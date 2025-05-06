06 мая 2025 19:33 Дресс-код — феномен «черного дендизма». Лучшие и худшие образы Met Gala 2025 Стилист Скороходова: наряд Ким Кардашьян на Met Gala 2025 стал одним из лучших 0 0 0 Фото: Photo Image Press, Ron Adar / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно прошел ежегодный бал Института костюма при Метрополитен-музее Met Gala, основной темой которого в этом году стал феномен «черного дендизма». О лучших и худших нарядах вечера — в материале 360.ru.

Стиль как социальный протест Расцвет «черного дендизма» пришелся на 1920-е, когда Гарлем стал центром интеллектуальной жизни афроамериканцев, напомнил журнал Grazia. В тот период модные эксперименты стали для темнокожих людей и возможностью самовыражения, и способом борьбы за свои права. Организаторы Met Gala 2025 предложили гостям углубиться в историю этого направления и сфокусироваться на мужской одежде, поиграв с кроем и декором. Тематика предполагала обилие брючных костюмов, всевозможных вариаций пиджаков и галстуков, рассказала 360.ru стилист, дизайнер, основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. «В этом году мы увидели большое количество отличных образов, подходящих под тематику события. Лишь небольшая часть нарядов попала в список неудачных», — отметила она.

Лучшие образы Met Gala 2025 По словам Скороходовой, рейтинг хороших образов начинает Ким Кардашьян, которая выбрала наряд от Chrome Hearts. Знаменитость, которая часто предпочитает весьма откровенные наряды, на этот раз не перешла грань. «Образ не смотрится вульгарно, наоборот, в нем есть перчинка. Черный цвет, который является классическим для выбранного организаторами дресс-кода, очень подходит Ким. Натуральная кожа добавляет немного агрессии и страсти», — сказала стилист.

Фото: Photo Image Press / www.globallookpress.com

Удачным стал и наряд модели Эммы Чемберлен, представшей в платье-костюме с красивым вырезом на спине. Провокационный образ подходил звезде и соответствовал тематике мероприятия. Неоднозначные мнения вызвал look певицы Дуа Липы от Chanel, однако собеседница 360.ru сочла его весьма выигрышным. По словам дизайнера, артистка сумела продемонстрировать дресс-код в нетипичной вариации, добавив перья, стразы, пайетки и бисер.

Фото: Ron Adar / www.globallookpress.com

Скороходова отметила, что в историю Met Gala наверняка войдет эпатажный образ Деми Мур, которая появилась на вечеринке в платье-галстуке от Thom Browne. «Это наряд-манифест. Пример того, как можно заявить или напомнить о себе», — отметила стилист.

Фото: Ron Adar / www.globallookpress.com

В рейтинг самых удачных также вошел образ певицы Коко Джонс, которая выделилась, отойдя от использования основного цвета вечера — черного. «Артистка появилась в бисерном великолепии молочного оттенка. При этом благодаря стилистам она не отошла от тематики события. Мы видим удлиненный фрак, брюки, обилие декоративных элементов и шикарное колье. Заметно и в то же время гармонично», — подчеркнула Скороходова.

Фото: Cover Images / www.globallookpress.com

Актриса Джоди Тернер Смит предстала в бордовом наряде от Burberry. Мятая натуральная кожа и красивая шляпа привлекали внимание и побуждали глубже копнуть историю дресс-кода. Более минималистичный, но не менее эффектный образ был у певицы Тайлы. Она выбрала элегантный черно-белый наряд от Balmain.

Худшие образы Met Gala 2025

В антирейтинг наряды знаменитостей на Met Gala чаще всего попадают только потому, что не подходят под дресс-код бала. Первым в этом списке в 2025 году стал образ Памелы Андерсон, выбравшей серебристое платье от Tory Burch. «Само по себе платье довольно симпатичное, к нему претензий нет, однако вместе с обновленной прической Памелы оно смотрится, как говорится, словно баба на чайнике. Образ явно требовал доработки», — отметила Скороходова.

Фото: Photo Image Press / www.globallookpress.com

Неудачным также стал наряд Хейли Бибер, которая предстала в платье-жакете от Saint Laurent. Гипотетически фасон платья-жакета отвечал дресс-коду, однако в этом прочтении смотрелся чересчур коктейльно. При этом на модели не было каких-либо декоративных элементов, способных поддержать тему события.

Образ оказался невзрачным. Хейли в нем стала практически незаметной. Анна Скороходова стилист

Из-за несоответствия дресс-коду в антирейтинг вошла Энн Хэтэуэй в наряде от Carolina Herrera. По словам собеседницы 360.ru, сам образ был весьма красивым и очень подходил артистке, но с учетом тематики вечера смотрелся абсолютно неуместно. Его стоило отложить до следующего мероприятия.

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe / www.globallookpress.com

Аналогичная ситуация сложилась и с нарядом Майи Хоук, которая пришла в Prada. Нежный, элегантный, воздушный образ совершенно не подходил мероприятию.

Почему звезды не соблюдают дресс-код на Met Gala Наряд-манифест. Иногда знаменитость нарочито выбирает образ, абсолютно не соответствующий событию, желая тем самым что-то продемонстрировать. Но в этом случае все гости должны понять высказывание. Хороший пример — хозяйка вечера Анна Винтур, которая остановилась на образе от Louis Vuitton, роскошном и благородном, но не подходящем под дресс-код. С его помощью Анна выделилась среди остальных гостей и продемонстрировала, что у нее есть особая роль на мероприятии.

Наличие собственного имиджа. Например, это относится к артистам рэп-индустрии, которые придерживаются своего стиля повсеместно, показывая, что формальности для них ничего не значат и они идут исключительно по собственному пути.

Отсутствие времени на подготовку. Зачастую у знаменитостей происходит такое большое количество событий, что даже Met Gala не является для них ключевым мероприятием. К примеру, в разгар гастрольного тура ни сама звезда, ни ее стилисты физически не успевают подготовиться. В таких случаях многие артисты стараются выбрать что-то нейтральное.