«Я пролезал в окно кухни». Михаил Ширвиндт укатил к Лайме Вайкуле в Латвию
После слухов, что от Михаила Ширвиндта ушла его молодая жена Анастасия Пономарева, 67-летний телеведущий покинул Россию. Он прилетел в Латвию к Лайме Вайкуле, но нарвался на волну критики.
Почему молодая жена Михаила Ширвиндта бросила его?
Михаил Ширвиндт связал себя узами брака в третий раз. Его избранницей стала Анастасия Пономарева, но прожила пара всего шесть лет, сообщило издание The Voice. Осенью 2024 года девушка призналась, что из-за 32-летней разницы в возрасте у них возникли проблемы, а в сентябре этого года она, как предположили поклонники, объявила о разрыве.
«Любовь заканчивается. <… > Просто от нее устаешь. Романтическая любовь завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории, которая подсаживает человека на иглу и стимулирует проявлять чувства больше и ярче, чтобы добиваться внимания партнера. Но дофаминовые всплески истощают, плюс партнер становится все более предсказуемым», — написала Анастасия в личном блоге.
Если изначально партнер долго не отвечал взаимностью, а уровень кортизола, гормона стресса, был выше, чем дофамина, то со временем это приводит к эмоциональному выгоранию, охлаждению чувств и желанию дистанцироваться, добавила она.
Пономарева отметила, что не хочет скучной старости с нелюбимым человеком.
Многие сразу решили, что девушка говорит о разводе с Ширвиндтом, от которого она родила сына в 2020 году. Но Анастасия быстро опровергла эти слухи, опубликовав новый пост в Instagram*.
«Пока желтая пресса настойчиво нас разводит, мы посмеиваемся над мнительностью и желанием вырвать чужие слова из контекста и идем за грибами», — написала Анастасия.
Куда уехал из России?
После предполагаемого разрыва Ширвиндт решил развеяться и прилетел в Латвию, где встретился с Лаймой Вайкуле. В соцсети он опубликовал их совместное фото.
С Лаймой дружу много лет. Сейчас в отпуске встретились, сидели в ресторане, вспоминали знаменитый «Юрас перле». Не знаете, что это такое? Погуглите. Ведь это было самое знаменитое варьете в Советском Союзе. Якуты и грузины приезжали посмотреть на Лайму. А я по дружбе пролезал в окно кухни, потому что билетов было не достать. О, как изменилась жизнь! Да и «Юрас перле» сгорел.
Михаил Ширвиндт
Но пользователи обрушились с критикой и на телеведущего, и на певицу. Некоторые отметили, что Ширвиндту незачем жить в России.
«Не особо его ждут на родине. Отец его — да, был человечище, а об этом персонаже можно и забыть, как и о той, что с ним на фото», — написал один из них.
Примечательно, что в середине сентября Ширвиндт опубликовал видеообращение в личном блоге после скандального интервью Аллы Пугачевой. Телеведущий открыто заявил, что поддерживает эмигрантку.
Предположительно, Ширвиндт отправился в Латвию со своей молодой женой. В своих соцсетях Анастасия опубликовала снимки из Юрмалы и написала, что не была там с 2015 года. На одном из фото, сделанном издалека, видны фигуры, вероятно, ее сына и мужа. Но совместных снимков пара не выкладывала.
