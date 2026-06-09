Сегодня 04:38 Минская тигрица. Арина Соболенко: почему истерит на корте и кто подарил ей кольцо за 78 миллионов Тренер Янчук: Соболенко ненадежный игрок, халиф на час 0 0 0 Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Знаменитости

Спортсмены

Скандалы

Рейтинги

Интервью

Теннис

Арина Соболенко выходит на корт с бриллиантом за 78 миллионов, проигрывает «Ролан Гаррос» и все равно остается первой ракеткой мира. Спортсменка регулярно оказывается в эпицентре жутких скандалов, она оскверняла кубок развратным жестом и жаловалась на травлю. Почему крики Соболенко пугают украинок и отчего она считает 2022 год самым сложным в своей карьере?

Хищница из Минска Свой стиль Соболенко нашла рано. Ее игра подразумевает тотальное доминирование на задней линии и мощнейшие форхенды. Огромное влияние на ранний этап взрослой карьеры Арины Соболенко оказал Антон Дубров. Он сумел направить природную мощь теннисистки в строгое тактическое русло. Уже в первый год их полноценного сотрудничества Тигрица завоевала три престижных титула — в Дохе, Остраве и Линце. К 2021 году она завершила сезон в статусе второй ракетки мира, в 2023 году белоруска подняла над головой свой первый трофей Большого шлема в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии. «Если честно, кумиров у меня не было. Когда друзья моего отца говорили мне, что я будущая Шарапова — она тоже кричала, — я всегда злобно отвечала: „Нет. Я будущая Соболенко!“», — рассказывала минчанка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фото: РИА «Новости»

Четыре сбоку, ваших нет В 2017 году Соболенко провалила матч против Марии Шараповой, но прославилась на весь мир. Год она закончила в топ-100 лучших теннисисток мира. В августе 2018 года Соболенко выиграла свой первый турнир категории «Премьер» в одиночном разряде в Нью-Хейвене, белоруска играла и в одном из самых слаженных дуэтов в женском теннисе вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Триумфом их парной карьеры стал финал Открытого чемпионата Австралии в феврале 2021 года. Эта победа принесла Тигрице второй трофей Большого шлема в парном разряде. Подняться в топы Соболенко помогли три победы на «харде», это ее любимое покрытие. «Большой шлем» в Австралии Соболенко выигрывала два сезона подряд, в 2023 и 2024 годах. Всего на счету Соболенко 21 титул на турнирах под эгидой WTA. Ближайшую соперницу в рейтинге она обгоняет почти на тысячу очков. При этом Париж для Тигрицы остается открытой раной. Белорусская теннисистка четырежды побеждала на турнирах «Большого шлема» и ни разу на «Ролан Гаррос».

Фото: РИА «Новости»

Трагедия Арины Соболенко В 2020 году белоруска закрутила головокружительный роман с известным хоккеистом, бывшим нападающим клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Константином Кольцовым. Ради новой пассии Кольцов бросил и жену, и троих детей. К тому моменту он входил в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева». Весной 2024 года Кольцов погиб — выпал из окна отеля в Майами. Сюда он прилетел поддержать очередное выступление Арины Соболенко. Бывшая жена спортсмена сочла произошедшее несчастным случаем. Соболенко начали осаждать репортеры. Теннисистка решила не сниматься с Miami Open. Она вышла на корт против своей близкой подруги Паулы Бадосы и одержала победу. «Смерть Константина — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито», — позднее написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: РИА «Новости»

Франгулис и кольцо за 78 миллионов Разбитое сердце Соболенко спас состоятельный бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис. В марте 2026 года влюбленный миллиардер сделал теннисистке предложение руки и сердца. Этот интимный момент предприниматель обставил с кинематографическим размахом — упал на колено среди бескрайнего моря свежих роз и сотен зажженных свечей. Стоимость помолвочного кольца Соболенко быстро начал обсуждать весь интернет. Гипнотизирующим центром роскошного украшения стал безупречный бриллиант редкой овальной огранки весом более 12 карат в платиновой оправе. По оценкам Daily Mail, белоруска стала обладательницей артефакта за полтора миллиона долларов — 78 миллионов рублей в эквиваленте. И прятать его в сейф Соболенко не стала. «Кольцо удобное, блестящее. Надеюсь, что мои соперницы будут отвлекаться на эти бриллианты во время матча», — так Соболенко отвечала на вопросы журналистов.

Фото: РИА «Новости»

«Ты задолбала, Арина» Первая ракетка мира прославилась своим несдержанным поведением на корте. Зрители на трибунах привыкли к ее фирменным крикам при каждом мощном ударе, яростным монологам и нецензурным тирадам в адрес собственной тренерской ложи, сломанным в щепки о корт ракеткам и горьким слезам отчаяния после промахов. Проигрывать Тигрица очень не любит. В середине матча против россиянки Дианы Шнайдер в июне 2026 года Соболенко устроила настоящую истерику. «Как ты меня задолбала, Арина!» — прокричала она после очередного промаха. Уже после игры она пожаловалась, что «находится в глубокой яме» и вообще хочет уйти из тенниса. Спортсменка относится к своему образу с самоиронией. В одном из недавних интервью для популярного подкаста First&Red она честно призналась, что ей самой порой неловко смотреть видеозаписи своих затяжных матчей. «До сих пор не могу смотреть на себя на корте, это неадекватный человек. Это можно в клинику ехать сразу же, если такое увидеть», — со смехом и долей смущения заявила первая ракетка мира. Соболенко рассказывала, что даже родная мать часто делает ей строгие замечания: «Ну, ты себя там придерживай, как-то стыдно».

