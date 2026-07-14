Сегодня 04:57 Маша Распутина осталась без пенсии из-за нехватки стажа. Как избежать такой же ошибки Юрист Решетникова: год стажа для оформления пенсии стоит 70 тысяч рублей Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Певица Маша Распутина, десятилетиями собиравшая полные залы, столкнулась с неожиданными проблемами при оформлении пенсии. После 37 лет на сцене ей назначили страховую выплату в восемь тысяч рублей, но получить эти деньги артистка не смогла из-за проблем с подтверждением стажа и пенсионных баллов. О том, по каким правилам сегодня начисляют пенсию по старости и какие ошибки могли привести к такой ситуации, узнал 360.ru.

Почему Распутина осталась без пенсии

Выйти на пенсию певица могла еще несколько лет назад, но оформлять

необходимые документы не спешила. Лишь полгода назад ее новый супруг Виктор Захаров уговорил артистку оформить ежемесячные выплаты. Об этом он рассказал в комментарии MK.RU. Он пояснил, что пришел в МФЦ менять паспорт жены, и там принимавший документы клерк рекомендовал ему заняться оформлением ее пенсии. «Я принес необходимые документы, мы все оформили. В результате спустя время из Социального фонда приходит бумага, что пенсия Марии не положена вообще», — рассказал Захаров. Муж Распутиной добавил, что отправился в отделение Соцфонда, где заместитель руководителя признал ошибку и пообещал все оформить. Через некоторое время супруги получили бумагу, в которой фигурировала выплата в восемь тысяч рублей. По словам Захарова, для отработавшей на сцене 37 лет певицы это смехотворная сумма.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Все удивляются, никто не верит. „Разве бывают такие пенсии?“ — спрашивают у меня. Дочь Маши Лидия получает пособие по инвалидности и то больше! А у меня пенсия средняя — 19 тысяч рублей», — отмечал он. Но даже эта минимальная выплата на счет артистки за полгода не пришла ни разу, поэтому Захаров снова отправился в отделение Социального фонда. «Выяснилось, что эти восемь тысяч полгода назад ей назначили по ошибке. В фонде мне сказали, что пенсия Марии не положена вообще», — поделился он. По его словам, сотрудники объяснили ему, что певице не хватает подтвержденного стажа в 15 лет, чтобы рассчитывать на получение страховой части пенсии. Муж Распутиной пояснил, что после распада Советского Союза артисты перестали числиться сотрудниками филармоний и работали самостоятельно. «Они платили налоги с гонораров, но не следили за тем, чтобы организаторы выступлений делали отчисления в Пенсионный фонд. А они их, по всей видимости, не делали. Но артисты же не виноваты в этом! Никто за этим не следил, а крайних сделали артистов», — возмутился Захаров. Он уточнил, что получил в Соцфонде официальную справку, что Распутина не является получателем пенсии и других социальных выплат.

Почему россияне могут остаться без страховой пенсии

Для оформления страховой части пенсии по старости необходимо накопить 30 баллов и доказать 15 лет стажа. Об этом 360.ru заявила пенсионный юрист Анна Решетникова. Она подчеркнула, что в случае артистов все зависит от условий, в которых они работали, и откуда на счет в Социальном фонде шли деньги. «Если это были трудовые отношения, то это все должен выплачивать работодатель. Если по договорам гражданско-трудового характера, то исполнителю нужно было зарегистрироваться в Социальном фонде и направлять страховые взносы самостоятельно» — заявила Решетникова. Сейчас многие выходящие на пенсию россияне столкнулись с тем, что не могут подтвердить свой трудовой стаж из-за того, что работали до начала оформления карточек СНИЛС. По словам юриста, подтвердить стаж можно не только записями в трудовой книжке, но и свидетельскими показаниями бывших коллег. Но делать это придется в суде.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним условием для вынесения положительного решения является то, что свидетели должны иметь официальные документы, что они трудились в той же организации, что и заявитель. «Стаж или баллы можно докупить, если человеку их не хватает для выхода на пенсию. На сегодняшний день „стоимость“ одного года стажа составляет 70 тысяч рублей», — добавила Решетникова. Доказать свой стаж возможно даже в случае, если трудовая книжка пропала или сгорела. Данные можно восстановить по архивам или запросить у организации, если она еще работает. «Главное — это официальное трудоустройство. Если человек помнит, в какие периоды и где он работал, то все это можно подтвердить», — подчеркнула собеседница 360.ru. Если человек никогда не работал официально, то он может рассчитывать только на оформление страховой пенсии, которую назначают через пять лет после официального пенсионного возраста, который сейчас составляет для мужчин 70 лет и 65 лет — для женщин. Юрист посоветовала заранее узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью выписки с лицевого счета. Ее можно заказать на портале «Госуслуги» в разделе «Пенсия и пособия», в МФЦ или в отделении Социального фонда.

Какие пенсии получают российские звезды

Уважение и любовь зрителей не становятся причиной для увеличения пенсий российских знаменитостей. Актер Леонид Ярмольник называл размер выплат катастрофически маленьким, который вынуждает его продолжать работу.

«У меня пенсия в районе 22–23 тысяч рублей. Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить? И это притом, что у меня госпремия и так далее», — рассказывал артист.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com