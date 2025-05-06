Человек-галстук, пистолет и розовое одеяло. Самые странные наряды Met Gala 2025

В Нью-Йорке открылся благотворительный бал Met Gala 2025, посвященный нарядам чернокожих мужчин начала XVIII века. Звезды состязались в оригинальности, а самые необычные образы показал ABC News .

Американский актер и драматург Колман Доминго, по мнению журналистов, перетянул все внимание на себя. Он вышел на красную ковровую дорожку в синем плаще Valentino с переливающимся золотом и серебром нагрудником, ярким колье и серьгами-каффами, отдав дань уважения покойному модному журналисту Андре Леону Тэлли — похожий костюм он надел в 2011 году.

Ему не уступила Деми Мур, явившаяся в черно-белом платье с открытыми плечами от Thom Browne, которое напоминало огромный галстук. Певица Чаппелл Роан надела ярко-розовый костюм в стиле пэчворк и такое же пальто с длинным шлейфом.

Памелла Андерсон пришла без макияжа, с коротким каре и микрочелкой, надев серебристое платье от Tory Burch. Зендая выбрала белый шелковый костюм-тройку от Louis Vuitton и шляпу с широкими полями, Сабрина Карпентер — бордовое боди от Louis Vuitton без брюк, но с пиджаком, латунными пуговицами и длинными фалдами.

Майли Сайрус пришла в укороченном топе из крокодиловой кожи и объемной черной юбке макси с открытым прессом.

Муж Рианны, рэпер A$AP Rocky надел классический черный костюм, куртку Marmot, туфли Christian Louboutin и прихватил отделанный бриллиантами зонтик Briony Raymond с ручкой в форме пистолета, намекнув на победу в судебном разбирательстве о стрельбе.

Met Gala 2025 открылся в Метрополитен-музее на Манхэттене. Темой вечера стала «Superfine: Tailoring Black Style» («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).