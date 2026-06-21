Сегодня 05:31 «Моя душа — в моих песнях». Чем жил и как погиб кумир миллионов Виктор Цой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Виктор Цой

Он был идолом для молодежи во времена «перестройки». Его музыка, пожалуй, ярче всего отражала настроение той эпохи. Его любили настолько, что некоторые фанаты не смогли пережить его раннюю смерть. Конечно же, речь о Викторе Цое, которому 21 июня исполнилось бы 64 года.

Любил музыку с детства

Виктор Цой родился в Ленинграде в 1962 году в семье инженера и учительницы физкультуры. Творческими способностями Цой отличался уже в детстве — в пять лет прекрасно рисовал, лепил и имел отличное чувство ритма: мог отстучать руками даже сложную мелодию. А в пятом классе Виктор всерьез полюбил музыку и купил себе гитару. Уже в 1970-х он впервые принял участие в рок-проекте — стал басистом в группе «Палата № 6». После девятого класса Цой поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова, однако его по-прежнему куда больше интересовала музыка, а учебой он занимался мало. На втором курсе Виктора отчислили, и он устроился на завод. Затем некоторое время учился в Художественно-реставрационном профессиональном лицее на резчика по дереву — кстати, потом он всю жизнь вырезал японские фигурки нэцке. Но призвание Цоя было не в этом.

Фото: РИА «Новости»

Рождение «Кино»

Судьбоносным стало знакомство с Олегом Валинским и Алексеем Рыбиным, игравшими вместе еще в школьных ансамблях. С Рыбиным Цой встретился в гостях у ленинградского панк-музыканта Андрея Панова (Свина), а тот познакомил его со своим соседом Валинским. В 1981 году они втроем отдыхали в Крыму и договорились о создании группы «Гарин и Гиперболоиды». Репетиции начались сразу после возвращения домой. Цой был автором текстов и вокалистом, Рыбин играл на гитаре, Валинский — на барабанах. Группа быстро стала популярной. Вскоре Валинский ушел в армию, и оставшиеся участники решили переименовать группу в «Кино».

Я не работаю над песнями. Это для меня не работа, просто так получается. Я начинаю что-то играть, потом начинаю что-то записывать. <…> А потом получается песня. Для меня самого это всегда загадка — что у меня получится. Виктор Цой

В 1982 году музыканты выпустили первый альбом — «45» (столько минут длилась запись), и он имел большой успех. За ним последовал второй, предсказуемо названный «46». Вскоре группа уже выступала с концертами на рок-фестивалях. Первоначально музыка не приносила Цою достаточно денег, и он был вынужден работать кочегаром в котельной «Камчатка». С этим связано название третьего альбома «Кино» — «Начальник Камчатки». За ним последовали еще два невероятно популярных альбома: «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови».

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

После «Группы крови» о группе заговорили за границей. Она дала концерты в Италии, Франции, Дании. Несложный ритм, который легко повторить на гитаре, и глубокие, но лишенные конкретики тексты, где каждый мог увидеть отражение своих мыслей и чувств, обеспечили «Кино» народную любовь. Композиции группы звучали на многих молодежных праздниках и квартирниках в 1980-х. Песня «Перемен!», пронизанная духом романтичного бунтарства, считается гимном «перестройки». «Моя душа — в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время», — признавался музыкант журналистам. И вместе с ним лучших времен ждали тысячи советских людей, уставших от застоя.

Кумир и вдохновитель

Тексты Цоя расхватывали на цитаты. Ими восхищались, вдохновлялись, под них плакали и смеялись, в них искали новые смыслы и силы жить. «Те, кому нечего ждать, отправляются в путь», «Если есть стадо — есть пастух, если есть тело — должен быть дух», «Ты мог быть героем, но не было повода быть. Ты мог умереть, если б знал, за что умирать», «Разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь: там все горит огнем…», «И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой…»

Фото: РИА «Новости»

Цой отмечал, что популярность — вещь случайная и группа относится к ней с юмором. «Мне кажется, что песни, тексты, которые я пишу, очень многозначные, очень ассоциативные, могут рассматриваться с очень многих углов зрения и каждому человеку могут дать то, что он хотел бы взять из этой песни», — говорил он в интервью. Всего Цой написал около 300 песен, и многие не опубликовали. Музыкального образования он, кстати, так и не получил.

Поклонники фанатели не только от текстов Цоя, но и от него самого — харизматичного, строгого и одновременно близкого к народу. Многие повторяли его фирменный стиль: черная одежда, кожаная куртка, темные очки. Роль независимого Моро в фильме «Игла» сделала Цоя еще популярнее. Также он снимался в фильмах «Асса» и «Йа хха!». В 1989-м журнал «Советский экран» даже признал Виктора Цоя лучшим актером года.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Помимо этого, Цой продолжал рисовать и вместе с ленинградской творческой группой «Новые художники» участвовал в выставках. Его работы даже представляли в США. Но для публики Цой был прежде всего рок-музыкантом. В последние годы своей жизни он гастролировал со своей группой по всей стране и за рубежом, был на пике творческой активности и популярности.

Музыка — это то, ради чего я готов пожертвовать практически всем. Виктор Цой

Кипела и личная жизнь. С 1980-х Цой был женат на Марианне Родованской, которая стала администратором группы «Кино» и сыграла большую роль в ее продвижении. Молодые люди познакомились на одной из рок-тусовок и поженились через пару лет. В браке появился сын Александр. Однако еще через два года на съемках «Ассы» Виктор встретил журналистку, переводчицу и кинокритика Наталию Разлогову, ушел ради нее из семьи и переехал из Ленинграда в Москву. Новый союз был гармоничным, и пара выглядела счастливой. Но 15 августа 1990 года все оборвал трагический случай.

«Цой жив»

Цой отдыхал в Латвии и ехал к себе на дачу после рыбалки. «Москвич», за рулем которого был музыкант, врезался в автобус. Машину отбросило на 25 метров. Водитель погиб на месте. Анализ на содержание сильных психоактивных веществ в крови оказался отрицательным. По одной из версий, Цой не справился с управлением, по другой, более расхожей, — задремал за рулем.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Поклонники были в трауре. В день трагедии в Москве, на Арбате, на стене дома появилась надпись: «Сегодня погиб Виктор Цой». А рядом кто-то написал: «Цой жив», и фраза ушла в народ. Позже добавились и другие надписи. Группа «Кино» выпустила еще одну пластинку — «Черный альбом» — и вскоре распалась. Но и десятилетия спустя ее песни не перестали слушать и перепевать.