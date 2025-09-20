Сегодня 04:52 Смерть Сергея Бодрова вызывает вопросы? Мясорубка Кармадонского ущелья: шокирующая правда о трагедии 0 0 0 Фото: Elena Dunn/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Одна из самых трагичных катастроф этого века произошла 20 сентября 2002 года. Сход ледника Колка превратил в кровавую мясорубку Кармадонское ущелье. Миллионы тонн камней и льда накрыли сотни человек. Пропал и Сергей Бодров — младший. Споры о произошедшем не утихают до сих пор. Более того, ходят слухи и о том, что Сергей Бодров выжил — и намеренно приехал в ущелье за несколько дней до катастрофы.

Роковой сход ледника Колка Грохот взрыва, словно от взорвавшейся ядерной бомбы, разбудил всю республику. В 20:08 с восточного склона горы Джимара сорвалась глыба льда примерно в восемь миллионов кубометров, ударила в тело ледника Колка и запустила лавину, в которой смешались лед, камень и грязь. Поток разогнался до 200 километров в час. Лавина пронеслась по ущелью Геналдон. В теснине Кармадонских ворот скальные стены на миг задержали вал, создав природную плотину, но вода с камнями прорвалась через щели и двинулась дальше, стирая долину в порошок. Ночь скрыла сам момент бедствия: люди слышали только гул, от которого закладывало уши, и пытались уйти от сели на машинах, едва обгоняя ревущий поток. За считанные минуты рельеф стал другим. Альпинист Олег Рыжанов позднее рассказывал, что это была мясорубка. В ущелье летали как перышки камни весом в 300 тонн. Снежно-ледяная масса шла на своеобразной воздушной подушке, впитывая в себя воду и обломки, и, когда вырвалась из гор, ударила в долину.

Фото: Mara Brandl/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Горы взяли кровавую дань Настоящее число жертв, как считают местные жители, неизвестно до сих пор. Официальные данные говорят о 19 погибших. Все еще пропавшими без вести числятся еще 106 человек. Среди них — 42 участника киногруппы Сергея Бодрова-младшего. Точная цифра жертв, вероятно, больше: вечер пятницы собрал в долине туристов, работников турбаз, проезжавших по короткой дороге к Владикавказу. Ледяной вал стер несколько баз отдыха, жилые дома и сам поселок Кармадон примерно с пятнадцатью дворами; под завалом исчез корпус санатория, смело ведомственные базы. Выжить здесь не мог никто. На краю сели спасатели нашли лишь одно целое тело; остальные останки приходилось идентифицировать по фрагментам. В списки потерь добавились пастухи с отарой, домашний скот, случайные путники. Семьи исчезали целиком. Для окрестных сел трагедия стала общей бедой. Что случилось с Сергеем Бодровым Сергей Бодров-младший снимал фильм «Связной» на Кавказе. Вечером 20 сентября группа возвращалась несколькими машинами через Кармадонскую теснину, когда на дорогу рухнул ледово-каменный вал высотой в сотни метров. Где именно застал лавинный удар колонну, так и не удалось установить. Ходили версии о короткой остановке, о каменном тоннеле на трассе, который мог стать ловушкой и на секунду подарить надежду благодаря воздушному карману. Первые дни родные и коллеги ждали чуда, множились слухи и городские легенды. Но профессионалы на месте с первых часов говорили о почти нулевых шансах: киногруппа стояла на пути главной волны.

Фото: Steven Guio/dpa / www.globallookpress.com

Позже очевидцы и спасатели отмечали, что даже если машины зашли в тоннель, ударная волна могла выбросить их наружу, как пробку из бутылки. За месяц до трагедии у Сергея Бодрова родился сын Александр: из-за этого он почти на месяц задержался в Москве, хотя собирался уехать на съемки еще в конце августа и провести в горах всего 10 дней. В таком случае он избежал бы гибели. В ночь накануне беды Сергей позвонил жене Светлане: долго расспрашивал о детях, не спешил класть трубку, будто удерживал тонкую нить разговора на границе темноты. Перед тем как связь оборвалась, он сказал лишь одно: «Береги детей». Свет фар в ущелье Первыми на место пешком пробрались местные альпинисты. Там, где вчера были корпуса санатория и домики, не осталось даже фундамента. Огромное здание будто вырвали с корнем: железо, котлы, батареи, кухонная утварь были разбросаны высоко на склонах. Долина превратилась в поле замороженного хаоса — глыбы, ледяная крошка, грязь, стволы деревьев, полосы вывернутого асфальта. Местная жительница рассказала, что заметила свет фар в ущелье перед самым сходом лавины. Спасатели предположили, что группа Бодрова заехала в тоннель. В таком случае киношники могли выжить. Прибывшие подразделения МЧС увидели завал, спрессованный до плотности железобетона, местами глубиной в сотни метров. Работать приходилось в ледяном тумане.