Фото: Wu Huiwo/XinHua / www.globallookpress.com

Vogue, Gucci и Пэрис Хилтон Параллельно с теннисом Соболенко строит иную карьеру — в мире моды и медиа. В мае она появилась на обложке Vogue, спортсменка позировала на фоне океана в смелом полупрозрачном ансамбле Gucci. На Неделе моды в Нью-Йорке она блистала на знаковом показе Off-White — белоруска позировала вместе с супермоделью Алессандрой Амброзио. Чуть позже теннисистка появилась в первом ряду модного шоу Gucci в Милане. Ее регулярное присутствие на VIP-мероприятиях привело к закономерному сближению с главными лицами индустрии развлечений. С Соболенко дружит Пэрис Хилтон, на Vogue World в Лондоне ее пригласила сама Анна Винтур. Некоторые выходы Соболенко становятся мемами. В мае 2025 года она пришла на пресс-конференцию с открытой бутылкой шампанского в руках и очках для сноуборда.

Фото: Laptiste/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему 2022 год оказался для Соболенко сложным После начала СВО украинские теннисистки перестали пожимать Соболенко руку. Та в беседе с Vogue неожиданно призналась, что «уважает эту позицию». «Не пожимать друг другу руки — я уважаю эту позицию. Я знаю, что в этом нет ничего личного. Они посылают сообщение. Но это было тяжело, я получила столько ненависти от людей в туре», — заявила белорусская спортсменка. В популярном подкасте Соболенко рассказывала, что 2022 год стал для нее «самым тяжелым в жизни». «Игровые проблемы с подачей навалились на ситуацию в мире. И помимо хейта, что ты подать не можешь, наваливается хейт из-за ситуации. Это было ужасно. Я не знаю, как я вообще не вылетела из десятки, не ушла в депрессию», — цитировал минчанку Sports.ru. Рассказывала Соболенко и о травле со стороны украинского тренера. Тот заявил, что рад проигрышу белоруски. «Я плакала как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал, что я бросаю бомбы», — рассказала девушка.

Фото: Laptiste/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как Соболенко неприлично унизила кубок Фирменные крики Соболенко на корте в 2018 году довели трибуны до белого каления. Болельщики сочли поведение минчанки формой психологического давления и передразнивали спортсменку целый сет. Уже в 2026 году Арину Соболенко за выкрик оштрафовали. Судья решил, что теннисистка помешала своей украинской сопернице специально. Осенью того же года выступление в Пекине Тигрица швырнула пластиковой бутылкой в бол-боя — пришлось публично каяться. Волна критики едва не снесла Соболенко в 2025 году. Она уступила в финале Открытого чемпионата Австралии и получила приз как финалистка. Серебряный кубок Соболенко бросила на пол раздевалки. Затем белорусская спортсменка сделала вид, что справляет на него малую нужду. Видеоролик, сопровождавшийся издевательской подписью команды с призывом осквернить утешительный приз, мгновенно завирусился и вызвал грандиозный скандал. Всего через несколько месяцев первая ракетка мира сорвалась на собственный тренерский штаб во время игры. После очередной ошибки теннисистка повернулась к своей VIP-ложе и матом потребовала убираться тренеров со стадиона.

Фото: Laptiste/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Соболенко — слабая? Провал на «Ролан Гаррос» не лишил Соболенко статуса первой ракетки мира. Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в беседе с 360.ru предположил, что это только временное явление.

Она хоть и первая ракетка, но это так получилось. Не было достойных соперниц. Она не лидер, как Серена Уильямс или Штеффи Графф, которые никого и близко не подпускали, много побеждали. Соболенко ненадежный игрок. Может проваливаться, как сейчас. Что значит проиграть Шнайдер? Первый номер не должен проигрывать таким теннисисткам. Поэтому это ее временное положение. Я думаю, ненадолго. Еще год и все может поменяться. Виктор Янчук

Фото: Chryslene Caillaud/Psnewz / www.globallookpress.com

По мнению тренера, в ближайшие два года в топы мирового тенниса выйдет россиянка Мирра Андреева. «В 19 лет выиграть „Ролан Гаррос“ это серьезная заявка. Она будет только прибавлять, повзрослеет и наберет опыт и будет играть только лучше <…> Соболенко же — „халиф на час“, я бы сказал», — объяснил свою позицию Янчук. При этом угроз положению белоруски в этом сезоне тренер не увидел. Янчук предположил, что проблемы у Соболенко начнутся только в следующем году — он, вероятно, будет для нее «шатким и неуверенным». «Могут сместить ее с этой позиции. Она, конечно, будет бороться. Но ближайший резерв это Мира Андреева, ближайший реальный конкурент Соболенко». Особенными точками напряжения для белоруски станут турниры Большого шлема. Там и очки, и призовые деньги серьезные, объяснил тренер.