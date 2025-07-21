«Мешаю возвращать в страну предателей». Поплавская подаст в суд на Достоверкина

Актриса Яна Поплавская намерена подать в суд на блогера Александра Черноудова (Достоверкина), пытавшегося вбросить фейки о ней. Звезда настроена серьезно, выигранные в суде деньги пообещала направить на нужды российских солдат. Подробности скандала — в материале 360.ru.

О чем написал Достоверкин Все началось накануне. Достоверкин репостнул публикацию Поплавской в Telegram, где артистка говорила о нескончаемых обстрелах российских регионов. Комментируя текст звезды, блогер язвительно отметил, что она могла написать этот пост за бокалом шампанского из салона бизнес-класса самолета, летевшего из Москвы в Стамбул, в котором артистка якобы летела вместе с ним. «Надеюсь, вы написали этот душещипательный текст за бокальчиком Lanson из салона бизнес-класса Аэрофлота рейса Москва-Стамбул, куда мы с вами вместе летели на выходные несколько недель тому назад?» — сказал Достоверкин.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Летать в страны НАТО странновато» Эти слова Достоверкина изначально поддержала журналистка Ксения Собчак. Она задала вопрос — хорошо ли беспокоиться о Родине из самолета на Турцию? «Тут с полей Достоверкин рапортует, что видел вас. В такие времена и в страны НАТО летать турбопатриотам странновато», — заявила Собчак. Поплавская подаст в суд В итоге на Поплавскую обрушилась травля. Такое отношение звезда терпеть не стала и поспешила объясниться: обвинила Достоверкина в клевете и пригрозила иском за распространение недостоверной информации, порочащей честь известного человека.

Выигранные деньги пообещала отправить на нужды ВС России. По словам актрисы, ни в какой Стамбул она не летала и вообще ни разу в жизни там не была. Кроме того, алкоголь в принципе никогда не употребляет.

Вот и делайте выводы — можно ли доверять таким блогерам, как Достоверкин, и прочим, кто этот фейк сознательно распространил, организовав эту травлю. Яна Поплавская

«Удивляет, что Собчак, которая помогла распространить такой фейк, не проверила информацию, не связалась со мной. Тем более, что у нее работает большая команда, все легко проверяется», — посетовала артистка. Она призвала не доверять таким блогерам, как Достоверкин. По ее мнению, он сознательно распространил фейк, чтобы организовать травлю. Там же Поплавская сделала предположение об истинной причине вброса фейков о ее «полете» в Турцию. «Очень обиделся человек из администрации, которому я очень мешаю возвращать в Россию предателей», — заметила актриса.

Фото: РИА «Новости»

Извинения Собчак Спустя время Собчак извинилась за случившееся. Она признала, что слова Достоверкина — фейк. «Мы созвонились с Яной. Она заверила, что не летала в Стамбул бизнес-классом, и тем более, не пила с этим человеком шампанского», — написала журналистка. Сама Поплавская пока не отреагировала на эти извинения.