Фото: РИА «Новости»

После удара Сход ледника перекроил географию района. Единственная дорога в Тменикау, Кани, Нижний Кармадон и Горную Санибу исчезла. Старые аулы на высотах уцелели, их жители следовали памяти предков и строились так, чтобы не зависеть от прихоти ледников. Кармадонская теснина изменилась неузнаваемо — узкий каменный коридор исчез, пространство расширили и заполнили привнесенные массы. Горы отдавали свою добычу нехотя. В 2007 году высоко над бывшей тесниной нашли останки двух погибших и фрагменты автомобиля; экспертиза установила личность одного из местных жителей. Эта находка только подтвердила силу взрыва ледника: людей и технику расшвыряло в разные стороны. Как искали Сергея Бодрова С первых суток на место стянулись спасатели, военные, добровольцы. Главной целью стало добраться до предполагаемого выхода дорожного тоннеля, где теоретически могли оказаться машины киногруппы. В завал ушли десятки тонн взрывчатки; носили ее вручную по тропе длиной около полутора километров. Примерно через три месяца раскопались до уровня земли — но входа не обнаружили: казалось, сам тоннель стерло, как карандаш ластиком. В первые недели численность участников доходила до тысячи человек, работали круглосуточно. К началу зимы люди устали, надежды найти выживших уже не было.

Фото: РИА «Новости»

Официальные подразделения свернули работы — статус сменился со «спасательных» на «поисковые». Шокирующая находка На месте остались наиболее упрямые — родственники и несколько десятков энтузиастов. Они поставили лагерь, пережили зиму в палатках и землянке, держались на поддержке неравнодушных. Весной 2003-го по частям, вертолетами и на трейлерах, в ущелье доставили тяжелую технику. Японский трактор за месяц сделал больше, чем прочие за полгода: расчистил площадку под бур. Пробурили вертикальный ствол диаметром около 1,2 метра, прошли 30-метровую толщу — и, как казалось, достигли цели. Водолазы спустились в трубу и нашли лишь ледяную воду в пустоте — тоннеля не оказалось. Официальные силы снова ушли. Энтузиасты нырнули вниз сами, в аквалангах. Поняли на ощупь: пробит лишь свод тоннельной галереи. Для откачки воды и ила добыли дорогой насос. Из глубины подняли крошечную деталь — зарядное от портативного CD-плеера. Позже выяснилось: такой плеер был у директора фильма «Связной» Тимофея Носика.

Фото: РИА «Новости»

Сергей Бодров выжил? Очень странным выглядит звонок, который раздался в дежурной части МЧС 21 сентября — на следующий день после трагедии. Звонивший представился Бодровым и заявил: «У нас все нормально». Затем связь внезапно прервалась. После этого пресса годами муссировала слухи о возможном спасении Бодрова-младшего: «Жив, но потерял память». Спустя годы в медиа и соцсетях регулярно всплывали рассказы о том, что актер будто бы выжил, страдает амнезией и живет в одном из горных сел, куда посторонние почти не добираются. Эти же публикации перечисляли и другие фантастические допущения — вплоть до «портала во времени».

Инсценировал исчезновение. Отдельные сюжеты пересказывали версию о якобы сознательном уходе актера «в тень». Бодров, по версии авторов этой версии, мог набрать долгов у бандитов и таким образом попытался скрыться. Никаких доказательств подобные измышления не имеют.

Были в тоннеле — могли выжить. На раннем этапе надежду подпитывали разговоры о возможном убежище в дорожном тоннеле. Но уже в мае 2003 года местные жители рассказали, что видели группу у костра под ледником незадолго до беды и до тоннеля они бы добраться не успели.

Фото: РИА «Новости»

Мистические совпадения Иногда сценарий будто подмигивает реальности — и от этого холодеет в груди. По задумке «Связного» в финале в живых оставались двое: наркокурьер Катя (Анна Дубровская) и режиссер Армен (Александр Мезенцев). И по странному стечению обстоятельств именно исполнители этих ролей уцелели: в день беды они не участвовали в съемках. Есть и еще одно совпадение — из разряда тех, что заставляют надолго замолчать. Режиссер и друг Сергея Бодрова Алексей Балабанов собирался быть на площадке в день схода лавины, но в последний момент что-то удержало его от поездки. Близкие режиссера позднее говорили, что после смерти Бодрова Балабанов «сломался». От этой утраты оправиться он так и не смог.