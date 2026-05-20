«Мне никогда не нравился мой голос». Как Шер стала легендой эпатажа и иконой поп-музыки

Она выступает и поет уже более 60 лет, завоевав практически все престижные награды: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и три «Золотых глобуса». Всегда стройна и элегантна, энергична, совсем не стыдится многочисленных пластических операций и готовится выйти замуж. Это все — о Шер, которой 20 мая исполняется 80 лет. О ее насыщенной жизни и главных хитах — в материале 360.ru.

Шерил Саркисян родилась в Калифорнии. Ее отцом был армянин, матерью — американка с индейскими и франко-английскими корнями. В школе Шерил мало интересовалась учебой, но обожала рок-звезд и мечтала играть в кино — даже заранее поработала над своей подписью для автографа. Когда девочке было 16 лет, она оставила учебу и отправилась в Лос-Анджелес, где стала посещать актерские курсы и занялась вокалом. Начать карьеру помог певец и продюсер Сальваторе «Сонни» Боно — в середине 1960-х они образовали дуэт Sonny & Cher, в стиле которого сочетались поп, фолк и легкий рок. Сонни и Шер быстро стали популярными благодаря синглу I Got You Babe. Несмотря на то что в нее не верили ни Шер, ни руководство лейбла, песня взлетела на верхушки чартов в Великобритании и США.

На волне популярности дуэт даже запустил оригинальное телешоу, в котором сочетались музыкальная составляющая, юмористические скетчи и гламурные визуальные элементы. Отношения Сонни и Шер были не только творческими. В самом начале Боно предложил девушке жить у него и выполнять работу по дому, и у них быстро завязался роман. Вскоре влюбленные поженились. Популярность дуэта упала в конце 1960-х, а в 1974 году распался и брак. Позже певица признавалась, что Сонни хотел во всем доминировать и стал относиться к ней «как к курице, несущей золотые яйца», и она этого не вынесла. Зато сольная карьера Шер оказалась плодотворной — она легко экспериментировала с музыкальными стилями, записывала один за другим успешные синглы и альбомы, стала обладательницей нескольких «платиновых» и «золотых» дисков.

Я не фанатка Шер, но мне нравится заниматься музыкой. Мне просто никогда особо не нравился мой голос. <…> Он звучит не как мужской, но и не как женский. Это скорее нечто среднее. У меня такая странная манера исполнения. <…> Людям, похоже, это нравится, и я счастлива, но сама бы слушать такое не стала. Шер (интервью журналу Paper, 2023 год)

В 1980-х Шер начала блистать и на актерском поприще. Недаром, увидев ее на сцене, режиссер и сценарист Френсис Форд Коппола назвал ее очень талантливой и заявил: «Ты должна сниматься в кино». Все началось с бродвейской постановки «Приходи к пяти на встречу, Джимми Дин, Джимми Дин», ради участия в которой Шер переехала в Нью-Йорк. Критики высоко оценили ее дебют, и звезду позвали в фильм «Силквуд». Роль безответно влюбленной женщины нетрадиционной ориентации* принесла Шер номинацию на «Оскар». Последовали другие фильмы: «Подозреваемый», «Иствикские ведьмы». Сыграв в романтической драме «Власть луны», Шер получила заветный «Оскар» за лучшую женскую роль.

В 1990-х Шер попробовала себя и в качестве режиссера, сняв фильм «Если бы стены могли говорить». За эпизодическую роль в нем она удостоилась номинации на «Золотой глобус». На те же годы пришелся новый взлет популярности Шер в музыкальной сфере. В 1999 году она выпустила альбом Believe, заглавная песня которого стала мегапопулярной и до сих пор часто звучит на дискотеках. После его выхода Шер отправилась в мировое турне. На тот момент знаменитости было больше 50 лет, но для нее все только начиналось. Сейчас в багаже Шер 25 студийных альбомов и более 20 киноработ, в том числе в качестве режиссера. В 2018 году Шер засветилась в мюзикле Mamma Mia! 2 в роли бабушки главной героини. В кадре, как и в жизни, она прекрасно поет, блистает в шикарных нарядах — и обретает любовь.

