Теннисистку из Белоруссии наказали за помешавший украинке «ненормальный» выкрик

Теннисистка Арина Соболенко из Белоруссии победила в полуфинальном матче Australian Open, несмотря на штраф. Судья решила, что ее выкрик на корте помешал сопернице с Украины Элине Свитолиной, сообщил «Чемпионат» .

С самого начала матча лидировала Соболенко. В первом сете произошел скандал: она испугалась, что мяч полетит в аут, и крикнула «ай-ай-а». Удар оказался удачным, но судья Луиза Аземар Энгзелль отдала одно очко Свитолиной.

Соболенко пыталась оспорить штраф и потребовала пересмотреть запись игры. После повтора судья заявила, что не считает выкрик нормальным. По ее мнению, он мог помешать сопернице. Несмотря на это, спортсменка из Белоруссии закончила игру с результатом 6:2, 6:3 и четвертый раз подряд вышла в финал.

«Считаю, что судья ошиблась. Она меня разочаровала, однако это действительно помогло мне. Я извлекла выгоду из этого и стала играть агрессивнее», — заявила она на итоговой пресс-конференции.

