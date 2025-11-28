Сегодня 17:48 Макрон на грани: в Елисейском дворце наняли киллеров из-за «отца-транса» 0 0 0 Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com Знаменитости

Жена французского президента Брижит Макрон снова оказалась в центре скандала. На этот раз ее вместе с мужем обвинили в найме киллера для устранения неугодных им людей, копающихся в темном прошлом.

Трансгендер у власти Все началось с того, что первую леди Франции заподозрили в обмане мирового масштаба. В Сети стала набирать популярность теория, что Брижит Макрон — мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который выдает себя за умершую еще в детстве сестру. Такого мнения придерживаются разные люди, но одним из ярких представителей стала журналистка Наташа Рей. Она несколько лет искала информацию о жене французского лидера и пришла к выводу, что Брижит — трансгендер*. Первой леди не понравилось расследование, поэтому она подала на журналистку в суд. Иск жены президента одобрили, в итоге Рей признали виновной в клевете и приговорили к штрафу в размере 500 евро. Также ее обязали выплатить жене главы государства компенсацию в восемь тысяч евро. Адвокат Франсуа Данглеан назвала приговор мошенническим и заявила о фальсификации судебного процесса. Несмотря на выигранный Макронами суд, скандал вокруг четы ничуть не утих — о трансгендерности* Брижит продолжили говорить, а журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала целое расследование, в котором говорилось о смене пола первой леди и многих моментах из ее жизни.

Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина. Кэндис Оуэнс Журналистка

По словам Оуэнс, родной брат Брижит, которая пропала без вести еще в 1961 году, присвоил себе ее личность. В расследовании также говорится, что у жены французского лидера нет ни одной совместной фотографии с Жан-Мишелем. Журналистка даже не исключила, что Эммануэль Макрон — сын Брижит, которая совершила транспереход и стала похожей на женщину. Исследовательница сравнила единственную фотографию, якобы сделанную на свадьбе будущей супруги президента с первым мужем — предпринимателем Андре-Луи Озьером. Она подчеркнула, что женщина на снимке сама на себя не похожа. Оуэнс допустила, что никакой свадьбы не было, а на фото — другой человек. В качестве аргумента она обратила внимание на поразительное сходство Брижит, ее племянника Жан-Жака Тронье и Эммануэля Макрона.

Фото: Jonathan Rebboah/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На кого Макроны готовили покушение Недавно Оуэнс снова ошарашила подписчиков — она написала в соцсети X, что президентская чета приказала ее убить. Репортер уточнила, что с ней связался представитель французских властных кругов и предупредил о готовящемся покушении. «Макроны <…> оплатили мое убийство. Да, вы правильно поняли. Более конкретно, небольшой группе Национальной жандармерии был дан зеленый свет», — подчеркнула журналистка. По ее словам, президент республики нанял двух профессиональных киллеров: француженку и израильского мужчину. «Когда все будет сказано и сделано и общественность узнает, что Макрон якобы перевел 1,5 миллиона долларов на мое убийство, как отреагирует мир?» — задалась вопросом Оуэнс. Она также предупредила об опасности журналиста Ксавье Пуссара, который тоже говорил о трансгендерности* первой леди Франции. Репортер добавила, что причастность Макрона и его жены к покушению подтвердили в Белом доме. Она призвала всех сомневающихся лично обратиться к президенту США Дональду Трампу, если они хотят доказать обратное. На этом Оуэнс не остановилась — она рассказала, что французский след нашли и в убийстве американского политика-консерватора Чарли Кирка. По ее мнению, преступление совершили «иностранные легионеры». «Они были не единственными, но они были причастны. <…> Убийца Чарли Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде Французского легиона. <…> Глава французского государства, по всей видимости, желает нашей смерти и уполномочил профессиональные подразделения выполнить это», — добавила она.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Ниточки ведут к темному культу Репортер также призвала патриотов сделать все возможное, чтобы раскрыть «бумажный след» в этом деле. Она призналась, что после обнародования документального фильма ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но, несмотря на попытки «заткнуть ей рот», она продолжит говорить правду. «США — не Европа, и у нас есть свобода слова», — подчеркнула Оуэнс. Помимо смены пола, журналистка нашла и другие интересные подробности жизни первой леди Франции. Она выяснила, что у Брижит Макрон были секретные контакты с ЦРУ и организаторами Стэнфордского эксперимента, а также неочевидная связь с темным культом. Оуэнс исследовала археологическую находку из Амьента, где родилась президентская чета. По мнению журналистки, в городе процветали дионисийские культы, поощряющие экстатические ритуалы, смещение гендерных ролей и театрализацию. Журналистка уверена: отголоски этой темной секты можно увидеть и сейчас. В качестве примера она привела Олимпиаду в Париже, на церемонии открытия которой была пародия на «Тайную вечерю», а также странные перформансы с отсылками к древним божествам. Оуэнс уточнила, что именно Брижит назначила режиссера скандального шоу и курировала трансгендерную* постановку.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.