Главные хиты Шер

Gypsies, Tramps and Thieves, 1971 год

Эта необычная песня рассказывает целую историю — о девочке, родившейся в фургоне бродячих артистов, связавшейся с неподходящим парнем в 16 лет и в итоге родившей дочь в том же фургоне. С этой композицией Шер вернулась в чарты после нескольких лет перерыва.

Take Me Home, 1979 год

В этотй песне соединились романтическое настроение и диско-звучание. Шер так соблазнительно просит любимого «отвезти ее домой», что под песню хочется не просто танцевать, а танцевать с тем самым человеком.

The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss), 1990 год

Саундтрек к фильму «Русалки» посвящен мужской любви, о которой, согласно тексту, можно судить по поцелую. В кавере на песню американской певицы Бетти Эверетт соединились дух 1960-х и тенденции 1990-х. В проникновенном исполнении Шер композиция зазвучала по-новому.

Believe, 1998 год

Одна из самых известных песен Шер посвящена расставанию. Сильная лирическая героиня, вопреки грусти, готова поставить точку в отношениях и двигаться вперед. Она спрашивает возлюбленного, готов ли он к «жизни после любви». Необычный вокальный эффект, которого удалось достичь при исполнении, стал результатом использования аудиопроцессора Auto-Tune в экстремальных настройках. На тот момент это было новшество.

Strong Enough, 1999 год

Еще одна песня — визитная карточка Шер, привлекающая не только танцевальными ритмами, но и смыслом. Как и в Believe, лирическая героиня решительно заявляет о готовности разорвать неудачные отношения, поскольку она для этого «достаточно сильна».

«Голые» платья и знаменитые бойфренды

Шер завоевала популярность не только благодаря таланту, работоспособности и неизменной готовности к экспериментам. Большую роль сыграли ее смелые, узнаваемые образы. Сотрудничая с дизайнерами мирового уровня, она эпатировала публику то прозрачными платьями (задолго до того, как они вошли в моду), то ковбойским стилем, то шляпой с перьями, то нарядами в стиле диско. На стройной певице и актрисе с яркой внешностью все смотрелось — и до сих пор смотрится — гармонично.

Внимание привлекала и личная жизнь Шер. Замужем она была дважды: после Сальваторе Боно, в браке с которым родилась дочь Честити (сменившая впоследствии пол и ставшая Чейзом*), ее мужем был участник рок-группы The Allman Brothers Band Грегг Оллмэн. Второй брак Шер заключила через несколько дней после развода. У них с Оллмэном появился сын Элайджа Блу, однако отношения были недолгими.

А затем последовали громкие романы: с бас-гитаристом группы Kiss Джином Симмонсом, с Томом Крузом — тогда еще начинающим актером, с музыкантом Эриком Клэптоном, актерами Вэлом Килмером и Рэем Лиоттой и другими. Как правило, избранники были намного младше Шер, романы быстро вспыхивали и вскоре заканчивались. Целых три года знаменитость прожила с обычным работником пекарни Робом Камиллетти. С 22-летним будущим бойфрендом она познакомилась, когда заказала торт для вечеринки. На тот момент Шер было 40.

Я люблю иметь бойфрендов. В моей жизни было много прекрасных мужчин. Все они были уникальны — каждый в своем роде. <…> В каком-то смысле я действительно предпочитаю мужчин более молодых. Но теперь я уже сама такая старая, что даже немолодые мужчины оказываются моложе меня. Шер (интервью изданию «7дней», 2011 год)

Но теперь, похоже, звезда определилась с выбором. Уже несколько лет она состоит в отношениях с музыкальным продюсером Александром «AE» Эдвардсом, который младше нее на 40 лет. По данным СМИ, пара планирует свадьбу. Карьера Шер развивается, как и личная жизнь: она готовится выпустить новый альбом, пишет мемуары и работает над документальным сериалом. Кроме музыки и кино, звезда занимается благотворительностью, уделяя особое внимание защите прав человека, проблемам здравоохранения и защите животных. Что касается возраста, о нем Шер в основном шутит. Признается, что не чувствует себя старой. Выглядеть намного младше ей помогают не только пластические операции — Шер не скрывает, что делала их, — но и неуемная энергия и оптимизм.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.