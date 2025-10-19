«Я пролезал в окно кухни». Михаил Ширвиндт укатил к Лайме Вайкуле в Латвию

После слухов, что от Михаила Ширвиндта ушла его молодая жена Анастасия Пономарева, 67-летний телеведущий покинул Россию. Он прилетел в Латвию к Лайме Вайкуле, но нарвался на волну критики.

Почему молодая жена Михаила Ширвиндта бросила его?

Михаил Ширвиндт связал себя узами брака в третий раз. Его избранницей стала Анастасия Пономарева, но прожила пара всего шесть лет, сообщило издание The Voice. Осенью 2024 года девушка призналась, что из-за 32-летней разницы в возрасте у них возникли проблемы, а в сентябре этого года она, как предположили поклонники, объявила о разрыве.

«Любовь заканчивается. <… > Просто от нее устаешь. Романтическая любовь завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории, которая подсаживает человека на иглу и стимулирует проявлять чувства больше и ярче, чтобы добиваться внимания партнера. Но дофаминовые всплески истощают, плюс партнер становится все более предсказуемым», — написала Анастасия в личном блоге.

Если изначально партнер долго не отвечал взаимностью, а уровень кортизола, гормона стресса, был выше, чем дофамина, то со временем это приводит к эмоциональному выгоранию, охлаждению чувств и желанию дистанцироваться, добавила она.

Пономарева отметила, что не хочет скучной старости с нелюбимым человеком.

Многие сразу решили, что девушка говорит о разводе с Ширвиндтом, от которого она родила сына в 2020 году. Но Анастасия быстро опровергла эти слухи, опубликовав новый пост в Instagram*.

«Пока желтая пресса настойчиво нас разводит, мы посмеиваемся над мнительностью и желанием вырвать чужие слова из контекста и идем за грибами», — написала Анастасия.