Сегодня 07:48 Лысый и голый. Юра Колокольников шокировал Голливуд мужской обнаженкой 0 0 0 Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE / www.globallookpress.com Знаменитости

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А актер-то голый! Юра Колокольников снялся полностью обнаженным в сериале канала HBO «Белый лотос». В короткой сцене с раздеванием у бассейна без купюр российский артист продемонстрировал все свои достоинства. Подробности — в материале 360.ru.

Юра Борисов и Юра Колокольников Кинокритики шутят, что Голливуд захлестнула мода на лысых русских актеров. Юра Борисов забрал номинации на все престижные кинопремии — «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA, на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Наград он не получил, зато стал героем бесконечных мемов. Эстафету Юры Борисова перехватил Юра Колокольников. Его участие в одном из самых ожидаемых сериалов года стало настоящей сенсацией. Сам актер анонсировал в соцсетях кинопремьеру эмодзи с сексуальным подтекстом и фразой о перерождении.

Фото: РИА «Новости»

Ты уйдешь совершенно другим человеком. Юра Колокольников Актер

После этого в Сети заговорили, что Юра Колокольников вошел не в ту дверь. И тут же напомнили о роли «оппозиционера и гражданина Канады Юрия Колокольникова» в фильме режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» и связи этого кинопроизведения с «голой вечеринкой».

Кто такой Юра Колокольников Будущий актер родился в Москве, но после развода родителей переехал в Канаду и получил гражданство этой североамериканской страны. При этом он часто приезжал в Москву к отцу — ученому-математику. Юра Колокольников окончил сначала Московскую международную киношколу, а затем — Щукинское училище. Во время учебы в обоих учебных заведениях активно снимался в фильмах и сериалах. На сегодня его фильмография насчитывает 118 работ. Свою дебютную роль он сыграл в фильме «Ретро втроем» в 1998 году. Популярность пришла к актеру через четыре года после роли Максима в сериале «Дневник убийцы». Затем были «Метод», «Герой нашего времени», «Крюк», «Статский советник». Он участвовал в таких кинопроектах, как «Бесы», «Распутин», «Мамочки», «Завтрак у папы», «ВМаяковский», «Годунов». Есть у Юры Колокольникова и опыт участия в американских кинопроектах, даже — в «Игре престолов», где он сыграл предводителя племени одичалых Стира. Кроме того, актер можно увидеть в сценах фантастического боевике по комиксам Marvel — «Крейвен-охотник» и триллера Даррена Аранофски «Пойман на краже». У актера две дочери, одна из которых — София от актрисы Ксении Раппопорт. В конце 2024 года стало известно, что Юрий Колокольников женился на своей коллеге Вильме Кутавичюте. Их отношения зародились на съемках сериала «Воскресенский».

Фото: РИА «Новости»

Сериал «Белый лотос», третий сезон: сюжет, новые актеры, роль Юры Колокольникова Каналу HBO и стриминговому сервису HBO Max не отказать в тонком чутьем на перспективные проекты. Вспомнить хотя бы их хитовых «Наследников». Главные герои «Белого лотоса» Майка Уайта — кринжовые люди. Сериал 18+, снятый в жанре сатиры на «ужасных богачей», неожиданно победил в десяти номинациях на телевизионной премии «Эмми». В новом сезоне «Белый лотос» вдруг зажегся красными фонарями при появлении на экране бизнесмена-отца, роль которого исполнил Джейсон Айзекс. Да-да, тот самый Люциус Малфой из «Гарри Поттера».

Герой Айзекс картинно облокачивается на спинку кресла, случайно задрав полы банного халата. По мнению критиков, пикантный фрагмент сюжетно ничем не оправдан, он лишь слегка будоражит утомленного зрителя. Зато Айзекс наделал много шума из ничего. Жарче всего в соцсетях обсуждали вопрос: настоящий или фальш-накладка. Актер в программе CBS Mornings посчитал для себя оскорбительным это комментировать и напомнил о «двойных стандартах» в отношении мужской обнаженки.

Потому что лучшей актрисой на церемонии вручения «Оскар» в этом году стала Майки Мэдисон, и я что-то не вижу, чтобы кто-то обсуждал ее гениталии, которые мы видим на экране на протяжении всего фильма. Джейсон Айзекс Актер

Юра Колокольников впервые мелькает на экране в конце четвертого эпизода нового сезона сериала. В баре он угощает американских подружек водкой и предлагает выпить за любовь. Зрители замерли в предвкушении кинки-пати и не ошиблись. В пятой серии Юра Колокольников раздевается догола, неистово делает выпад (сериал славится откровенными сценами) и прыгает в бассейн. Эта роль эпизодическая. В описании сериала Юра указан в списке Additional cast («Дополнительный состав»). Российский актер возник в сериале внезапно. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил его в расширенном трейлере, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube накануне выхода нового сезона сериала.

Если вы задавались вопросом: куда после финала пошел Ронин, то знайте, что он отправился на ретрит в «Белый Лотос»! Макс Шишкин Режиссер

В середине февраля Колокольников в пиджаке на голое тело победно прошелся по красной дорожке в Лос-Анджелесе на кинопремьере «Белого лотоса». В этом сериале должен был сниматься и российский актер сербского происхождения Милош Бикович. Но в начале 2024 года МИД Украины напомнил телеканалу HBO, что артист поддерживает спецоперацию, после чего контракт расторгли.