Сегодня 00:45 Из русского Райана Гослинга — в троюродного брата тети Зины. Пять горячих мемов Юры Борисова 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Знаменитости

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Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов стал героем бесконечных мемов. Они рождаются буквально после каждой очередной фотографии артиста. В чем феномен «номинанта на лучшую лысую роль от лысого актера» — в материале 360.ru.

Юра Борисов — мем со вздохом Юра Борисов забрал номинации на престижные кинопремии — «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA, на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Обычно популярность к приходит к актерам после получения наград. А у Юры все наоборот. Его неистовый мемный марафон набрал силу как раз после проигрыша в номинации «Золотого глобуса», когда он облегченно выдыхает. Мемы со вздохом расплодились на самые разные случаи: когда не надо «толкать речь» на английском, когда не выучил урок, а к доске вызвали другого… За обилие международных звездных номинаций актера даже сравнили с Золушкой. Он счел, что ярлык «исполнившего мечту» приклеивать к нему пока еще слишком рано.

Туфелька подошла? Не знаю, сложно оглядеться. Мне кажется, когда Золушка бежала, она не осознавала Золушкой себя в этот момент и не думала про туфельку. Не знаю, время пройдет — посмотрим, сравним. Юра Борисов Актер

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe/Global Look Press

Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA Среди мэмов Юры Борисова и «следующий злодей Джеймса Бонда» и просто мужик, который своим примером демонстрирует, что алопеция — это еще не конец света. Очередной всплеск мемной популярности актера произошел после… очередного проигрыша. Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории за лучшую мужскую роль второго плана. «Не смог победить в номинации BAFTA. Хоспади, а разговоров-то было», — сразу же отреагировали в соцсетях. Награду присудили американцу Кирану Калкину (фильм «Настоящая боль»). Этот же актер обошел россиянина и в аналогичной категории на «Золотом глобусе».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зато как же Юра искренне радовался за Майки Мэдисон, сыгравшую главную роль в фильме «Анора», которая получила премию BAFTA как лучшая актриса.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сама картина была отмечена за лучший кастинг. А аккаунт Louis Vuitton в соцсетях выложил Юру Борисова среди других звезд, которые были одеты брендом к церемонии. Хотя, в Сети классический костюм российского актера не оценили: «чисто батя на выпускном». Неподдельные эмоции Юры Борисова снова приковали к себе внимание: талантливый, простой и человечный герой очередного мема.

Без пяти минут оскароносного (надеемся, что все же да) Юру Борисова режиссер «Аноры» Шон Бэйкер назвал «русским Райаном Гослингом». Этот канадский актер, дважды номинант на «Оскар» известен ролями в фильмах «Драйв», «Дневник памяти», «Славные парни», «Бегущий по лезвию 2049», «Место под соснами» и «Ла-Ла Ленд».

Фото: IMAGO/Stefan Lafrentz/Global Look Press

Я люблю Райана Гослинга и очень заинтересован в том, чтобы когда-нибудь поработать с ним. Я видел его фильмы. Он играет очень-очень круто. Но я не знаю, что он [Бэйкер] имеет в виду. Давайте спросим Шона. Юра Борисов Актер

Юра Борисов стал лицом русского застолья В чем феномен Юры Борисова? Его поклонники видят в нем образ своего старшего троюродного брата, который в детстве катал на мопеде, учил играть в футбол и защищал от хулиганов. Потом его наверняка убили в пьяной драке или посадили в тюрьму «не за что», и у тети Зины от горя разорвалось сердце. Фотографии с вечеринки GQ закрепили за ним образ завсегдатая народного русского застолья — юбилея или золотой свадьбы тети Зины.

Теперь пользователи соцсетей подбирают реплики классическому «троюродному брату», который всегда сидит за праздничным столом в «красном углу». А что сам Юра Борисов? Олицетворение скромности. «Немножко хочется залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет. Потом встать и жить», — честно признался артист. Болеем за Юру Борисова. Он готов к заветному «Оскару». Голосование членов Киноакадемии уже завершилось. Его итоги станут известны 3 марта.