

Шесть лет Брухунова хотела попасть в Мариинский театр на балет «Щелкунчик», а в этом году ее супруг сделал ей сюрприз.

Жена Петросяна призналась, что осталась в восторге от постановки и назвала ее «блестящей». По ее словам, она попала в настоящую сказку.

Минувшей осенью Татьяна Брухунова столкнулась с очередной волной хейта в соцсетях. Тогда женщина отметила, что на нее по непонятной причине обрушилась волна негативных комментариев.

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