Из звезды в таксисты. Как сейчас живет сбежавшая из России Мария Шалаева Актриса Мария Шалаева пожаловалась на холод и клопов в Париже

Имя Марии Шалаевой когда-то гремело на российских кинофестивалях. «Русалка», «Нирвана», «Про любовь» — фильмы с ее участием становились событиями. Но сегодня если об артистке и вспоминают, то совсем по другой причине. Раскритиковав СВО, она покинула Россию и перебралась во Францию, слепо веря, что и там найдет себе применение. Как теперь живет знаменитость — в материале 360.ru.

Карьера Марии Шалаевой Будущая артистка родилась в Москве в 1981 году. К кинематографу тянуло с юных лет, и после школы она поступила на актерский факультет ВГИКа. Однако обучение в альма-матер не задалось: уже после второго курса Марию отчислили. Несмотря на это, профессию Шалаева не оставила и продолжила активно сниматься. Ее фильмография довольно быстро пополнилась десятками картин, среди которых — популярные сериалы «Беспринципные», «Училки в законе» и «Озабоченные, или Любовь зла», а также фильмы «Русалка» Анны Меликян, «Нирвана» Игоря Волошина и другие известные ленты. Узнаваемой Мария стала не только по крупным ролям, но и по съемкам в многочисленных рекламных роликах.

Фото: соцсети Марии Шалаевой

Личная жизнь Марии Шалаевой На любовном фронте у звезды все складывалось непросто. В нулевых ее связывали серьезные отношения с оператором Даниилом Гуревичем, но их история оборвалась из-за трагедии: мужчина погиб на съемках фильма «Связной» в составе группы Сергея Бодрова-младшего. Спустя некоторое время у Марии завязался роман с актером Дмитрием Шевченко. В 2005-м она родила от него сына Нестора. Но спокойными эти отношения назвать было нельзя. «Нас друг в друге раздражало практически все. Она меня бесила, но именно это притягивало к ней», — признавался Шевченко в эфире передачи «Судьба человека». Вскоре парочка разбежалась. В 2009 году Шалаева вышла замуж за композитора Ивана Лубенникова, от которого спустя год родила дочь Евдокию. Однако и этот брак распался в 2016 году. По слухам, причиной тому стал тяжелый характер звезды.

Фото: соцсети Марии Шалаевой

Почему Мария Шалаева уехала из России В 2022 году в жизни артистки, известной своими оппозиционными взглядами, наступил переломный момент. После начала спецоперации она приняла решение срочно покинуть Россию. По ее собственным словам, основной причиной якобы стал страх уголовного преследования. «Мы с ребенком были задержаны на митинге, а это уголовно наказуемо. У нас было впечатление, что надо было быстро уезжать», — привел слова знаменитости News.ru. Ряд источников утверждает, что Мария высказывалась резко против СВО и осуждала политику российских властей. В качестве места для новой жизни Шалаева выбрала Париж, где к тому моменту уже обосновалось множество ее знакомых. Первое время знаменитость была уверена, что ее таланты не останутся незамеченными и во Франции. Однако суровая реальность внесла свои коррективы.

Как сейчас живет Мария Шалаева Кино для русскоязычной актрисы во Франции оказалось недосягаемым — с момента отъезда у нее не было ни одной премьеры. В августе 2025 года Мария со слезами на глазах рассказала в соцсетях, что отныне работает водителем. По всей видимости, подыскать другую занятость ей так и не удалось. «Как-то даже неловко или стыдно говорить вещи, которые есть на самом деле. Сегодня мой первый рабочий день в такси. Волнуюсь так же, как будто это первый съемочный день», — признавалась Шалаева. Теперь микроблог артистки занимают откровенные рассказы о буднях парижской таксистки и бытовых трудностях жизни во Франции. На смену роскоши и признанию для нее пришла борьба за выживание в чужой стране. «А у нас все по-старому: насморк, холод, в Париже не топят, клопы», — пожаловалась Шалаева.