В прошлом жены президента Франции Брижит Макрон таится множество тайн. Вероятно, у нее были не только секретные связи с ЦРУ и организаторами Стэнфордского эксперимента, но также с влиятельной и жуткой сектой.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс исследовала древнюю археологическую находку из городка, в котором родилась чета Макронов. Она подозревает, что с самого детства Брижит взяли в оборот представители темного культа. Древний артефакт Исследовательница рассказала в своем YouTube-канале о необычной бронзовой статуэтке из Амьена. Уже само название обнаруженного в XIX веке древнего артефакта — «Амьенский бог» — насторожило Оуэнс. «Если бы я выкопала на своем участке языческую фигурку, я бы не стала называть ее богом», — отметила журналистка. Статуэтка изображает сидящего в позе лотоса юношу, у которого одно ухо звериное. Фигурка покрыта древними знаками, характерными для древних культов: змея, виноград, козлиные уши. Они могут говорить о том, что статуэтку создавали для почитания греческих богов, в том числе Кибелы, Диониса, Мидаса и Пана. Оуэнс предположила, что в Амьене когда-то процветали дионисийские культы, славящиеся экстатическими ритуалами, смещением гендерных ролей и театрализацией.

Что известно о культе Исследовательница подчеркнула, что посвященные Дионису мистерии отнюдь не были безобидными. Культ этого бога зародился задолго до появления классической античной Греции, его адепты пытались с помощью масок и экстаза «выйти за грань». Ученые считают, что именно благодаря дионисийским мистериям появился театр. Но, помимо театральных представлений, культу свойственны переодевания и игры с гендером, ношение масок и потеря личности, ночные ритуалы с вином, музыкой, танцами, а также оргиастические практики, где размывались социальные нормы. По оценке Оуэнс, среди мировых лидеров удивительно много людей с театральным прошлым. Президент Украины Владимир Зеленский получил известность как комик, а экс-премьер Канады Джастин Трюдо до ухода в политику работал преподавателем драматического искусства. Театральное прошлое нашлось даже у лидера Франции Эммануэля Макрона — он обучался сценической речи и участвовал в театральных постановках под руководством Брижит.

Макроны — последователи секты? Журналистка объяснила, что театр на самом деле тесно связан с политикой: он учит управлять вниманием, эмоциями, реальностью. По ее словам, культ Диониса занимался всем этим еще до появления театрального искусства как такового. Тут же исследовательница задалась вопросом, какое отношение чета Макронов имеет к древней секте. Чтобы ответить на него, Оуэнс вернулась к изучению статуэтки «Амьенского бога» и пришла к интересным выводам. Оуэнс объяснила, что Пан, Дионис и Мидас, атрибуты которых есть на фигурке, связаны друг с другом древней фригийской историей. Чтобы доказать это, она напомнила одну из версий рождения бога виноделия. Согласно легендам, беременная Кибела погибла от божественного света Зевса, и Дионис родился преждевременно. Чтобы спасти божественное дитя, его выносил сам громовержец. Воспитанием Диониса занимался Пан, поэтому дионисийским культам свойственны козлиные рога, маски и лесные ночные ритуалы. Когда юный бог повзрослел, он отправился в подземный мир, чтобы спасти Кибелу. В итоге мать и сын влюбились друг в друга и с этого момента их связь стала символом безумия, экстаза и возрождения, уточнила Оуэнс.

Найденная в Амьене статуэтка на самом деле символически объединяет инцест, нарушение границ, кастрацию, культовое переодевание, ночные празднества, театр и власть, убеждена журналистка. Сейчас этот древний артефакт выставляется в родном городе Макронов, что говорит о многом. В качестве доказательства своей идеи журналистка напомнила о скандальной церемонии открытия Олимпиады в Париже. По ее мнению, пародия на «Тайную вечерю» и странные перфомансы не могут быть просто совпадением — они указывают на приверженность Макронов древней дионисийской традиции. Исследовательница объяснила, что именно Брижит назначила Томаса Джолли режиссером шоу и не могла не курировать трансгендерную постановку. Когда вокруг Олимпиады разгорелся скандал, Елисейский дворец отреагировал странным сообщением — они подчеркнули, что церемония была «посвящением Дионису». Оуэнс выразила уверенность, что французские элиты тесно связаны с дионисийской темой и до сих пор практикуют древние обряды. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение