Сегодня 06:30 Талантливый актер, любящий муж и просто красавец. Максиму Матвееву — 44 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Благотворительность

Сериалы

Волонтеры

Кино

Спектакль

Мужчины

Театры

Актеры

Телевидение

Артисты

Один из самых красивых и популярных актеров своего поколения, заслуженный артист России Максим Матвеев 28 июля отмечает 44-летие. О том, чего он добился к этому возрасту, — в материале 360.ru.

Почему Матвеев не хотел быть актером

Матвеева знают, пожалуй, все, кто хоть иногда смотрит русские фильмы и сериалы. Кому-то он знаком как красавец Вронский в «Анне Карениной», или идейный князь Трубецкой в «Союзе спасения», или эпатажный психотерапевт Артем Стрелецкий в «Триггере». А другим известен прежде всего как супруг успешной актрисы Елизаветы Боярской. А ведь жизнь Матвеева могла сложиться совсем по-другому. Мальчик из Калининградской области, сын скромной женщины с филологическим образованием не помышлял об актерской карьере.

Фото: РИА «Новости»

Родители Максима развелись, когда ему было три года. Вскоре мать снова вышла замуж. Отчим Матвеева был моряком и часто привозил ему из плаваний подарки, в том числе любимые мальчиком бананы. Когда мальчику было 10 лет, семья переехала на родину отчима — в Саратов. Матвеев отлично учился — получил серебряную медаль — и планировал «серьезную» карьеру: колебался между юриспруденцией и медициной. Однако все решил случай: на районном балу медалистов на харизматичного парня обратил внимание ведущий, педагог театрального факультета Саратовской консерватории имени Собинова.

Этому человеку я буду говорить спасибо всю жизнь! Владимир Владимирович Смирнов, актер, педагог, подошел к выпускнику средней школы Матвееву Максиму <…> и спросил: <…> «А вы не хотите попробовать поступить на театральный факультет?» — «Нет, не хочу!» — сказал я, глупо смеясь. «Я понимаю, но, может, вы все-таки попробуете? Я вам оставлю телефон мастера!» И молодой человек, то есть я, позвонил… Максим Матвеев

Матвеев прошел сразу на второй курс. В 2002 году, после окончания учебы, он уже не помышлял ни о чем другом и сразу же отправился в Москву поступать в Школу-студию МХАТ. И снова успешно. Ее Матвеев окончил в 2006 году.

Роли Максима Матвеева в кино и в театре

Свои первые роли Матвеев сыграл в МХТ имени Чехова. Он был рыцарем Жофреем в постановке «Пьемонтский зверь», исполнил главную роль — роль разорившегося игрока Вадима Дульчина — в спектакле «Последняя жертва», сыграл сына Глостера — Эдгара в новаторском «Короле Лире» японского режиссера Тадаси Судзуки. Отличился актер и в постановках театра Олега Табакова «Волки и овцы» (Аполлон Мурзавецкий), «Дьявол» (Евгений Иртенев). За главную роль в «Дьяволе» Матвеев получил Премию Олега Табакова «за возрождение на русской сцене образа героя — носителя высоких нравственных и духовных ценностей». Но, как и многим артистам, настоящую популярность Матвееву принесли роли в кино. В его фильмографии десятки проектов: «Анна Каренина. История Вронского», «Триггер», «Стиляги», «Метро», «Август. Восьмого», «Спасибо за любовь!», «Тариф Новогодний» и многие-многие другие.

Фото: Mosfilm/Instagram.com / www.globallookpress.com

В 2018 году Матвееву присвоили звание заслуженного артиста России. Три года спустя он получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» — умный и дерзкий психотерапевт из «Триггера» запомнился критикам и зрителям. Создается ощущение, что Максима Матвеева можно увидеть чуть ли не в каждом втором российском фильме. Однако актер признается, что ему сложно даются решения по поводу съемок. «Чтобы решить, участвовать или нет в том или ином проекте, мне нужно потратить колоссальное количество времени. Далеко не все мои потенциальные работодатели готовы терпеть подобное. Мне нужно взвесить огромное количество „за“ и „против“, разрешить немало внутренних сомнений», — отмечал Матвеев в недавнем интервью РБК. Если не получается найти общий язык с командой, он склонен отказываться даже от хороших предложений.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

К работе актер подходит основательно и со всей душой, каждый проект для него — возможность не просто появиться на экране и заработать, но и «поговорить со зрителем о том, что очень близко, дорого, страшно». Он глубоко проживает свои роли, погружается в них. Не случайно, говоря с журналистами о лентах, в которых играл, Матвеев часто употребляет выражения вроде «впрыгнуть в фильм». Однажды, когда его сняли с роли, о которой он мечтал и на которую его уже утвердили, ему даже понадобились два месяца «плотной психотерапии», рассказывал Матвеев «Снобу».

Чем занимается Матвеев, кроме съемок

Помимо актерства, Максим Матвеев занимается благотворительностью. Он был волонтером в детской клинической больнице и более 10 лет является художественным руководителем благотворительного фонда «Доктор Клоун». А недавно Матвеев удивил поклонников новостью о том, что уже этим летом собирается открыть ювелирный бренд. Он с детства любил рисовать и чертить, даже имел успехи на олимпиаде по черчению. Как-то начал рисовать украшения, и его наброски попали в руки пиар-продюсеру Ксении Дремовой, с которой они познакомились во время его работы волонтером. Они решили вместе запустить бренд. Как и в основной профессии, Матвеев подошел к делу обстоятельно: они объездили разные российские производства, чтобы изучить технологию и найти партнеров. Даже сняли документальный фильм об этапах производства своих изделий. В любом начинании Матвеева поддерживает любимая жена Елизавета Боярская. Ради нее он оставил первую супругу Яну Сексте, с которой познакомился на театральной сцене, вместе запустил проект «Доктор Клоун» и был в очень теплых отношениях. Брак с Сексте просуществовал всего год — Матвеев ничего не смог поделать со своими чувствами к красавице Боярской.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com